Что посмотреть: 10 самых ожидаемых аниме осени 2024

Собрали десять аниме, которые выходят этой осенью. Зрителей ждут как новые проекты, среди которых долгожданная адаптация манги японского короля ужасов Дзюндзи Ито, так и следующие сезоны уже полюбившихся сериалов.

«Спираль»

Дата премьеры: 28 сентября.

Фото Кадр из аниме «Спираль»

Аниме-адаптация одноименной манги за авторством Дзюндзи Ито, которого называют японским Стивеном Кингом. «Спираль» — самый большой проект Ито — рассказывает историю маленького городка Куродзу, жители которого одержимы спиралями и постепенно сходят с ума. Люди погружаются в водоворот событий, из которого уже нельзя выбраться. Главная героиня Кириэ Гошима и ее парень Сюити Сайто, кто первым догадывается, что Куродзу проклят, хотят бежать из города, но их попытки оказываются безуспешными.

Об адаптации манги объявили еще в 2019 году. Премьеру запланировали на 2020-й, но с тех пор несколько раз переносили. В 2024-м стало известно, что аниме стартует в сентябре этого года. Всего в сериале будет четыре эпизода. По словам автора Дзюндзи Ито, первая серия грядущей адаптации полностью оправдала его ожидания.

«Дандадан»

Дата премьеры: 3 октября.

Фото Кадр из аниме «Дандадан»

Момо Аясэ ничем не отличается от обычных старшеклассниц. Есть только одно но — девушка искренне верит в существование призраков. А новый друг Момо Кэн Такакура полностью уверен, что инопланетяне реальны. Вот только девушка с ним в корне не согласна. Будучи внучкой медиума, она считает, что НЛО — просто вздор.

Момо и Кэн заключают пари, пытаясь убедить друг друга в своей правоте. Каково же будет их удивление, когда они обнаружат, что оба ошибались, а призраки и инопланетяне на самом деле существуют? Об этом расскажет новый аниме-сериал «Дандадан» — экранизация манги Юкинобу Тацу.

«Синяя тюрьма: Блю Лок», второй сезон

Дата премьеры: 5 октября.

Фото Кадр из аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»

2018 год, сборная Японии занимает последнее место на чемпионате мира по футболу. Японский футбольный союз, обеспокоенный такими результатами, нанимает загадочного тренера Дзимпати Эго.

Его главная задача — поднять уровень подготовки национальной команды к грядущему мировому турниру. Для этого Эго создает уникальную тренировочную программу Blue Lock, цель которой — воспитать идеального нападающего. Среди 300 претендентов на это звание выбирается Еити Исаги — неизвестный игрок из школьной команды.

Первый сезон, состоявший из 24 эпизодов, вышел в 2022 году. Выход второго, в котором заявлено 14 серий, запланирован на начало октября. В продолжении зрители увидят подготовку героев к матчу с молодежной командой Японии и саму игру.

«Блич: тысячелетняя кровавая война — конфликт»

Дата премьеры: 5 октября.

Фото Кадр из аниме «Блич: Тысячелетняя кровавая война — конфликт»

Это аниме «большой тройки», в которую также входят «Ван Пис» и «Наруто». Так же, как и эти тайтлы, «Блич» — долгоиграющий проект, который начал выходить в 2004 году и на данный момент насчитывает 392 эпизода, четыре полнометражки и две OVA (это компиляции (объединения) нескольких эпизодов, выпущенные для показа в кинотеатре или выпуска на DVD. — Прим.ред.).

Сюжет рассказывает историю обычного 15-летнего школьника Ичиго Куросаки. С тем лишь отличием, что с детства он может видеть призраков. Однажды Ичиго встречает девушку по имени Рукия Кучики — проводника духов, или шинигами. Их беседу прерывает появление таинственного существа — «пустого». Руккия, защищая Ичиго, получает серьезное ранение. Поняв, что больше сражаться она не в состоянии, девушка решает передать Куросаки свои силы.

«Блич: тысячелетняя кровавая война» — это финальная арка истории, состоящая из 52 эпизодов, которые разделены на четыре части. По сюжету, в мире происходит резкое увеличение числа «пустых». Первые две части финала уже вышли. Третья с подзаголовком «Конфликт», состоящая из 13 эпизодов, стартует этой осенью.

«Синий экзорцист», четвертый сезон

Дата премьеры: 5 октября.

Фото Кадр из аниме «Синий экзорцист»

Сюжет «Синего экзорциста» разворачивается в двух параллельных, противостоящих друг другу мирах: человеческой Ассии и демонической Геенны. Главный герой Рин Окумура однажды узнает, что он является сыном Сатаны. Однако, вместо того чтобы уподобляться отцу, Рин, открывший в себе сверхъестественные способности, решает стать экзорцистом. На этом пути его сопровождает брат-близнец Юкио и верные друзья из новой школы.

