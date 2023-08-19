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О чем сериал «Странная планета» от создателей Рика и Морти

Алиса Бондаренко
Киноман
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Кадр из мультсериала «Странная планета»
Фото Кадр из мультсериала «Странная планета»

В начале августа на стриминговом сервисе Apple TV+ вышли первые серии мультсериала «Странная планета», основанного на одноименных комиксах карикатуриста Нейтана В. Пайла. Что за странная планета с голубыми человечками и почему о ней сняли целый сериал?

Откуда взялись синие человечки

История «Странной планеты» начинается в 2019 году с публикации веб-комиксов, быстро набравших фанатскую базу. Они стали настолько популярны, что впоследствии были изданы в виде двух сборников под названиями Strange Planet (англ. «Странная планета») и Stranger Planet (англ. «Более странная планета») уже в печатном виде. Книги закономерно стали бестселлерами, а компания Hasbro выпустила настольную игру по Странной вселенной. Тогда же появились первые новости о сериальной адаптации.

Нейтан В. Пайл/vk.com/thestrangeplanet
Фото Нейтан В. Пайл/vk.com/thestrangeplanet
Нейтан В. Пайл/vk.com/thestrangeplanet
Фото Нейтан В. Пайл/vk.com/thestrangeplanet
Нейтан В. Пайл/vk.com/thestrangeplanet
Фото Нейтан В. Пайл/vk.com/thestrangeplanet

Сам автор стал непосредственным участником производства телешоу наряду с Дэном Хармоном — шоураннером сериала «Сообщество» и сверхпопулярного «Рика и Морти». Так какой же получилась адаптация комиксов к сериальному формату?

Каким получился мультсериал "Странная планета"

Стоит начать с того, что фактически перед нами все те же комиксы и их главные герои — синие человечки, живущие в параллельной реальности, почти полностью копирующей нашу с вами жизнь. Комический эффект, присущий первоисточнику, тоже на месте, ведь персонажи объясняют абсолютно обыденные вещи особым языком: например, подушка в мире Странной планеты зовется комфортным квадратом, зубы — ротовыми камнями, а море — большой мокростью.

Кадр из мультсериала «Странная планета»
Фото Кадр из мультсериала «Странная планета»

Подход к сюжету тоже в целом не изменился. Каждая из четырех пока что вышедших серий рассказывает самостоятельную историю. В трех из четырех серий одним из центральных персонажей повествования оказывается управляющая кафе, но основные истории эпизодов особо не пересекаются друг с другом. Возможно, в дальнейшем взаимосвязь станет более явной, ведь к выходу запланировано 10 эпизодов мультсериала, которые будут выходить по средам аж до конца сентября.

Достаточно бережный подход к переносу первоисточника — это и плюс, и минус проекта Apple TV+. Все эти забавные истории и легкие драматические скетчи с философским оттенком прекрасно смотрелись в комиксах, но в формате двадцатиминутных серий, увы, достаточно резко теряют свой шарм, нередко основанный на краткости нестандартных формулировок.

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Как зрители отреагировали на «Странную планету»

Эту проблему отмечают многие из критиков: сериал, в основе своей все еще остающийся веб-творчеством, будто бы не справляется с предоставленным хронометражем. В какие-то моменты может показаться, что если сократить длительность серий или разбить их на пятиминутные отрывки, сюжеты запоминались бы лучше и оставили более яркие впечатления.

Кадр из мультсериала «Странная планета»
Фото Кадр из мультсериала «Странная планета»

В данный момент на сайте Rotten tomatoes у проекта Дэна Хармона и Нейтана В. Пайла 90% свежести от критиков и 85% от зрителей. На Metacritic «Странная планета» не может похвастаться столь высокой оценкой: рейтинг сериала держится в районе 67% от кинокритиков на основе 13 рецензий. Многие из рецензентов сравнивают новый проект с «Конем БоДжеком», но тут же подмечают, что не стоит ждать глубины и сложности последнего от историй про синих человечков.

Кадр из мультсериала «Странная планета»
Фото Кадр из мультсериала «Странная планета»

Получилось ли перенести «Странную планету» на платформу стриминговых сервисов? Ответ скорее утвердительный, ведь, учитывая все недостатки и провисания (что странно, ведь серии длятся всего по 20 минут), на следующий день вы будете вспоминать эти житейские истории с теплотой.

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Авторы показывают нам, насколько прекрасно и многогранно существование обычного человеческого существа. И для понимания этого не всегда надо копаться в экзистенциальных проблемах и возводить многослойные метафизические конструкции. Иногда достаточно милой зарисовки со смешными и так похожими на нас персонажами, ведь жизнь и так сложная штука, и посмотреть на нее отстраненно и с юмором иногда дорогого стоит.

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