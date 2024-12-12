«Игра в кальмара»: что было в первом сезоне сериала

Уже совсем скоро выходит продолжение хита Netflix — второй сезон «Игры в кальмара». В свое время южнокорейский проект стал настоящим феноменом и неудивительно, что продолжение, ожидание которого затянулось на добрые три года, вызывает огромный интерес. Вспоминаем, что произошло с героями в первом сезоне и какие сюжетные ветки могут продолжиться в новой части истории.

О чем сериал «Игра в кальмара»

Проект постановщика Хван Дон Хека рассказывает об играх на выживание, в которых ради огромной денежной суммы люди участвуют в различных испытаниях, основанных на знакомых каждому корейцу детских развлечениях.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара» , реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

На один из таких своеобразных турниров попадает и главный герой сериала. Сон Ки Хун — безработный и, несмотря на солидный возраст, все еще живет с матерью. Кроме этого, персонаж еще и игроман, задолжавший огромные суммы всем, кому только возможно. Случайная встреча в метро переворачивает его жизнь с ног на голову.

Что показали в 1-м сезоне сериала «Игра в кальмара»

Осторожно: дальше есть спойлеры.

Однажды азартный Сон Ки Хун вновь решает попытать счастья и тратит деньги, предназначенные на подарок дочери, на ставки. Ему улыбается удача, он выигрывает крупную сумму, но, только выйдя за порог, лишается всего, что только что получил. Тут же его настигают и кредиторы, угрожающие расправой, если тот не вернет долги.

Вытащит Сон Ки Хуна из столь печальной ситуации неожиданная встреча в метро. Прилично выглядящий мужчина в деловом костюме предлагает должнику сыграть в игру — корейский вариант соток под названием ттакчи. Ставка — 100 000 вон, но если денег нет, то в качестве расплаты принимаются пощечины. Герой соглашается на эти правила и спустя приличное время уходит с красным от ударов лицом и небольшой суммой в кармане. Вместе с выигрышем он получил и загадочную визитку, которая является приглашением на игру с гораздо большим призом.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара» , реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Позвонив по номеру, указанному на карточке, Ки Хун прибывает в указанное место, после чего его в бессознательном состоянии доставляют в место проведения будущего турнира. Кроме главного героя в состязаниях примут участие еще 455 человек. Общий призовой фонд составляет 45, 6 миллиарда вон и складывается из общего количества участников, каждый из которых имеет свою стоимость. Но пока никто из прибывших не знает, как именно будет расти сумма за победу.

Игроки живут в огромном помещении, заставленном кроватями в несколько ярусов. За порядком следят вооруженные люди в розовых комбинезонах и черных масках с нарисованными геометрическими фигурами.

Среди участников Сон Ки Хун встречает своего давнего знакомого — выросшего в одном с ним районе Сеула Чхо Сан У. На куртке друга красуется номер 218, а сам он, так же как и главный герой, находится в бедственном положении, связанном с финансовыми махинациями.

Кроме этого, персонаж актера Ли Джон Джэ заводит дружбу с участником под номером 001 — смертельно больным стариком по имени О Иль Нам.

Первое испытание

Ради победы соревнующимся предстоит принять участие в шести испытаниях, первым из которых станет игра «Тише едешь — дальше будешь». За соблюдение правил отвечает огромная кукла. Игрокам нельзя двигаться в моменты, когда в их сторону повернута огромная механизированная голова, ведь в ее глаза встроены датчики движения. Нарушивших это нехитрое правило расстреливают на месте. В какой-то момент Ки Ху чуть было не проигрывает, но от падения его удерживает игрок под номером 199 (Али).

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара» , реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Все основные герои справляются с первым испытанием. Но большинство участников оказываются напуганы, ведь в начале игр никто не упоминал, что они будут рисковать жизнью. При этом героям дается шанс отказаться от дальнейших состязаний, но только если проголосует большинство. В ходе «Тише едешь — дальше будешь» погибли 255 игроков, а в момент принятия решения голоса почти разделились. Но 101 человек из 201 проголосовали за прекращение игры, так что все герои оказываются на свободе.

