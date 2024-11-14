Невероятный Колин Фаррелл и гангстерский Готэм: каким получился сериал «Пингвин»

На стриминге HBO завершился мини-сериал «Пингвин» — криминальная драма, рассказывающая историю второстепенного злодея ленты Мэтта Ривза «Бэтмен» 2022 года и фактически продолжающая ее сюжет. Впрочем, самому супергерою в костюме летучей мыши на экране не нашлось места и это, пожалуй, к лучшему. Рассказываем, каким получился сериал «Пингвин» и стоит ли его смотреть.

Сюжет сериала «Пингвин»

Стартует действие «Пингвина» буквально сразу же после окончания ленты Мэтта Ривза. Готэм пытается справиться с разрушениями, вызванными терактами. В то же время в мире мафиозных кланов свои сложности. Глава преступного мира мрачного мегаполиса — Кармайн Фальконе — погиб в ходе событий ленты 2022 года, так что место оказывается вакантным. И фанаты фильмов о Бэтмене могли бы подумать, что пока трон не остыл, именно Освальд «Оз» Кобб, прозванный пингвином за свою походку, займет его. Но не все так просто в криминальных кругах.

Фото Кадр из сериала «Пингвин», создатель Лорен Лефранк/ Warner Bros. Discovery Global Streaming & Interactive Entertainment, HBO

Для того, чтобы достичь вершины, Освальду придется знатно потрудиться и не раз сменить сторону конфликта, подставив по пути почти всех. Главной же преградой для персонажа станет вышедшая из психиатрической лечебницы дочь Кармайна Фальконе — София. У героев долгая история отношений, ведь много лет назад именно Оз работал водителем девушки и даже стал одним из виновников ее заточения.

Освальд Кобб в своей сериальной версии совсем не похож на себя из первоисточника. Да, он все еще не красавец, но сильно отличается от героя комиксов и экранизации Тима Бертона. Местный Пингвин, получивший прозвище за специфическую походку, — выходец из бедного района, где вершиной успеха было участие в одной из банд. При этом Оз, воспитанный властной матерью (во время событий сериала она уже пожилая и страдает деменцией), всеми силами стремится выбиться в люди.

Фото Кадр из сериала «Пингвин», создатель Лорен Лефранк/ Warner Bros. Discovery Global Streaming & Interactive Entertainment, HBO

Своего рода проводником в криминальный мир Готэма для зрителя станет парнишка Виктор. Он станет подручным Пингвина и не раз поможет ему в хитрой игре против преступных семей готичного мегаполиса.

Каким получился сериал «Пингвин»

Мир комиксовых экранизаций в этом году уделяет много внимания фигурам злодеев и антигероев. Одним из главных релизов этого года оказался триквел Дэдпула, наконец собравший кассу уровня главных релизов Marvel. А сейчас с горем пополам за внимание зрителей борется третья часть «Венома» из созданной под крылом Sony вселенной врагов Человека-паука.

Фото Кадр из сериала «Пингвин», создатель Лорен Лефранк/ Warner Bros. Discovery Global Streaming & Interactive Entertainment, HBO

В этом плане «Пингвин» идеально вписывается. Интересно и то, что история о не самом знаковом противнике Брюса Уэйна оказывается менее разочаровывающей и гораздо более интересной и осмысленной, чем продолжение нашумевшего «Джокера».

«Пингвин» всеми силами старается быть классической криминальной историей. И сериалу, чьим шоураннером выступила Лорен Лефранк, большую часть времени удается быть в этих рамках. При этом путь Освальда Кобба к мафиозным вершинам все еще остается частью Вселенной Мэтта Ривза, режиссера фильма 2022 года. Это явно заставляет создателей играть по правилам и накладывает свои ограничения.

Если препарировать «Пингвина» под увеличительным стеклом, то, безусловно, найдется множество недостатков как в сюжете, так и в проработке характеров персонажей. Но есть у проекта Лефранк и неоспоримые плюсы. За приключениями Освальда в разы интереснее наблюдать, чем за Бэтменом в исполнении Паттинсона из ленты Мэтта Ривза.

При этом «Пингвин» гораздо осмысленнее сиквела «Джокера», сравнения с которым сложно избежать, несмотря на разницу форматов и подхода. Все-таки и один, и второй — враги героя в костюме летучей мыши. Но главная жемчужина всего происходящего — это актеры.

Фото Кадр из сериала «Пингвин», создатель Лорен Лефранк/ Warner Bros. Discovery Global Streaming & Interactive Entertainment, HBO

Актеры сериала «Пингвин»

Главный слон в комнате, которого невозможно игнорировать так же, как невозможно узнать с первого взгляда — это загримированный Колин Фарреллл. Его Освальд получился по-настоящему объемным и многогранным персонажем. Перед зрителями не комичный образ или хладнокровный злодей, лишенный человечности, а сложный живой человек со своими слабостями и недостатками. Похоже, все страдания, которым подвергался Фарреллл во время гримирования, оказались не напрасны.

Фото Кадр из сериала «Пингвин», создатель Лорен Лефранк/ Warner Bros. Discovery Global Streaming & Interactive Entertainment, HBO

И пусть без хорошей проработки героя на уровне сценария ничего бы не вышло, после просмотра «Пингвина» можно, наконец, поставить точку в вопросе, который многих интересовал. Когда Фарреллл и его герой в сериале вышли на первый план, стало понятно, зачем на роль взяли именно его. Актер проделал огромную работу, чтобы вжиться в образ.

Еще одним ярким персонажем стала сыгранная Кристин Милиоти София Фальконе. Это дочь умершего главы криминального мира Кармайна Фальконе, роль которого в сериале исполнил Марк Стронг. Он сменил на этом посту Джона Туртурро из фильма Ривза.

Фото Кадр из сериала «Пингвин», создатель Лорен Лефранк/ Warner Bros. Discovery Global Streaming & Interactive Entertainment, HBO

София — героиня с не менее трагичной судьбой, чем сам Освальд, и Кристин Милиоти явно справилась с поставленной перед ней задачей. Действия наследницы Фальконе порой пугают до дрожи, но при этом сама история заставляет ей сопереживать. Увы, к концу сериала София все-таки теряет неоднозначность, показанную в первых эпизодах. И даже прекрасная актерская игра не может полностью исправить этот недостаток проработки героя.

Стоит ли смотреть сериал «Пингвин»

До выхода сиквела «Бэтмена» остается еще много времени, так что если вам невтерпеж вернуться в мир Готэма, то «Пингвин» (несмотря на отсутствие в сюжете самого супергероя) идеальный выбор. Тем более, что в последней серии зрителям показали знаменитый бэт-сигнал и дали понять, что не прощаются героями надолго: «Бэтмен 2» выйдет в 2026 году.

Но даже если вы не большой фанат Брюса Уэйна, проект HBO стоит посмотреть хотя бы ради перевоплотившегося до неузнаваемости Колина Фаррелла. Тем более, что сюжет «Пингвина» может без проблем увлечь даже зрителя, который не особого любит супергероев. В сериале нет ни одного сверхчеловека, зато найдется место хитрым планам и ярким образам, которые зрители в соцсетях уже сравнили с «Сопрано».