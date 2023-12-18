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Самые известные фильмы с Брэдом Питтом, лучшие роли актера
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Брэду Питту — 60 лет: 12 главных фильмов в карьере кинозвезды

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде»
Фото Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде»
Кадр из фильма «Бойцовский клуб»
Фото Кадр из фильма «Бойцовский клуб»
Кадр из фильма «Большой куш»
Фото Кадр из фильма «Большой куш»
Кадр из фильма «Семь»
Фото Кадр из фильма «Семь»
Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде»
Фото Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде»
Кадр из фильма «После прочтения сжечь»
Фото Кадр из фильма «После прочтения сжечь»
Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»
Фото Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»
Кадр из фильма «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»
Фото Кадр из фильма «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»
Кадр из фильма «Троя»
Фото Кадр из фильма «Троя»
Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»
Фото Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»
Кадр из фильма «12 обезьян»
Фото Кадр из фильма «12 обезьян»
Кадр из фильма «Интервью с вампиром»
Фото Кадр из фильма «Интервью с вампиром»
Кадр из фильма «Тельма и Луиза»
Фото Кадр из фильма «Тельма и Луиза»
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Сегодня, 18 декабря, юбилей отмечает Брэд Питт: популярному актеру исполняется 60 лет. За годы карьеры он успел сняться в более чем 80 картинах, получить два «Оскара» и еще ряд престижных наград, а также основать собственную продюсерскую компанию Plan B Entertainment, в портфолио которой десятки успешных проектов. Вспоминаем главные фильмы голливудской суперзвезды.

Лучшие фильмы, которые получили &laquo;Оскар&raquo;. 10 лучших фильмов, которые получили «Оскар» в XXI веке

Первая заметная роль: «Тельма и Луиза»

Год: 1991.
Страна: США, Великобритания, Франция.
Режиссер: Ридли Скотт.
В главных ролях: Сьюзен Сарандон, Джина Дэвис, Харви Кейтель, Майкл Мэдсен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,6.

Кадр из фильма «Тельма и Луиза»
Фото Кадр из фильма «Тельма и Луиза»

Старт карьеры Брэда Питта датируется концом 1980-х, когда актер начал получать первые эпизодические роли на телевидении. Однако по-настоящему его заметили благодаря знаковому роуд-муви Ридли Скотта «Тельма и Луиза», в котором Питт сыграл Джея Ди — обаятельного попутчика, который втерся в доверие к Тельме, а затем обокрал девушек.

Интересно, что на эту роль целых пять раз пробовался Джордж Клуни, но режиссер в итоге отдал предпочтение именно Брэду Питту.

Прорыв: «Интервью с вампиром»

Год: 1994.
Страна: США.
Режиссер: Нил Джордан.
В главных ролях: Том Круз, Брэд Питт, Кристиан Слэйтер, Кирстен Данст.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Кадр из фильма «Интервью с вампиром»
Фото Кадр из фильма «Интервью с вампиром»

В 1994 году на экраны вышли сразу две картины, в которых Брэд Питт исполнил ведущие роли. Мелодрама «Легенды осени» принесла ему первую номинацию на «Золотой глобус», однако настоящим прорывом стала мистическая лента «Интервью с вампиром».

В экранизации одноименного романа Энн Райс актеру достался образ Луи де Пон дю Лака — молодого аристократа, которого обратили в вампира в XVIII веке. Эту роль отметили двумя премиями канала MTV («Лучшая мужская роль», «Самый желанный мужчина») и номинацией на «Сатурн».

Первые престижные награды: «12 обезьян»

Год: 1995.
Страна: США.
Режиссер: Терри Гиллиам.
В главных ролях: Брюс Уиллис, Мэделин Стоу, Брэд Питт, Кристофер Пламмер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Кадр из фильма «12 обезьян»
Фото Кадр из фильма «12 обезьян»

В фантастическом триллере Терри Гиллиама «12 обезьян» Питт сыграл Джеффри Гоинса — ярого борца за права животных, с которым главный герой — Джеймс Коул в исполнении Брюса Уиллиса — знакомится в психиатрической клинике.

