Лучшие русские комедии 2025 года — топ фильмов с высоким рейтингом
С начала 2025 года успело выйти немало любопытных русских комедий, главные герои которых впечатляюще проявляют себя в нестандартных ситуациях, будь то ожившая сказка, рок-концерт, загробный мир или мешающая идти к цели временная петля. Собрали для вас лучшие проекты с высоким рейтингом.
Дорогая, я больше не перезвоню
Страна: Россия.
Режиссер: Александр Фомин.
В главных ролях: Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев.
Бюджет: 300 000 000 руб.
Сборы: $ 541 391.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.
Рейтинг на IMDb: 6.5.
В центре сюжета комедии Александра Фомина — рекламщик Даня, страдающий синдром отложенной жизни. Он не радуется тому, что происходит с ним в настоящем и живет мечтами об идеальном будущем.
Шанс изменить свое мировосприятие Дане выдается радикальный: главный герой впадает в кому и оказывается в загробном мире, выглядящим как аэропорт из последней рекламы, над которой он работал. Рейсы из этого аэропорта идут или в рай, или в ад. Даня не хочет «лететь» по ним, он надеется вернуться к жизни, а пока коротает время в местном баре, который называется «Дорогая, я больше не перезвоню».
«Главный аттракцион фильма — загробная жизнь, ориентирующаяся на добрую традицию адаптировать дантовские описания Ада, Рая и Чистилища под актуальные реалии», — написал редактор «Кинопоиска» Даулет Жанайдаров.
Постучись в мою Тверь
Страна: Россия.
Режиссер: Симон Багдасарян.
В главных ролях: Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Николай Козак, Андрей Свиридов.
Сборы: $ 1 777 279.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.1.
Рейтинг на IMDb: 5.5.
Алиса приезжает в Тверь, чтобы получить земельный участок на местной ферме, однако своенравный владелец Сергей не настроен его отдавать. Алиса тоже не собирается отступать и готова преодолеть все испытания непривычной провинциальной жизни ради достижения своей цели.
«Постучись в мою Тверь» представляет собой отличную романтическую комедию, выполненную в лучшем стиле итальянской классики, но со своими особенностями», — написал о фильме Артем Петров для «Иви».
Один хороший день
Страна: Россия.
Режиссер: Кирилл Белевич.
В главных ролях: Анастасия Талызина, Роман Евдокимов, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Олеся Железняк.
Сборы в России: $ 637 648.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.3.
Рейтинг на IMDb: 7.3.
По сюжету комедии Кирилла Белевича Катька из поселка городского типа с красноречивым названием Жупа мечтает о карьере модельера и хочет сбежать в Москву, чтобы ее осуществить, но попадает во временную петлю.
«Один хороший день» — версия «Дня сурка» для самых бедных. Авторы этого даже не скрывают, заставляя героев своего фильма обсуждать знаменитую ленту с Биллом Мюрреем в главной роли», — считает критик Кино Mail Сергей Оболонков.
Все, что тебя касается
Страна: Россия.
Режиссер: Александр Войтинский.
В главных ролях: Маша Кошина, Олег Чугунов, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Рома Зверь.
Сборы: $ 393 162.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.5.
Рейтинг на IMDb: 7.6.
По сюжету фильма Маша приходит на концерт группы «Звери», чтобы отыскать своего отца. Девушка со сцены рассказывает историю о том, как ее родители познакомились на концерте этой группы, а потом их пути разошлись, но она не теряет надежду на семейное воссоединение.
«Создатели картины намекают на преодолевающую любые препятствия силу музыки, которая может как принести первые чувства, так и восстановить семью», — написал критик Максим Ершов для Фильм.Ру.
Знакомство родителей
Страна: Россия.
Режиссер: Иван Капитонов.
В главных ролях: Тарас Шевченко, Елена Николаева, Александр Ильин мл., Анастасия Талызина, Константин Хабенский.
Сборы: $ 553 598.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.4.
Рейтинг на IMDb: 5.9.
