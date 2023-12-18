Брэду Питту — 60 лет: 12 главных фильмов в карьере кинозвезды

Сегодня, 18 декабря, юбилей отмечает Брэд Питт: популярному актеру исполняется 60 лет. За годы карьеры он успел сняться в более чем 80 картинах, получить два «Оскара» и еще ряд престижных наград, а также основать собственную продюсерскую компанию Plan B Entertainment, в портфолио которой десятки успешных проектов. Вспоминаем главные фильмы голливудской суперзвезды.

Первая заметная роль: «Тельма и Луиза»

Год: 1991.

Страна: США, Великобритания, Франция.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Сьюзен Сарандон, Джина Дэвис, Харви Кейтель, Майкл Мэдсен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Тельма и Луиза»

Старт карьеры Брэда Питта датируется концом 1980-х, когда актер начал получать первые эпизодические роли на телевидении. Однако по-настоящему его заметили благодаря знаковому роуд-муви Ридли Скотта «Тельма и Луиза», в котором Питт сыграл Джея Ди — обаятельного попутчика, который втерся в доверие к Тельме, а затем обокрал девушек.

Интересно, что на эту роль целых пять раз пробовался Джордж Клуни, но режиссер в итоге отдал предпочтение именно Брэду Питту.

Прорыв: «Интервью с вампиром»

Год: 1994.

Страна: США.

Режиссер: Нил Джордан.

В главных ролях: Том Круз, Брэд Питт, Кристиан Слэйтер, Кирстен Данст.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Интервью с вампиром»

В 1994 году на экраны вышли сразу две картины, в которых Брэд Питт исполнил ведущие роли. Мелодрама «Легенды осени» принесла ему первую номинацию на «Золотой глобус», однако настоящим прорывом стала мистическая лента «Интервью с вампиром».

В экранизации одноименного романа Энн Райс актеру достался образ Луи де Пон дю Лака — молодого аристократа, которого обратили в вампира в XVIII веке. Эту роль отметили двумя премиями канала MTV («Лучшая мужская роль», «Самый желанный мужчина») и номинацией на «Сатурн».

Первые престижные награды: «12 обезьян»

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Терри Гиллиам.

В главных ролях: Брюс Уиллис, Мэделин Стоу, Брэд Питт, Кристофер Пламмер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «12 обезьян»

В фантастическом триллере Терри Гиллиама «12 обезьян» Питт сыграл Джеффри Гоинса — ярого борца за права животных, с которым главный герой — Джеймс Коул в исполнении Брюса Уиллиса — знакомится в психиатрической клинике.

На роль Джеффри претендовал Джефф Бриджес («Большой Лебовски»), но Питт все же обошел его и в результате получил первый «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар» (заветную статуэтку тогда выиграл Кевин Спейси).

Начало успешной франшизы: «Одиннадцать друзей Оушена»

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Содерберг.

В главных ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Джулия Робертс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

В отличие от многих современных актеров, Питт продолжает обходить стороной долгоиграющие франшизы (короткое камео в «Дэдпуле 2» — не в счет), и все же одна серия фильмов в его карьере случилась. Речь, конечно, о похождениях Дэнни Оушена и его подельников.

В 2001 году актер впервые появился на экране в образе Расти Райана в криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена», а затем повторил его в 2004-м («Двенадцать друзей Оушена») и в 2007-м («Тринадцать друзей Оушена»).

Сейчас в разработке находится приквел истории, главные роли в котором исполнят Марго Робби и Райан Гослинг, однако на днях Джордж Клуни намекнул, что у него есть отличная идея для продолжения оригинальной трилогии. Кто знает, может, зрители вновь увидят Расти на больших экранах!

Главный исторический блокбастер: «Троя»

Год: 2004.

Страна: США, Мальта, Великобритания.

Режиссер: Вольфганг Петерсен.

В главных ролях: Брэд Питт, Эрик Бана, Орландо Блум, Брайан Кокс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Троя»

В фильмографии Брэда Питта немало исторических картин, но большинство из них рассказывает о событиях XIX или XX веков. Во времена античности зрителей переносит лишь «Троя». Для роли легендарного Ахиллеса актер тренировался шесть месяцев, а во время съемок даже бросил курить.

Также стоит отметить, что «Троя» стала первым продюсерским проектом компании Plan B Entertainment, которую Питт основал в 2001 году с тогдашней супругой Дженнифер Энистон. Впоследствии первый «Оскар» он получил именно как продюсер за ленту «12 лет рабства».

Кинофестивальное признание: «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»

Год: 2007.

Страна: США, Канада, Великобритания.

Режиссер: Эндрю Доминик.

В главных ролях: Брэд Питт, Кейси Аффлек, Сэм Рокуэлл, Пол Шнайдер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»

В биографическом вестерне «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» Питт сыграл легендарного налетчика времен Дикого Запада. В прессе Джесси Джеймса изображали американским Робин Гудом, но в реальности он был не таким благородным, а умер и вовсе от рук подельника.

Номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии актеров получил Кейси Аффлек, исполнивший роль Роберта Форда, зато Питту вручили одну из главных наград Венецианского кинофестиваля — Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.

Вторая номинация на «Оскар»: «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Год: 2008.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Финчер.

В главных ролях: Брэд Питт, Кейт Бланшетт, Джулия Ормонд, Тараджи П. Хенсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Одну из своих самых ярких ролей Брэд Питт сыграл в «Загадочной истории Бенджамина Баттона» — масштабной картине Дэвида Финчера, основанной на одноименном рассказе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Сюжет вращается вокруг мужчины, который родился 80-летним стариком, но затем начал молодеть. События фильма охватывают почти век: с 1918 по 2005 год.

Роль Бенджамина Баттона принесла Питту номинации на «Оскар», «Золотой глобус», «Сатурн», BAFTA и премию Гильдии актеров.

Комедийный хит: «После прочтения сжечь»

Год: 2008.

Страна: США, Великобритания, Франция.

Режиссеры: Итан Коэн, Джоэл Коэн.

В главных ролях: Джордж Клуни, Фрэнсис Макдорманд, Брэд Питт, Джон Малкович.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «После прочтения сжечь»

Комедийный талант Брэда Питта по-настоящему проявился в ленте «После прочтения сжечь». В черной комедии братьев Коэн актер сыграл чудаковатого тренера Чеда Фельдхаймера, который находит диск с мемуарами бывшего сотрудника ЦРУ. Вместе с коллегой Линдой парень сначала пытается шантажировать самого автора, а затем предлагает секретную информацию русским.

За столь нетипичный для него образ Питт номинировался на BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана», но уступил Джокеру Хита Леджера.

Актерский триумф: «Однажды в... Голливуде»

Год: 2019.

Страна: США, Великобритания, Китай.

Режиссер: Квентин Тарантино.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль Хирш.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде»

Спустя десять лет после выхода «Бесславных ублюдков» Квентин Тарантино и Брэд Питт выдали второй совместный проект — комедийную драму «Однажды в... Голливуде». В ее основу легла история секты Чарльза Мэнсона, в частности убийство актрисы Шерон Тэйт.

Питту досталась второстепенная роль (он сыграл Клиффа Бута — дублера и приятеля известного актера Рика Далтона), но именно она принесла ему долгожданный «Оскар» в актерской категории. В 2020 году Питт обошел Аль Пачино, Джо Пеши, Тома Хэнкса и Энтони Хопкинса. Брэд также получил «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии актеров.

Топ-3 фильма Брэда Питта по оценкам зрителей:

3 — «Семь»

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Финчер.

В главных ролях: Брэд Питт, Морган Фриман, Гвинет Пэлтроу, Кевин Спейси.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из фильма «Семь»

Сюжет знакового триллера Дэвида Финчера «Семь» сосредоточен на расследовании серии убийств, связанных со смертными грехами. Это дело должно стать последним в карьере ветерана уголовного розыска Уильяма Сомерсета, которого сыграл Морган Фриман. Брэду Питту досталась роль его молодого напарника Дэвида Миллза.

Актеры даже получили номинацию на кинонаграду канала MTV в категории «Лучший экранный дуэт». Кстати, они же помогли сохранить оригинальную концовку фильма. Продюсеры долго отказывались запускать проект в производство и предлагали альтернативные развязки, но совместными усилиями Финчер, Фриман и Питт отвоевали ту самую сцену с коробкой.

2 — «Большой куш»

Год: 2000.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Гай Ричи.

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Стивен Грэм, Брэд Питт, Алан Форд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Большой куш»

В криминальной комедии Гая Ричи «Большой куш» Брэд Питт сыграл предприимчивого цыгана Микки О'Нила, которому предстоит принять участие в нелегальных боксерских соревнованиях.

Позже выяснилось, что актер, будучи большим поклонником дебютной работы режиссера «Карты, деньги, два ствола», сам напросился в его новый проект, однако Ричи поставил условие — достоверно изобразить лондонский акцент.

1 — «Бойцовский клуб»

Год: 1999.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Дэвид Финчер.

В главных ролях: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, Мит Лоаф.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.

Рейтинг IMDb: 8,8.

Фото Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Среди всех картин с участием Брэда Питта абсолютным лидером на «Кинопоиске» и на IMDb стал психологический триллер Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», снятый по одноименному роману Чака Паланика. Роль Тайлера Дердена стала знаковой в карьере актера. Несмотря на противоречивые отзывы в адрес фильма в целом, игру Питта критики отметили единодушно.

По сюжету Тайлер занимается производством и продажей мыла. Поговаривают, что на съемках Брэд Питт и Эдвард Нортон действительно научились изготавливать мыло. А вот рецепт взрывчатки, которым делится персонаж Питта, ложный. Создатели «Бойцовского клуба» опасались, что зрители решать изготовить бомбу в домашних условиях.