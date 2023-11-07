Что показали в пятой серии второго сезона «Локи»

На Disney+ вышла пятая серия второго сезона «Локи». Рассказываем, чем закончился четвертый эпизод и что происходит в проекте дальше.

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Чем закончилась четвертая серия второго сезона «Локи»

Локи и Мобиус убедили Виктора Таймли пойти за ними в Управление временными изменениями. Вариант Того, кто остается быстро поладил с Уроборосом и помог ему создать аппарат для исправления временной прядильни. Устройство не помогло. Временное излучение было слишком велико. При попытке войти в нестабильное пространство Виктор мгновенно погиб.

Равонна и Мисс Минутка стремились к абсолютной власти и на время перехватили контроль над TVA. Усилиями У.Б. ИИ удалось отключить, а охотник Х5 под влиянием магии Сильвии удалил судью.

Попытки спасти Управление временными изменениями ни к чему не привели. Прядильня взорвалась от перегрузки, начав уничтожение TVA.

Что показали в пятой серии второго сезона «Локи»

Глядя в лицо неизбежной смерти, Локи уже было начал себя оплакивать, но страдания пришлось отложить. Вариант понял, что еще жив и, кроме него, в TVA больше никого нет. Драматизировать не перед кем. Да и не до того — Локи унесло во времени. Вариант пережил несколько скачков, попал во временную петлю, но все же догадался на всякий случай взять с собой написанное Уроборосом Руководство по TVA. Управление временными изменениями начало спагеттифицироваться. За миг до его полного исчезновения Вариант снова переместился во времени.

Потом сериал решил немного покосплеить фильм «Побег из Алькатраса». В Локи-версии самая известная попытка покинуть эту тюрьму обыграна схематично: Сан-Франциско, 1962 год. В ответвленной линии времени Кейси — заключенный Фрэнк Моррис, готовый уплыть на надувной лодке как можно дальше от этого ужасного места. Если бы все было так просто: его остановил внезапно появившийся Локи. Срывая побег, Вариант удивился как в первый раз тому, что сотрудник TVA его не узнает, хотя похожая ситуация с Кейси у Локи была буквально в первом эпизоде.

Из плюсов здесь можно назвать небольшую идейную последовательность. Никто не знает наверняка, выжил ли тогда Фрэнк Моррис или нет, но так или иначе, после побега из «Алькатраса» ему удалось остаться непойманным. Например, в первом эпизоде первого сезона «Локи» было адаптировано дело Ди Би Купера. В 1971 году он захватил самолет Boeing 727-51 и, получив выкуп в $ 200 тысяч, выпрыгнул из него с парашютом. Дело до сих пор не раскрыто. В сериале Ди Би Купер — это Локи. Отлично, что ситуации, на которые в реальности нет ответа, в проекте объясняются влиянием бога обмана. Неплохая, но нераскрытая идея.

Локи пережил очередной временной скачок. Сначала он попал в «Макдоналдс», где работает Сильвия, и Театр времени в TVA, где Мобиус показывал Варианту знаковые моменты его жизни.

События переместились в Нью-Йорк 2012 года. В ответвленной линии времени охотница B-15 — врач Уиллис. Она накладывала девочке гипс, а после осмотра пациентки увидела появившегося из ниоткуда Локи. Не успев ничего объяснить, Вариант снова пережил временной скачок, переместившись в Кливленд 2022 года. В этой ответвленной линии времени живет Мобиус — продавец гидроциклов Дон. Он отец-одиночка, которому постоянно звонят дети. Дон не воспринял всерьез слова Локи о том, что TVA больше нет, и отвлекся на очередной звонок одного из своих сыновей. Когда продавец вернулся, Локи в магазине уже не было.

На этот раз Варианта унесло во времени в Пасадену 1994 года, где Уроборос — писатель-фантаст и ученый А.Д. Даг. Его книги не пользуются успехом, а свою работу физика-теоретика Даг считает временной до первого литературного прорыва. Он единственный, кого не смутило появление Локи. Когда Вариант внезапно возник у него пути и заявил, что тот должен помочь ему попасть в момент до взрыва временной прядильни, Даг с легкостью согласился сделать все, что в его силах.

Фото Кадр из сериала «Локи».

Писатель и ученый предложил Локи попытаться управлять своими временными скачками. Вариант объяснил, что не может их контролировать — перемещения случайны. Даг возразил, сказав, что если Локи появляется в тех местах, где находятся жизненные версии сотрудников Управления временными изменениями, значит, его скачки неслучайны. Писатель и ученый предложил Варианту потренироваться, чтобы научиться управлять своей новой суперсилой.

Локи попытался, но у него не вышло. Вариант предложил Дагу пойти научным путем. Он согласился и начал ставить на Локи эксперименты: ударил его током и попытался напугать, чтобы исключить электрические импульсы и выброс адреналина как возможные причины пробуждения силы.

Следующим предложением Дага было собрать всех, кто был с Вариантом в момент взрыва Управления временными изменениями, чтобы с помощью их общей темпоральной ауры переместиться в нужное время и место. Помимо свидетелей уничтожения Управления, персонажам нужен таймпад. Для его воссоздания Локи отдал Дагу Руководство TVA и пережил новый временной скачок.

Фото Кадр из сериала «Локи».

Вариант снова попал к продавцу гидроциклов Дону. Во дворе своего дома он общался с детьми и радовался маленьким победам. Локи привел себя в порядок, немного волнуясь перед встречей.

