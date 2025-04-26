Напряжение до последней минуты: топ-10 самых страшных фильмов десятилетия
Кто не любит пощекотать нервы, укрывшись пледом или собравшись с друзьями у большого экрана? Настоящий хоррор — это не просто пугающие образы и внезапные скримеры, но и жуткая атмосфера, после которой по спине еще долго бегут мурашки. Издание Collider представило рейтинг 10 самых страшных фильмов последних 10 лет. Рассказываем о каждом из них.
10-е место — «Восстание зловещих мертвецов»
Год: 2023.
Страна: Ирландия, Новая Зеландия, США.
Режиссер: Ли Кронин.
В главных ролях: Лили Салливан, Алисса Сазерленд, Габриэль Экхолс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.4.
Рейтинг IMDb: 6.5.
На десятом месте оказался ужастик о кровавых демонах режиссера Ли Кронин. Картина рассказывает о девушке по имени Бет и ее старшей сестре Элли. Во время встречи девушек высвобождаются злые силы. Теперь, чтобы остаться в живых, сестрам придется очень сильно постараться.
9-е место — «Ужасающий-2»
Год: 2022.
Страна:США.
Режиссер: Дэмиен Леоне.
В главных ролях: Лорен Лавера, Эллиот Фаллэм, Сара Войт, Кайли Хайман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.
Рейтинг IMDb: 6,1.
Продолжение адреналинового хоррора о кровожадном маньяке-клоуне по имени Арт. «Ужасающий 2» — сиквел фильма «Ужасающий» (2016). По сюжету картины клоун Арт снова приступает к своему любимому занятию — изощренным убийствам. Свои коварные замыслы маньяк собирается осуществить в Хэллоуин.
8-е место — «Два, три, демон, приди!»
Год: 2022.
Страна: Австралия, Великобритания.
Режиссер: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу.
В главных ролях: Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Берд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.
Рейтинг IMDb: 7,1.
Хоррор о подростках, которые решили поиграть с магией. Во время спиритического сеанса девушка по имени Мия пытается установить контакт со сверхъестественной силой, которая уже давно ее преследует. Как обычно, все идет совсем не по плану: общение с духами оборачивается сущим кошмаром.
7-е место — «Прочь»
Год: 2017.
Страна:США, Япония.
Режиссер: Джордан Пип.
В главных ролях: Дэниел Калуя, Эллисон Уильямс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,8.
Триллер режиссера Джордана Пипа о молодом чернокожем фотографе из Нью-Йорка. Герой переживает из-за знакомства с родителями подружки, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Но и без того сложная ситуация на деле оказывается гораздо хуже. Парень быстро начинает жалеть, что вообще поехал в это поместье.
6-е место — «Поезд в Пусан»
Год: 2016.
Страна: Республика Корея.
Режиссер: Ен Сан-хо.
В главных ролях: Гун Ю, Чон Ю ми, Ма Дон сок, Ким Су ан, Чхве У-шик.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,6.
По сюжету малышка Су-ан живет с папой в Сеуле и очень скучает по маме. Отец с дочкой собираются навестить женщину в Пусане. Герои садятся в поезд, следующий в город. Но добраться в Пусан оказывается совсем не так просто, как они думали. Вся страна в один момент оказывается охвачена мистическим вирусом. Теперь пассажирам поезда нужно постараться, чтобы все же оказаться в Пусане — последнем городе, до которого не добралась болезнь.
5-е место — «Собиратель душ»
Год: 2024.
Страна: Канада, США.
Режиссер: Оз Перкинс.
В главных ролях: Николас Кейдж, Майка Монро, Алисия Уитт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.
Рейтинг IMDb: 6,6.
Американский фильм режиссера Оза Перкинса о загадочном серийном убийце и сотруднице ФБР с необычным даром ясновидения. По сюжету в Орегоне десятилетиями происходят схожие трагедии: внезапно отец семейства жестоко убивает родных, потом себя. И по какой-то причине каждый раз среди жертв фигурируют девочки, рожденные 14-го числа. Сотрудница ФБР делает все возможное, чтобы поскорее поймать маньяка. Но помнит ли она, что и сама родилась 14-го числа?
4-е место — «Демон внутри»
Год: 2016.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Андре Эвредал.
В главных ролях: Эмиль Хирш, Брайан Кокс, Офелия Ловибонд, Майкл Макэлхаттон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.
Рейтинг IMDb: 6,8.
Детективный хоррор с Брайаном Коксом от режиссера Андре Эвредала. Патологоанатомы маленького городка получают тело жертвы таинственного убийства — красивой и молодой женщины без видимой причины смерти. Специалисты пытаются выяснить, кто эта девушка и как скончалась, и одновременно распутывают клубок тайн, связанных с преступлением. Фильм кажется обычным детективом до того момента, как выясняется, что в каком-то смысле эта женщина еще жива.
3-е место — «Реинкарнация»
Год: 2018.
Страна: США.
Режиссер: Ари Астер.
В главных ролях: Тони Коллетт, Гэбриел Бирн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.
Рейтинг IMDb: 7,3.
Тройку лидеров открывает дебют (и одновременно — прорыв) режиссера Ари Астера о семейном проклятье. После смерти матери в доме героини по имени Энни начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь жизнь женщины и ее близких находится под угрозой. По ходу сюжета героиня выясняет, что ее родственники были не так просты, как ей казалось.
2-е место — «Оно приходит за тобой»
Год: 2014.
Страна: США.
Режиссер: Дэвид Роберт Митчелл.
В главных ролях: Майка Монро, Кейр Гилкрист, Оливия Луккарди, Лили Сепе.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.
Рейтинг IMDb: 6,8.
Фильм ужасов режиссера Дэвида Роберта Митчелла, удостоенный показа на Каннском фестивале. По сюжету 19-летняя девушка по имени Джей становится жертвой проклятия. Единственный способ избавить от него — передать кому-то другому. Сможет ли Джей обречь кого-то на муки или будет и дальше бегать от своей судьбы?
1-е место — «Одержимые злом»
Год: 2023.
Страна: Аргентина, США.
Режиссер: Демиан Рунья.
В главных ролях: Эсекьель Родригес, Демиан Саломон, Луис Зембровски.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.
Рейтинг IMDb: 6,9.
События происходят в аргентинской глуши. Два брата-фермера Педро и Хайме узнают, что их сосед одержим демоном. А экзорцист, который должен был его спасти, таинственно погиб. Братья пытаются спасти себя и соседей и избавляются от зараженного соседа. Но эпидемии уже нельзя избежать.