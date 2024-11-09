5 фильмов о спорте в российском кинематографе, обязательных к просмотру

Российский кинематограф, всегда питавший особую любовь к теме спорта, из года в год продолжает пополняться новыми громкими релизами. Недавно в широкий прокат вышел спортивный блокбастер «Федя. Народный футболист», который рассказывет историю взлетов и падений одного из лучших советских футболистов Федора Черенкова.

Собрали пять отечественных фильмов, доказывающих, что спорт — это не только зрелищные соревнования, борьба за медали и рекорды, но и глубокие личные драмы, осознание истинных ценностей жизни. Каждая история станет настоящим источником вдохновения и захватит все ваше внимание от начала до самого конца.

Федя. Народный футболист

Год выхода: 2024.

Жанр: спорт, драма, биография.

Режиссер: Николай Акелькин.

В главных ролях: Станислав Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко, Сергей Мигицко.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.6.

Фото Кадр из фильма «Федя. Народный футболист», реж. Николай Акелькин / НМГ

За короткое время Федор Черенков становится не просто ключевым игроком команды и лучшим игроком страны, но и символом надежды для многих. Однако череда потрясений, потеря отца, смертельная давка зрителей на матче в «Лужниках» и неудачная игра с бельгийским «Андерлехтом» приводят к серьезным психологическим проблемам. Единственное, что удерживает спортсмена от отчаяния, — мечта сыграть на чемпионате мира. Но главный тренер сборной в последний момент отцепляет его от команды. Федор всерьез задумывается о завершении карьеры, но ради своей семьи, друзей и болельщиков возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим.

Со дна вершины

Год выхода: 2017.

Жанр: спорт, драма.

Режиссер: Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев.

В главных ролях: Павел Шевандо, Владимир Вдовиченков, Ксения Кузнецова, Сергей Никоненко, Константин Белошапка.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Рейтинг IMDb: 5.9.

Фото Кадр из фильма «Со дна вершины», реж. Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев / Продюсерский центр «Альтаир-Ц»

Все говорило о том, что старшеклассника Лешу Царева ждет большое спортивное будущее. Он был чемпионом юношеской сборной по горным лыжам, выступал на самых крупных соревнованиях, но несчастный случай перечеркнул все в один миг. Леша и его друг Костя боролись за сердце одной девушки — Лины. Однажды, решив отомстить товарищу, Костя остановил канатную дорогу, на которой ехали Леша и Лина. Парень сорвался и упал с большой высоты. Чтобы спасти Леше жизнь, врачам пришлось ампутировать ему обе ноги. Так в один момент талантливый и перспективный спортсмен превратился в инвалида и человека, который не представляет, как ему дальше жить. И все же постепенно Леша понимает, что сдаваться нельзя. Картина частично основана на реальной истории российского горнолыжника Алексея Мошкина.

Легенда № 17

Год выхода: 2012.

Жанр: спорт, драма, биография.

Режиссер: Николай Лебедев.

В главных ролях: Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Владимир Меньшов, Александр Лобанов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Фото Кадр из фильма «Легенда №17», реж. Николай Лебедев / Студия «Тритэ» Никиты Михалкова

История о жизни знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова. Эпохальная суперсерия 1972 года СССР — Канада — это не просто турнир, это битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о хоккее. Североамериканские специалисты были шокированы заоблачным уровнем мастерства советских спортсменов. Но больше всего их поразил талант Харламова, забросившего две шайбы в первом матче суперсерии. Именно после той игры Валерий Борисович стал звездой планетарного масштаба. Сюжет картины охватывает не только подготовку к суперсерии, но и становление легенды, факты из личной жизни хоккеиста.

Бой с тенью

Год выхода: 2005.

Жанр: спорт, драма, боевик.

Режиссер: Николай Лебедев.

В главных ролях: Денис Никифоров, Андрей Панин, Елена Панова, Дмитрий Шевченко, Александр Кузнецов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6.

Рейтинг IMDb: 5.8.

Фото Кадр из фильма «Бой с тенью», реж. Алексей Сидоров / «Шаман-Пикчерс», «Централ Партнершип»

Артем был обычным парнем, но ему хотелось большего. Однажды он начал заниматься боксом, и оказалось, что у него настоящий талант. Он быстро завоевывал славу: победы следовали одна за другой. Но во время боя за звание чемпиона что-то пошло не так. Артем оказывается втянутым в криминальные махинации, и теперь ему приходится бороться не только на ринге, но и в реальной жизни, ведь на кону не только его репутация, но и жизнь любимой женщины. Герой готов пойти на все, чтобы ее защитить.

Движение вверх

Год выхода: 2017.

Жанр: спорт, драма.

Режиссер: Антон Мегердичев.

В главных ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвэдж.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.

Рейтинг IMDb: 6.7.

Фото Кадр из фильма «Движение вверх», реж. Антон Мегердичев / Студия «Тритэ» Никиты Михалкова

На Олимпиаде 1972 года советские баскетболисты встретились с легендарной американской сборной. Этот матч войдет в историю спорта, но каким был путь от создания команды до заветного финального броска?

Началось все с того, что новым тренером советской сборной назначен Владимир Гаранжин — известный смутьян, который не боится перечить начальству госкомспорта. На пресс-конференции он обещает привести свою команду к победе над американцами — то есть замахивается на глыбу, которую еще никому не удавалось сокрушить. Сам он рискует самым дорогим — своей семьей. Гаранжин тренирует своих ребят так, как до него не решался никто. Внутрикомандные интриги, неудовлетворенные амбиции, простые человеческие чувства не должны помешать спортсменам совершить подвиг.