Увидев Варианта, Дон уточнил, не пытается ли Локи его преследовать, но быстро забыл о подозрениях и попытался продать ему один из своих гидроциклов. В ответ Вариант рассказал про TVA и альтернативную личность Дона — Мобиуса. Стрессоустойчивость продавца была на высоте до определенного момента, а когда она почти иссякла, открылся пространственно-временной портал: из него вышел Даг. На то, чтобы собрать таймпад, у ученого ушло полтора года. За это время он пережил развод, увольнение и переезд.

Пытаясь убедить Мобиуса пойти с ним через время и пространство, Локи сказал: «Доверься мне», чем обеспечил всем хувианам неслабое дежавю. Вселенная в опасности, с одной стороны, а с другой — загадочный и эксцентричный персонаж, пытающийся зазвать кого-то путешествовать с ним во времени, чтобы ее спасти (у загадочного и эксцентричного персонажа есть пара работающих аргументов: «Доверься мне, я Доктор» и слова в духе: «Я верну тебя, когда захочешь, в любую точку времени и пространства, будто ничего не было»). Это Marvel-версия «Доктора Кто»: Локи появляется из портала как Повелитель Времени, который в моменты вселенской опасности паркует ТАРДИС у порога тех, кого однажды спас, и теперь пришел вернуть должок.

Не то чтобы раньше «Локи» нельзя было заподозрить в косплее «ДК», но настолько явно, как сейчас, проекты еще не пересекались.

Не так давно один из старейших сериалов в истории стал частью необъятной семьи Disney, получил достаточно ресурсов и начал строить Whoniverse — собственную вселенную телесериала с куда большим размахом, чем аудиопьесы, которых у «Доктора Кто» не счесть. Marvel тоже принадлежит Disney и создает второй сезон одного из своих сериалов по схожему принципу.

Путешествия во времени, конечно, не уникальный концепт. В кино и на телевидении они показывались сотнями разных способов, так почему в «Локи» нужно было использовать именно этот и именно сейчас, когда вселенная «ДК» выходит на новый уровень?

Фото Кадр из сериала «Локи».

Впрочем, Повелитель Времени — не единственный, у кого Локи пытается нахвататься геройских замашек. Нельзя забывать, что в MCU уже есть один колдун, способный управлять временем, и это Доктор Стрэндж. В финале первого сольника док приходил к стремящейся завоевать Мультивселенную транс-мерной форме жизни из Темного Измерения Дормамму (фраза Стрэнджа «Я пришел договориться» стала мемом) снова и снова, пока одна из его попыток не увенчалась успехом. В пятом эпизоде Локи делает то же самое: переписывает время, в котором не удалось никого спасти.

Странно. В комиксах сила Локи способна уничтожить планету, у этого персонажа есть свой уникальный набор сверхспособностей, но на экране он упорно подбирает чужие. Кто бог озорства теперь? В MCU Локи был выделяющимся злодеем, а стал второсортным супергероем. Впечатляющий рост персонажа...

Но об этом чуть позже. Пока Локи удалось убедить продавца гидроциклов Дона присоединиться к его миссии. После него Вариант пришел за доктором Уиллис (В-15), Фрэнком Моррисом (Кейси) и Сильвией. В отличие от остальных, она помнит Локи. У Сильвии по-прежнему не очень с долгосрочным планированием: она в упор не понимает, что ее маленькому уютному мирку с бургерами и виниловыми пластинками скоро придет конец, это лишь вопрос времени. Локи говорит это каждую серию, но Сильвия не слушает.

Но есть и плюсы: Сильвия выяснила, что за великой миссией Локи по спасению Управления временными изменениями стоит банальнейший страх одиночества. Даже для людей мелко, а он — не человек. По какой-то причине уже второй сезон Локи делают максимально заурядным. Возможно, ради охвата более широкой аудитории. Не все могут ассоциировать себя с трикстером, а перманентное состояние поражения понятно любому.

Фото Кадр из сериала «Локи».

Титаническими усилиями Локи собрал всех свидетелей разрушения TVA и был в шаге от свершения важной миссии, но Сильвия сказала, что его подлинные мотивы ложны и нужно позволить сотрудникам TVA прожить свои настоящие жизни. Она добавила, что они с Локи оба эгоисты, но ей так можно (жить своей жизнью), а ему нельзя (вернуть друзей). Вариант согласился и объявил команде, что миссия отменяется.

Сильвия пришла страдать в магазин виниловых пластинок. Во время прослушивания одной из них реальность вокруг нее начала погибать. Сильвия спаслась, переместившись через пространственно-временной портал к Локи и остальной команде. Она запаниковала: все разваливается, и нужно что-то делать (будто до этого ей никто об этом не говорил).

Когда все оказались в сборе, пространство вокруг персонажей начало спагеттифицироваться. Фрэнк, Даг, Уиллис, Дон и Сильвия распались. Для Локи это стало переломным моментом в умении контролировать собственные скачки во времени. Попав в прошлое до того, как все его друзья исчезли, Локи пришел к выводу, что способен переписывать историю, а главный вопрос — «Кто?». Прямо как в... ну да что повторяться.

В финале эпизода Вариант переместился в момент незадолго до уничтожения TVA.

Фото Кадр из сериала «Локи».

Что показали в сцене после титров пятой серии второго сезона «Локи»

В эпизоде, когда Локи и Сильвия сидят в баре, можно заметить игровой автомат «Заниак» — это отсылка к одноименному фильму Брэда Вулфа, известного в TVA как охотник Х5. Он убежден в том, что в Управлении временными изменениями все ненастоящее, и любой ценой хочет вернуться к своей актерской карьере. После титров в самом финале роботизированный голос Вулфа кричит: «Ты умер. Вставь монету, неудачник»!