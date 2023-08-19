О чем сериал «Странная планета» от создателей Рика и Морти

В начале августа на стриминговом сервисе Apple TV+ вышли первые серии мультсериала «Странная планета», основанного на одноименных комиксах карикатуриста Нейтана В. Пайла. Что за странная планета с голубыми человечками и почему о ней сняли целый сериал?

Откуда взялись синие человечки

История «Странной планеты» начинается в 2019 году с публикации веб-комиксов, быстро набравших фанатскую базу. Они стали настолько популярны, что впоследствии были изданы в виде двух сборников под названиями Strange Planet (англ. «Странная планета») и Stranger Planet (англ. «Более странная планета») уже в печатном виде. Книги закономерно стали бестселлерами, а компания Hasbro выпустила настольную игру по Странной вселенной. Тогда же появились первые новости о сериальной адаптации.

Фото Нейтан В. Пайл/vk.com/thestrangeplanet

Фото Нейтан В. Пайл/vk.com/thestrangeplanet

Фото Нейтан В. Пайл/vk.com/thestrangeplanet

Сам автор стал непосредственным участником производства телешоу наряду с Дэном Хармоном — шоураннером сериала «Сообщество» и сверхпопулярного «Рика и Морти». Так какой же получилась адаптация комиксов к сериальному формату?

Каким получился мультсериал " Странная планета "

Стоит начать с того, что фактически перед нами все те же комиксы и их главные герои — синие человечки, живущие в параллельной реальности, почти полностью копирующей нашу с вами жизнь. Комический эффект, присущий первоисточнику, тоже на месте, ведь персонажи объясняют абсолютно обыденные вещи особым языком: например, подушка в мире Странной планеты зовется комфортным квадратом, зубы — ротовыми камнями, а море — большой мокростью.

Фото Кадр из мультсериала «Странная планета»

Подход к сюжету тоже в целом не изменился. Каждая из четырех пока что вышедших серий рассказывает самостоятельную историю. В трех из четырех серий одним из центральных персонажей повествования оказывается управляющая кафе, но основные истории эпизодов особо не пересекаются друг с другом. Возможно, в дальнейшем взаимосвязь станет более явной, ведь к выходу запланировано 10 эпизодов мультсериала, которые будут выходить по средам аж до конца сентября.

Достаточно бережный подход к переносу первоисточника — это и плюс, и минус проекта Apple TV+. Все эти забавные истории и легкие драматические скетчи с философским оттенком прекрасно смотрелись в комиксах, но в формате двадцатиминутных серий, увы, достаточно резко теряют свой шарм, нередко основанный на краткости нестандартных формулировок.

Как зрители отреагировали на «Странную планету»

Эту проблему отмечают многие из критиков: сериал, в основе своей все еще остающийся веб-творчеством, будто бы не справляется с предоставленным хронометражем. В какие-то моменты может показаться, что если сократить длительность серий или разбить их на пятиминутные отрывки, сюжеты запоминались бы лучше и оставили более яркие впечатления.

Фото Кадр из мультсериала «Странная планета»

В данный момент на сайте Rotten tomatoes у проекта Дэна Хармона и Нейтана В. Пайла 90% свежести от критиков и 85% от зрителей. На Metacritic «Странная планета» не может похвастаться столь высокой оценкой: рейтинг сериала держится в районе 67% от кинокритиков на основе 13 рецензий. Многие из рецензентов сравнивают новый проект с «Конем БоДжеком», но тут же подмечают, что не стоит ждать глубины и сложности последнего от историй про синих человечков.

Фото Кадр из мультсериала «Странная планета»

Получилось ли перенести «Странную планету» на платформу стриминговых сервисов? Ответ скорее утвердительный, ведь, учитывая все недостатки и провисания (что странно, ведь серии длятся всего по 20 минут), на следующий день вы будете вспоминать эти житейские истории с теплотой.

Авторы показывают нам, насколько прекрасно и многогранно существование обычного человеческого существа. И для понимания этого не всегда надо копаться в экзистенциальных проблемах и возводить многослойные метафизические конструкции. Иногда достаточно милой зарисовки со смешными и так похожими на нас персонажами, ведь жизнь и так сложная штука, и посмотреть на нее отстраненно и с юмором иногда дорогого стоит.

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