Аниме начало выходить в 2011 году. Показ третьего сезона завершился в марте 2024-го, а следующая часть ждет зрителей уже в октябре. В новом сезоне особое внимание будет уделено взаимоотношениям братьев Рина и Юкио.

«Рубеж Шангри-Ла: любитель игрошлака бросает вызов топ-игре», второй сезон

Дата премьеры: 13 октября

Фото Кадр из аниме «Рубеж Шангри-Ла: любитель игрошлака бросает вызов топ-игре»

Действие аниме разворачивается в недалеком будущем, где VR-игры стали главным трендом в индустрии развлечений. Не все из них отличаются качеством, но у них все равно есть преданные фанаты. Хобби главного героя Ракуро Хидзутоме — проходить те самые третьесортные игры.

Однажды на глаза ему попадается популярная многопользовательская игра «Рубеж Шангри-Ла», и парень решает бросить ей вызов. Ракуро надеется на быструю победу, но его постигает неудача.

Второй сезон продолжит рассказывать историю старшеклассника, увлеченного играми. Зрителей ждут новые приключения в мире «Рубежа Шангри-Ла» и еще более сложные квесты.

«Голубая шкатулка»

Дата премьеры: октябрь 2024.

Фото Кадр из аниме «Голубая шкатулка»

«Голубая шкатулка» — это аниме-адаптации манги Кодзи Миуры. За сериал отвечает Telecom Animation Film, известная по работе над «Башней бога».

Действия нового аниме в жанрах романтика и спокон (жанр аниме о спорте. — Прим.ред.) разворачивается в школе со спортивным уклоном «Эймэй». Тайки Иномата состоит в команде по бадминтону и каждое утро спешит в спортзал, чтобы потренироваться. Но, как бы парень ни старался, ему никогда не удается стать первым.

Тинацу Кано, которая каждый день приветствует главного героя, — член школьной команды по баскетболу для девушек. Когда-то она была для него просто сэмпаем (с переводе с японского — «товарищ, стоящий впереди», буквально старший товарищ или человек, у которого больше опыта в чем-то. — Прим. ред.), но теперь встреча с девушкой для Тайки — главная мотивация ранних тренировок. Влюбленный в Тинацу герой робеет признаться ей в любви. Однако неожиданные обстоятельства сближают школьников, и скрывать свои чувства для Тайки становится труднее.

«Бродяга Кэнсин», второй сезон

Дата премьеры: октябрь 2024.

Фото Кадр из аниме «Бродяга Кэнсин»

Аниме является второй экранизацией одноименной манги Нобухиро Вацуки. Действие происходит в Японии второй половины XIX века. Воин по имени Химура Кэнсин, который в прошлом был наемным убийцей на службе у императора, устал убивать и теперь странствует, чтобы искупить свои преступления.

Спустя 11 лет после реставрации Мэйдзи (комплекс политических, военных и социально-экономических реформ в Японии 1868-1889 годов. — Прим. ред.) Кэнсин оказывается в Токио. Спасая школу боевых искусств Каору Камии от бандитов, он остается жить в ее додзе. Но вскоре темное прошлое Кэнсина дает о себе знать.

В втором сезоне герой отправится в Киото, чтобы уладить старые дела.

«Re: Zero — жизнь с нуля в другом мире», третий сезон

Дата премьеры: октябрь 2024.

Фото Кадр из аниме «Re: Zero — жизнь с нуля в другом мире»

Субару Нацуки — хикикомори (человек, отказавшийся от социальной жизни — Прим. ред.) и геймер. Однажды, выйдя в магазин за продуктами, парень оказывается в параллельном мире, где на него тут же нападают.

Нацуки спасает девушка по имени Эмилия. В благодарность герой предлагает ей свою помощь в поиске украденных ценностей. Путешествуя, Нацуки и Эмилия сталкиваются с разными опасностями и умирают. Однако новая способность помогает Субару вернуться в исходную точку и начать все с начала.

В третьем сезоне Нацуки вместе с друзьями отправляется в Пристеллу — один из крупнейших городов королества, где героев поджидают новые испытания и неприятные встречи.

«Тетрадь дружбы Нацуме», седьмой сезон

Дата премьеры: осень 2024.

Фото Кадр из аниме «Тетрадь дружбы Нацуме»

Аниме рассказывает о приключениях старшеклассника Такаши Нацумэ, который унаследовал от своей бабушки способность видеть екаев (нежить в японской мифологии. — Прим. ред.) и духов. От такого дара парень совсем не в восторге, ведь сверхъестественные существа всю жизнь доставляли ему одни только неприятности.

Однако все меняется, когда Нацумэ переезжает в дом своей покойной бабушки, где находит «Тетрадь дружбы». Поняв, что это такое на самом деле, старшеклассник вместе со своим телохранителем, котом-екаем Мадарой, решает освободить духов от контрактов с его бабушкой.

Шестой сезон аниме завершился в 2017-м. Выход новой части, в которой продолжатся приключения Нацумэ, запланирован на осень этого года. Однако точный график выхода серий пока неизвестен.