Обзор второй части шестого сезона «Короны»: слишком по-королевски не бывает

Netflix представил финальные эпизоды шестого и заключительного сезона «Короны». Рассказываем, как завершился один из самых знаковых современных проектов.

Как закончилась первая часть шестого сезона

Первая часть шестого сезона «Короны» посвящена последним месяцам жизни принцессы Дианы (Элизабет Дебики). Причиной смерти королевы людских сердец стал нетрезвый водитель и папарацци. Впрочем, как мы узнаем из второй части проекта, у принца Уильяма (Эд Маквей) на это своя точка зрения.

Что происходит во второй части

Вторая часть шестого сезона «Короны» рассказывает о стремлении Елизаветы II улучшить имидж королевской семьи, отношениях принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз (Оливия Уильямс) и знакомстве принца Уильяма с Кейт Миддлтон (Мег Беллами).

Фото Кадр из сериала «Корона»

Проект продолжает исследовать тему оторванности королевской семьи от народа и попыток короны вернуть расположение людей.

Безусловно, в финале «Короны» поднимается и вопрос наследия.

Стоит ли смотреть вторую часть шестого сезона «Короны»

Сказать, что за шесть сезонов «Короне» удалось сохранить свои изначальные позиции, было бы не вполне корректно. Поначалу практически недосягаемый сериал, со временем становился все ближе к стандартным стриминговым проектам с предсказуемыми художественными решениями. Например, грусть принца Уильяма выражает идущий за окном дождь. Это слишком простой путь для такого уникального сериала.

Фото Кадр из сериала «Корона»

Сбалансировать ситуацию помогает невероятный актерский состав проекта. Имелда Стонтон в роли Елизаветы II блистательна. Без возможности открыто выражать эмоции, актрисе удается в точности передать то или иное состояние королевы.

Джонатан Прайс представляет более мягкую сторону принца Филиппа. Персонажу не чуждо сопереживание, он сожалеет о возможных ошибках в воспитании, излишнюю строгость к сыну. Просматривая старые семейные записи (тогда герцога Эдинбургского играл Мэтт Смит), он словно анализировал свой прошлый опыт, чтобы позже помочь принцу Чарльзу (Доминик Уэст) наладить отношения с принцем Уильямом.

Фото Кадр из сериала «Корона»

Корона не задает себе экзистенциальных вопросов. Финальный сезон тоже. Проект Netflix превратил последнюю возможность попрощаться с королевой в спин-офф о студенческих годах принца Уильяма. Не то, чтобы они не важны, но главная героиня сериала все же Елизавета II, а об этом словно забыли.

Финал «Короны» представляет собой несколько упрощенную, временами чересчур вольную интерпретацию исторических событий. Период правления королевы сведен до одного смысла: жертвенности. Елизавета II пришлось отказаться от всего во имя своего долга.

По сравнению с первой частью шестого сезона «Корона», безусловно, стала на несколько уровней выше, но при этом не дотягивая до самой себя в начальные сезоны. Вероятно, лучшая часть финала «Короны» в самом факте, что сериал завершен. Но ничто не мешает нам ценить лучшие моменты такого амбициозного и потрясающего проекта.