Возвращение в город

Вернувшись в родной город, Сон Ки Хун обращается в отделение полиции, но там он не находит поддержки. Единственным, кто верит герою, оказывается молодой офицер Хван Чун Хо. Полицейский ищет своего пропавшего брата и находит в комнате родственника карточку, подобную той, что получил Ки Хун. Детектив следит за мужчиной, в то время как тот сталкивается с проблемами. Мать героя страдает от диабета и попадает в больницу, так что ее сыну надо срочно найти деньги на оплату счетов.

Остальные участники также оказываются в бедственном положении. Старому знакомому главного героя Чхо Сан У грозит тюремное заключение, игрок 199 по имени Али нападает на своего работодателя из-за невыплаты зарплаты. Тем временем бежавшая из Северной Кореи участница под номером 067 пытается помочь своей матери покинуть закрытую страну и планирует забрать брата из детского дома.

Все основные герои, включая умирающего игрока 001 и беглого ганстера-должника 101, в конце концов решают вернуться в игру, так как не могут разобраться с проблемами самостоятельно. На остров проведения испытаний проникает и детектив, следивший за Ки Хуном: он устраняет одного из водителей автобуса и переодевается в его форму.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара» , реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Второе испытание

Герои начинают формировать альянсы: главный герой под номером 456 объединяется с участниками 199 (Али) и 218 (давний знакомый Ки Хуна Чхо Сан У), а в ночь перед следующей игрой девушка из Северной Кореи 067 пробирается в вентиляцию и замечает, что на кухне массово плавят сахар.

Следующим испытанием оказывается игра «Сахарные соты», в ходе которой участники должны вырезать фигурки разной степени сложности из тонких карамельных пластинок, не разломав их.

Перед началом соревнующимся надо выбрать одну из четырех фигур: треугольник, круг, звезда или зонтик. Перекинувшись парой слов с участницей 067, игрок 218 догадывается, что их ждет, но не рассказывает об этом друзьям и выбирает себе простейший вариант.

Главному герою же достается фигура зонтик, с которой совладать сложнее всего. Впрочем, все основные персонажи справляются с заданием: кто-то применяет зажигалку, а кто-то, как Ки Хун, облизывает карамель и отламывает от нее маленькие размокшие кусочки.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара» , реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

В финале испытания один из проигравших берет в заложники охранника, заставляя последнего снять маску. Появившийся ведущий убивает обоих, в то время как детектив под прикрытием незаметно забирает часть амуниции погибшего.

Третье испытание

В дальнейшем выясняется, что врач, играющий под номером 111, в обмен на информацию о следующих испытаниях вступил в сговор с нечистыми на руку охранниками и помогает им сбывать органы мертвых участников на черном рынке. Также доктор, поделившись знанием о предстоящей игре, заключает союз с участником 101.

Следующее соревнование — перетягивание каната над пропастью. Игроки под руководством доктора и гангстера под номером 101 формируют команду из десяти самых физически сильных соревнующихся. Мафиози отказывается брать в банду участницу 212, с которой у него до этого завязался роман. Правда, ночью никому не удается отдохнуть, ведь организаторы провоцируют беспорядки.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара» , реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Основные герои сближаются и также собирают команду, куда кроме Ки Хуна входят игроки 001, 218, 199, 067 и прибившаяся в последний момент 212. Главный герой 456 и компания побеждают в перетягивании каната, а организаторы тем временем вычисляют заговорщиков среди охраны и показательно их казнят.

Пока ведущий разбирается с нечистыми на руку работниками, в его кабинет проникает детектив Хван Чун Хо. Он узнает, что нынешняя игра далеко не первая, а его брат указан как победитель одного из предыдущий мероприятий.

Четвертое испытание

На следующий день игроки объединяются в пары, думая, что будут работать сообща, но оказывается, что противостояние развернется как раз внутри миниатюрных команд. Тем временем 212 (бывшая любовница мафиози) остается без пары, и ее уводят.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара» , реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Каждому участнику выдают по десять стеклянных шариков, предлагая за 30 минут заполучить имущество противника без применения насилия. Давний знакомый главного героя Чхо Сан У, выбравший в напарники Али, в очередной раз проявляет свою гнилую натуру и обманывает 199. Девушка под номером 067 просто изливает душу игроку 240, после чего последняя позволяет первой победить. Гангстер-должник 101 оказывается на грани поражения, но резко меняет правила выбранной игры и вырывает победу.

