«Укрытие»: чего ждать от второго сезона постапокалиптического сериала с Ребеккой Фергюсон

15 ноября на стриминговом сервисе Apple TV+ состоится премьера второго сезона «Укрытия». Научно-фантастическая антиутопия с Ребеккой Фергюсон в главной роли основана на серии книг американского писателя Хью Хауи.

Действие сериала разворачивается в будущем. Люди вынуждены жить в огромном бункере под землей, так как воздух снаружи отравлен, однако некоторые начинают ставить под сомнение этот факт и решают докопаться до правды. Рассказываем, что известно о новой главе «Укрытия».

Что происходило в первом сезоне «Укрытия»

Осторожно: в этой главе есть спойлеры.

Сериал «Укрытие» переносит зрителей в будущее. Основной локацией выступает 144-этажный подземный бункер, где проживает около десяти тысяч человек. Снаружи — отравленный воздух и непригодная для жизни земля, а вся информация о произошедшем стерта.

Фото Кадр из сериала «Укрытие» / реж. Адам Бернштейн, Берт, Мортен Тильдум и другие / Apple TV+

Пару лет назад Эллисон — жена шерифа Холстона — воспользовалась правом выйти наружу и погибла там. Теперь же мужчина знакомится с инженером Джульеттой Николс, от которой узнает, что компьютерщика Джорджа Уилкинса, который помогал Эллисон, убили. Холстон берется за расследование, но вскоре тоже отправляется на поверхность и падает замертво, когда снимает свой шлем. Его преемницей становится Джульетта.

Местные власти недовольны тем, что новым шерифом становится женщина, которая намерена докопаться до правды. Вскоре Джульетта узнает, что за ней следят не только представители закона, но и тайная организация, которая занимается памятью о прошлом. К слову, в бункере любые попытки сохранить реликвии строго запрещены.

Фото Кадр из сериала «Укрытие» / реж. Адам Бернштейн, Берт, Мортен Тильдум и другие / Apple TV+

В финале первого сезона главная героиня узнает, что случилось с Джорджем, а затем ей удается выйти наружу и остаться в живых. Джульетта видит вокруг еще несколько сооружений, похожих на ее бункер, а также очертания разрушенного города.

Что известно о втором сезоне «Укрытия»

Официальный трейлер нового сезона «Укрытия» начинается с того, что Джульетта исследует поверхность, однако в бункере уже распространяют ложь о ее героической смерти. Под землей назревает восстание. При этом глава IT-отдела Бернард Холланд заявляет, что боится не протестов, а того, что могла узнать женщина.

Фото Кадр из сериала «Укрытие» / реж. Адам Бернштейн, Берт, Мортен Тильдум и другие / Apple TV+

Исполнительница главной роли Ребекка Фергюсон рассказала в одном из интервью, что первый сезон был лишь подготовкой: теперь, когда зрители уже знакомы со всеми персонажами, сюжетная линия станет по-настоящему мрачной, и случиться может всякое.

Сейчас рейтинг второго сезона «Укрытия» на сайте Rotten Tomatoes составляет максимальные 100%. Критики отмечают, что сериал представляет собой зрелую научную фантастику для тех зрителей, которым интересны сложные персонажи и детально проработанный мир. Некоторые и вовсе называют его лучшим научно-фантастическим проектом со времен «Остаться в живых».

Создатели сериала «Укрытие»

Шоураннером «Укрытия» выступил Грэм Йост. В 1990-х он написал сценарий к боевику «Скорость» с Киану Ривзом и Сандрой Буллок, а среди его более свежих проектов — продюсирование таких сериалов, как «Медленные лошади» с Гари Олдманом и «Властелины воздуха» с Остином Батлером.

Фото Кадр из сериала «Укрытие» / реж. Адам Бернштейн, Берт, Мортен Тильдум и другие / Apple TV+

Несколько эпизодов первого сезона срежиссировали Адам Бернштейн, ранее работавший над суперхитом «Во все тяжкие», и Мортен Тильдум, в копилке которого есть номинация на «Оскар» за фильм «Игра в имитацию» с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирой Найтли.

Актерский состав сериала «Укрытие»

Джульетту Николс сыграла шведская актриса Ребекка Фергюсон, знакомая зрителям по франшизам «Миссия невыполнима» и «Дюна». В активе звезды — номинации на «Золотой глобус» («Белая королева») и «Сатурн» («Доктор Сон», «Укрытие»).

Фото Кадр из сериала «Укрытие» / реж. Адам Бернштейн, Берт, Мортен Тильдум и другие / Apple TV+

Вместе с ней во втором сезоне вернется оскароносный Тим Роббинс, которому досталась роль начальника IT-отдела Бернарда Холланда. Среди новичков грядущих эпизодов — Стив Зан («Белый лотос»).

Трейлер второго сезона «Укрытия»

График выхода новых серий «Укрытия»