На роль Джеффри претендовал Джефф Бриджес («Большой Лебовски»), но Питт все же обошел его и в результате получил первый «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар» (заветную статуэтку тогда выиграл Кевин Спейси).

Начало успешной франшизы: «Одиннадцать друзей Оушена»

Год: 2001.
Страна: США.
Режиссер: Стивен Содерберг.
В главных ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Джулия Робертс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 7,7.

Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»
Фото Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

В отличие от многих современных актеров, Питт продолжает обходить стороной долгоиграющие франшизы (короткое камео в «Дэдпуле 2» — не в счет), и все же одна серия фильмов в его карьере случилась. Речь, конечно, о похождениях Дэнни Оушена и его подельников.

В 2001 году актер впервые появился на экране в образе Расти Райана в криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена», а затем повторил его в 2004-м («Двенадцать друзей Оушена») и в 2007-м («Тринадцать друзей Оушена»).

Сейчас в разработке находится приквел истории, главные роли в котором исполнят Марго Робби и Райан Гослинг, однако на днях Джордж Клуни намекнул, что у него есть отличная идея для продолжения оригинальной трилогии. Кто знает, может, зрители вновь увидят Расти на больших экранах!

Главный исторический блокбастер: «Троя»

Год: 2004.
Страна: США, Мальта, Великобритания.
Режиссер: Вольфганг Петерсен.
В главных ролях: Брэд Питт, Эрик Бана, Орландо Блум, Брайан Кокс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Кадр из фильма «Троя»
Фото Кадр из фильма «Троя»

В фильмографии Брэда Питта немало исторических картин, но большинство из них рассказывает о событиях XIX или XX веков. Во времена античности зрителей переносит лишь «Троя». Для роли легендарного Ахиллеса актер тренировался шесть месяцев, а во время съемок даже бросил курить.

Также стоит отметить, что «Троя» стала первым продюсерским проектом компании Plan B Entertainment, которую Питт основал в 2001 году с тогдашней супругой Дженнифер Энистон. Впоследствии первый «Оскар» он получил именно как продюсер за ленту «12 лет рабства».

Кинофестивальное признание: «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»

Год: 2007.
Страна: США, Канада, Великобритания.
Режиссер: Эндрю Доминик.
В главных ролях: Брэд Питт, Кейси Аффлек, Сэм Рокуэлл, Пол Шнайдер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Кадр из фильма «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»
Фото Кадр из фильма «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»

В биографическом вестерне «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» Питт сыграл легендарного налетчика времен Дикого Запада. В прессе Джесси Джеймса изображали американским Робин Гудом, но в реальности он был не таким благородным, а умер и вовсе от рук подельника.

Номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии актеров получил Кейси Аффлек, исполнивший роль Роберта Форда, зато Питту вручили одну из главных наград Венецианского кинофестиваля — Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.

Вторая номинация на «Оскар»: «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Год: 2008.
Страна: США.
Режиссер: Дэвид Финчер.
В главных ролях: Брэд Питт, Кейт Бланшетт, Джулия Ормонд, Тараджи П. Хенсон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»
Фото Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Одну из своих самых ярких ролей Брэд Питт сыграл в «Загадочной истории Бенджамина Баттона» — масштабной картине Дэвида Финчера, основанной на одноименном рассказе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Сюжет вращается вокруг мужчины, который родился 80-летним стариком, но затем начал молодеть. События фильма охватывают почти век: с 1918 по 2005 год.

Роль Бенджамина Баттона принесла Питту номинации на «Оскар», «Золотой глобус», «Сатурн», BAFTA и премию Гильдии актеров.

Комедийный хит: «После прочтения сжечь»

Год: 2008.
Страна: США, Великобритания, Франция.
Режиссеры: Итан Коэн, Джоэл Коэн.
В главных ролях: Джордж Клуни, Фрэнсис Макдорманд, Брэд Питт, Джон Малкович.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «После прочтения сжечь»
Фото Кадр из фильма «После прочтения сжечь»

Комедийный талант Брэда Питта по-настоящему проявился в ленте «После прочтения сжечь». В черной комедии братьев Коэн актер сыграл чудаковатого тренера Чеда Фельдхаймера, который находит диск с мемуарами бывшего сотрудника ЦРУ. Вместе с коллегой Линдой парень сначала пытается шантажировать самого автора, а затем предлагает секретную информацию русским.