В центре сюжета «Знакомства родителей» — выросший в детдоме Федор, который влюбился в девушку из богатой семьи. Ее родители не одобряют, с их точки зрения, неравные отношения, но готовы с ними смириться, если познакомятся с семьей Федора.
«Скрываясь за названием типичного ромкома, «Знакомство родителей» на самом деле оказывается небанальной трагикомедией с элементами роуд-муви — не о патетичном обретении корней, какими бы они ни были, а о неожиданном поиске себя и собственного опыта», — считает критик «Кино-Театр» Маша Токмашева.
Василий
Страна: Россия.
Режиссер: Дмитрий Литвиненко.
В главных ролях: Александр Петров, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов.
Бюджет: 650 000 000 руб.
Сборы: $ 2 558 496.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.
Рейтинг на IMDb: 5.0.
Брат-близнец провинциального учителя ОБЖ обманул мексиканский наркокартель на деньги, и теперь давно не видевшим друг друга родственникам предстоит объединить усилия, чтобы спастись от бандитов.
«Фильм «Василий» можно смело рекомендовать к просмотру поклонникам Александра Петрова, который в каждой сцене выкладывается по полной и по-разному отыгрывает разлученных близнецов», — считает автор «Вокруг ТВ» Леонид Кискаркин.
Царевна-лягушка
Страна: Россия.
Режиссер: Александр Амиров.
В главных ролях: Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко.
Сборы: $ 6 972 789.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.
Рейтинг на IMDb: 5.7.
Лягушка, живущая в пруду городского парка, любит смотреть фильмы в кинотеатре. Однажды увидев на большом экране историю удивительного превращения подобной себе в прекрасную девушку, она отправляется на поиски волшебной стрелы.
«Над «Царевной-лягушкой» работала команда, в сказках уже поднаторевшая. Режиссер Александр Амиров, по первой профессии монтажер, монтировал в том числе «Последнего богатыря» (2017), предвестника сказочного тренда в российском кино», — отметила автор «Коммерсанта» Юлия Шагельман.
Ждун
Страна: Россия.
Режиссер: Дмитрий Суворов.
В главных ролях: Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров.
Сборы: $ 4 068 607.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.1.
Рейтинг на IMDb: 4.8.
Семья Семеновых приютила доброго инопланетянина. Они помогают пришельцу отремонтировать корабль и противостоять местным угрозам.
«Это легкое, по-летнему уютное и, что самое важное, качественное кино, где каждый элемент работает как надо. От талантливого актерского состава до приятной графики, сделанной на должном уровне», — написал автор «КиноРепортер» Евгений Кожевников.
По любви
Страна: Россия.
Режиссер: Борис Милованов.
В главных ролях: Ангелина Стречина, Павел Табаков, Анастасия Уколова, Ольга Лерман, Дмитрий Ендальцев.
Сборы: $ 323 833.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.1.
Рейтинг на IMDb: 4.4.
В центре сюжета картины — незнакомые парень и девушка, которым предстоит открыться друг другу и довериться своим чувствам.
«В итоге «По любви», где вопросы озвучиваются все-таки выборочно из-за довольно короткого хронометража (фильм длится чуть больше часа), становится почти идеальным ромкомом нового времени, где нет слота для случайных знакомств, кроме увольнения и застрявшего лифта», — написал Евгений Червон для «Кино-Театр».
Лотерея
Страна: Россия.
Режиссер: Соня Карпунина.
В главных ролях: Алексей Серебряков, Евгений Кулик, Анна Михалкова, Ирина Розанова, Мила Ершова.
Сборы: $ 527 179.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.
Рейтинг на IMDb: 5.1.
В силу непредсказуемого стечения обстоятельств разные по духу Сергей и Алексей оказываются втянуты в погоню за миллиардом.
«Режиссер по-хорошему обманула зрителя, который, посмотрев трейлер, будет ждать традиционную гонку с препятствиями за сокровищем, а получит лиричную драму с яркими комедийными элементами, как завещали Эльдар Рязанов и Георгий Данелия», — считает автор «Киноафиши» Вероника Скурихина.