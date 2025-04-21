Лучшие русские комедии 2025 года — топ фильмов с высоким рейтингом

С начала 2025 года успело выйти немало любопытных русских комедий, главные герои которых впечатляюще проявляют себя в нестандартных ситуациях, будь то ожившая сказка, рок-концерт, загробный мир или мешающая идти к цели временная петля. Собрали для вас лучшие проекты с высоким рейтингом.

Дорогая, я больше не перезвоню

Страна: Россия.

Режиссер: Александр Фомин.

В главных ролях: Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев.

Бюджет: 300 000 000 руб.

Сборы: $ 541 391.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.

Рейтинг на IMDb: 6.5.

Фото Кадр из фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», реж. Александр Фомин, НМГ кинопрокат

В центре сюжета комедии Александра Фомина — рекламщик Даня, страдающий синдром отложенной жизни. Он не радуется тому, что происходит с ним в настоящем и живет мечтами об идеальном будущем.

Шанс изменить свое мировосприятие Дане выдается радикальный: главный герой впадает в кому и оказывается в загробном мире, выглядящим как аэропорт из последней рекламы, над которой он работал. Рейсы из этого аэропорта идут или в рай, или в ад. Даня не хочет «лететь» по ним, он надеется вернуться к жизни, а пока коротает время в местном баре, который называется «Дорогая, я больше не перезвоню».

«Главный аттракцион фильма — загробная жизнь, ориентирующаяся на добрую традицию адаптировать дантовские описания Ада, Рая и Чистилища под актуальные реалии», — написал редактор «Кинопоиска» Даулет Жанайдаров.

Постучись в мою Тверь

Страна: Россия.

Режиссер: Симон Багдасарян.

В главных ролях: Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Николай Козак, Андрей Свиридов.

Сборы: $ 1 777 279.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.1.

Рейтинг на IMDb: 5.5.

Фото Кадр из фильма «Постучись в мою Тверь», реж. Симон Багдасарян, K.B.A.

Алиса приезжает в Тверь, чтобы получить земельный участок на местной ферме, однако своенравный владелец Сергей не настроен его отдавать. Алиса тоже не собирается отступать и готова преодолеть все испытания непривычной провинциальной жизни ради достижения своей цели.

«Постучись в мою Тверь» представляет собой отличную романтическую комедию, выполненную в лучшем стиле итальянской классики, но со своими особенностями», — написал о фильме Артем Петров для «Иви».

Один хороший день

Страна: Россия.

Режиссер: Кирилл Белевич.

В главных ролях: Анастасия Талызина, Роман Евдокимов, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Олеся Железняк.

Сборы в России: $ 637 648.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.3.

Рейтинг на IMDb: 7.3.

Фото Кадр из фильма «Один хороший день», реж. Кирилл Белевич, 1-2-3 Production, Продюсерская компания «Яр&Ко»

По сюжету комедии Кирилла Белевича Катька из поселка городского типа с красноречивым названием Жупа мечтает о карьере модельера и хочет сбежать в Москву, чтобы ее осуществить, но попадает во временную петлю.

«Один хороший день» — версия «Дня сурка» для самых бедных. Авторы этого даже не скрывают, заставляя героев своего фильма обсуждать знаменитую ленту с Биллом Мюрреем в главной роли», — считает критик Кино Mail Сергей Оболонков.

Все, что тебя касается

Страна: Россия.

Режиссер: Александр Войтинский.

В главных ролях: Маша Кошина, Олег Чугунов, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Рома Зверь.

Сборы: $ 393 162.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.5.

Рейтинг на IMDb: 7.6.

Фото Кадр из фильма «Все, что тебя касается», реж. Александр Войтинский, Наше кино

По сюжету фильма Маша приходит на концерт группы «Звери», чтобы отыскать своего отца. Девушка со сцены рассказывает историю о том, как ее родители познакомились на концерте этой группы, а потом их пути разошлись, но она не теряет надежду на семейное воссоединение.

«Создатели картины намекают на преодолевающую любые препятствия силу музыки, которая может как принести первые чувства, так и восстановить семью», — написал критик Максим Ершов для Фильм.Ру.

Знакомство родителей

Страна: Россия.

Режиссер: Иван Капитонов.

В главных ролях: Тарас Шевченко, Елена Николаева, Александр Ильин мл., Анастасия Талызина, Константин Хабенский.

Сборы: $ 553 598.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.4.

Рейтинг на IMDb: 5.9.