За столь нетипичный для него образ Питт номинировался на BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана», но уступил Джокеру Хита Леджера.

Актерский триумф: «Однажды в... Голливуде»

Год: 2019.
Страна: США, Великобритания, Китай.
Режиссер: Квентин Тарантино.
В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль Хирш.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,6.

Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде»
Фото Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде»

Спустя десять лет после выхода «Бесславных ублюдков» Квентин Тарантино и Брэд Питт выдали второй совместный проект — комедийную драму «Однажды в... Голливуде». В ее основу легла история секты Чарльза Мэнсона, в частности убийство актрисы Шерон Тэйт.

Питту досталась второстепенная роль (он сыграл Клиффа Бута — дублера и приятеля известного актера Рика Далтона), но именно она принесла ему долгожданный «Оскар» в актерской категории. В 2020 году Питт обошел Аль Пачино, Джо Пеши, Тома Хэнкса и Энтони Хопкинса. Брэд также получил «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии актеров.

Топ-3 фильма Брэда Питта по оценкам зрителей:

3 — «Семь»

Год: 1995.
Страна: США.
Режиссер: Дэвид Финчер.
В главных ролях: Брэд Питт, Морган Фриман, Гвинет Пэлтроу, Кевин Спейси.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.
Рейтинг IMDb: 8,6.

Кадр из фильма «Семь»
Фото Кадр из фильма «Семь»

Сюжет знакового триллера Дэвида Финчера «Семь» сосредоточен на расследовании серии убийств, связанных со смертными грехами. Это дело должно стать последним в карьере ветерана уголовного розыска Уильяма Сомерсета, которого сыграл Морган Фриман. Брэду Питту досталась роль его молодого напарника Дэвида Миллза.

Актеры даже получили номинацию на кинонаграду канала MTV в категории «Лучший экранный дуэт». Кстати, они же помогли сохранить оригинальную концовку фильма. Продюсеры долго отказывались запускать проект в производство и предлагали альтернативные развязки, но совместными усилиями Финчер, Фриман и Питт отвоевали ту самую сцену с коробкой.

2 — «Большой куш»

Год: 2000.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Гай Ричи.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Стивен Грэм, Брэд Питт, Алан Форд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.
Рейтинг IMDb: 8,2.

Кадр из фильма «Большой куш»
Фото Кадр из фильма «Большой куш»

В криминальной комедии Гая Ричи «Большой куш» Брэд Питт сыграл предприимчивого цыгана Микки О'Нила, которому предстоит принять участие в нелегальных боксерских соревнованиях.

Позже выяснилось, что актер, будучи большим поклонником дебютной работы режиссера «Карты, деньги, два ствола», сам напросился в его новый проект, однако Ричи поставил условие — достоверно изобразить лондонский акцент.

1 — «Бойцовский клуб»

Год: 1999.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Дэвид Финчер.
В главных ролях: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, Мит Лоаф.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.
Рейтинг IMDb: 8,8.

Кадр из фильма «Бойцовский клуб»
Фото Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Среди всех картин с участием Брэда Питта абсолютным лидером на «Кинопоиске» и на IMDb стал психологический триллер Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», снятый по одноименному роману Чака Паланика. Роль Тайлера Дердена стала знаковой в карьере актера. Несмотря на противоречивые отзывы в адрес фильма в целом, игру Питта критики отметили единодушно.

По сюжету Тайлер занимается производством и продажей мыла. Поговаривают, что на съемках Брэд Питт и Эдвард Нортон действительно научились изготавливать мыло. А вот рецепт взрывчатки, которым делится персонаж Питта, ложный. Создатели «Бойцовского клуба» опасались, что зрители решать изготовить бомбу в домашних условиях.

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