Впрочем, Сон Ки Хун тоже проходит испытание не самым честным образом: он использует провалы в памяти участника 001. Правда, в конце старик признается, что он все понимал и добровольно позволил главному герою выиграть. Также выясняется, что бывшая любовница гангстера 212, которую забрала охрана, осталась жива.

Тем временем на остров проведения прибывают загадочные VIP-персоны, до этого наблюдавшие за развлечением удаленно. В этот раз они будут следить за смертельными испытаниями, находясь за огромным стеклом.

Пятое испытание

В предпоследнем соревновании игрокам нужно преодолеть длинный стеклянный мост, состоящий из двух половин. Одна из них сделана из закаленного стекла и способна выдержать вес двух человек, в то время как вторая сделана из простого стекла, и не выдержит веса даже одного.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара» , реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Параллельно с проведением нового этапа полицейский Хван Чун Хо пробирается в зал с гостями, где, притворившись одним из официантов, выуживает у одного из богатеев информацию о проведении игр, после чего покидает остров с помощью акваланга.

Последний ужин

Главный герой Сон Ки Хун, его давний знакомый Чхо Сан У и Кан Сэ Бек под номером 067 оказываются тремя последними выжившими игроками. Перед финальным испытанием им устраивают торжественный ужин, в ходе которого выясняется, что девушку из Северной Кореи (Кан Сэ Бек) смертельно ранило одним из осколков стеклянного моста, который взорвался в конце предыдущего соревнования.

Ки Хун пытается помочь ей, но когда он отходит, чтобы позвать помощь, игрок 218 (Чхо Сан У) убивает девушку, тем самым окончательно проведя черту между собой и главным героем.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара» , реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Параллельно с этим детектив добирается до суши и пытается отправить информацию о проведении игр своему начальству, но плохой сигнал телефона не позволяет ему это сделать. Его выслеживают ведущий и охранники. В ходе разговора героев выясняется, что человек в черной маске — и есть брат полицейского, Ин Хо. Родственники устраивают перестрелку, по итогам которой раненый детектив падает в море.

Шестое испытание

Последним испытанием игр оказывается та самая «Игра в кальмара» из названия сериала: изначально это детское развлечение, где участники борются между собой на площадке в виде кальмара. Сон Ки Хун побеждает Чхо Сан У, но не может убить его. Персонаж напоминает, что если большинство игроков готовы остановить соревнование, оно прекратится немедленно. Но игрок 218, понимая, что он в таком случае никак не сможет расплатиться с долгами, совершает суицид.

После победы в играх Ки Хун целый год не использует полученные в ходе игр призовые деньги, но однажды получает загадочное приглашение. Оказывается, его позвал выживший старик, игравший под номером 001. Он признается, что он и был создателем жестокого развлечения, а все испытания основаны на его детских воспоминаниях.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара» , реж. Хван Дон-Хек/ Netflix

Находящийся при смерти О Иль Нам предлагает Ки Хуну сыграть в последнюю игру. Он предлагает поспорить, что лежащего за окном пьяницу до полуночи никто не спасет от замерзания. Но главный герой с ним не согласен — и оказывается прав. Жаль, создатель «Игры в кальмара» не увидит победы Ки Хуна, ведь он умирает буквально за секунду до того, как прохожий приведет помощь.

После этого разговора Сон Ки Хун выполняет обещания, данные друзьям во время игр. Он забирает из детдома брата девушки 067, отводит его матери старого знакомого Чхо Сан У и оставляет им выигранные деньги. Сам герой красит волосы и решает отправиться к своей дочери в США.

По пути в аэропорт он снова замечает вербовщика, отнимает у играющего в сотки человека карточку и в последний момент набирает номер, решая снова сыграть в игру — но на этот раз совсем не ради денег.

Трейлер 2-го сезона сериала «Игра в кальмара»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Игра в кальмара»

Релиза новых серий «Игры в кальмары» осталось ждать совсем недолго. Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет 26 декабря. При этом проект уже продлили на третий сезон, который должен добраться до экранов в 2025 году.