Фото Кадр из фильма «Знакомство родителей», реж. Иван Капитонов, НМГ Кинопрокат

В центре сюжета «Знакомства родителей» — выросший в детдоме Федор, который влюбился в девушку из богатой семьи. Ее родители не одобряют, с их точки зрения, неравные отношения, но готовы с ними смириться, если познакомятся с семьей Федора.

«Скрываясь за названием типичного ромкома, «Знакомство родителей» на самом деле оказывается небанальной трагикомедией с элементами роуд-муви — не о патетичном обретении корней, какими бы они ни были, а о неожиданном поиске себя и собственного опыта», — считает критик «Кино-Театр» Маша Токмашева.

Василий

Страна: Россия.

Режиссер: Дмитрий Литвиненко.

В главных ролях: Александр Петров, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов.

Бюджет: 650 000 000 руб.

Сборы: $ 2 558 496.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.

Рейтинг на IMDb: 5.0.

Фото Кадр из фильма «Василий», реж. Дмитрий Литвиненко, Art Pictures Studio, «Водород»», «Национальная Медиа Группа», «Плюс Студия»

Брат-близнец провинциального учителя ОБЖ обманул мексиканский наркокартель на деньги, и теперь давно не видевшим друг друга родственникам предстоит объединить усилия, чтобы спастись от бандитов.

«Фильм «Василий» можно смело рекомендовать к просмотру поклонникам Александра Петрова, который в каждой сцене выкладывается по полной и по-разному отыгрывает разлученных близнецов», — считает автор «Вокруг ТВ» Леонид Кискаркин.

Царевна-лягушка

Страна: Россия.

Режиссер: Александр Амиров.

В главных ролях: Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко.

Сборы: $ 6 972 789.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.

Рейтинг на IMDb: 5.7.

Фото Кадр из фильма «Царевна-лягушка», реж. Александр Амиров, «Наше Кино»

Лягушка, живущая в пруду городского парка, любит смотреть фильмы в кинотеатре. Однажды увидев на большом экране историю удивительного превращения подобной себе в прекрасную девушку, она отправляется на поиски волшебной стрелы.

«Над «Царевной-лягушкой» работала команда, в сказках уже поднаторевшая. Режиссер Александр Амиров, по первой профессии монтажер, монтировал в том числе «Последнего богатыря» (2017), предвестника сказочного тренда в российском кино», — отметила автор «Коммерсанта» Юлия Шагельман.

Ждун

Страна: Россия.

Режиссер: Дмитрий Суворов.

В главных ролях: Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров.

Сборы: $ 4 068 607.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.1.

Рейтинг на IMDb: 4.8.

Фото Кадр из фильма «Ждун», реж. Дмитрий Суворов, Наше кино, DA! Prodakshen

Семья Семеновых приютила доброго инопланетянина. Они помогают пришельцу отремонтировать корабль и противостоять местным угрозам.

«Это легкое, по-летнему уютное и, что самое важное, качественное кино, где каждый элемент работает как надо. От талантливого актерского состава до приятной графики, сделанной на должном уровне», — написал автор «КиноРепортер» Евгений Кожевников.

По любви

Страна: Россия.

Режиссер: Борис Милованов.

В главных ролях: Ангелина Стречина, Павел Табаков, Анастасия Уколова, Ольга Лерман, Дмитрий Ендальцев.

Сборы: $ 323 833.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.1.

Рейтинг на IMDb: 4.4.

Фото Кадр из фильма «По любви», реж. Борис Милованов, Кинофирма

В центре сюжета картины — незнакомые парень и девушка, которым предстоит открыться друг другу и довериться своим чувствам.

«В итоге «По любви», где вопросы озвучиваются все-таки выборочно из-за довольно короткого хронометража (фильм длится чуть больше часа), становится почти идеальным ромкомом нового времени, где нет слота для случайных знакомств, кроме увольнения и застрявшего лифта», — написал Евгений Червон для «Кино-Театр».

Лотерея

Страна: Россия.

Режиссер: Соня Карпунина.

В главных ролях: Алексей Серебряков, Евгений Кулик, Анна Михалкова, Ирина Розанова, Мила Ершова.

Сборы: $ 527 179.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.

Рейтинг на IMDb: 5.1.

Фото Кадр из фильма «Лотерея», реж. Соня Карпунина, Kulik Productions

В силу непредсказуемого стечения обстоятельств разные по духу Сергей и Алексей оказываются втянуты в погоню за миллиардом.

«Режиссер по-хорошему обманула зрителя, который, посмотрев трейлер, будет ждать традиционную гонку с препятствиями за сокровищем, а получит лиричную драму с яркими комедийными элементами, как завещали Эльдар Рязанов и Георгий Данелия», — считает автор «Киноафиши» Вероника Скурихина.