5 комедий для вечера с подругами

Романтические истории, дружба и интересный сюжет.

8 Марта — это не только важный праздник и день солидарности женщин, которые борются за свои права, но еще и выходной! Поэтому есть возможность устроиться поудобнее на уютном диване, достать из холодильника любимое лакомство и провести время за просмотром классного кино. Мы собрали пять живых и легких фильмов, которые идеально подойдут для вечера в компании подруг.

Госпожа горничная

Мелодрама с вечно молодой Дженнифер Лопес и непревзойденным Рэйфом Файнсем в главных ролях. Сильная и независимая мать-одиночка Мариса Вентура работает горничной в отеле. Однажды она встречает красивого и молодого миллионера, герои влюбляются с первого взгляда. Есть лишь одно «но»: прекрасный принц не в курсе, что Мариса — всего лишь служанка.

Кадр из фильма «Госпожа горничная».

Это классическая история о Золушке, которая не теряет своего очарования в современных декорациях.

Девичник в Вегасе

Та самая «женская версия» франшизы «Мальчишник в Вегасе», которая не уступает знаменитой комедии по накалу страстей и концентрации шуток.

Кадр из фильма «Девичник в Вегасе».

Главная героиня Энни ведет хаотичный образ жизни, но ради свадьбы лучшей подруги решает собраться и устроить для нее идеальный праздник. Героине придется преодолеть множество испытаний: от жесткого отравления до конкуренции с другой подружкой невесты — Хэлен. Это история о дружбе, которая выдержала испытание временем.

Запах женщины

За роль в этом фильме один из самых харизматичных актеров в истории кино Аль Пачино получил «Оскар» и «Золотой глобус».

Кадр из фильма «Запах женщины».

Бедный ученик элитной частной школы в исполнении Криса О'Доннелла, чтобы немного заработать, решается сопровождать слепого полковника в отставке в путешествие в Нью-Йорк. Прекрасная игра актеров, завораживающая музыка и глубокий смысл сделали эту историю одной из культовых картин девяностых.

Вам письмо

Еще один хит из девяностых. Книжный магнат Джо Фокс и владелица небольшого уютного магазинчика Кэтлин Келли встречаются на просторах интернета. Между героями завязывается безобидная дружеская переписка, ведь они даже не подозревают, что в реальной жизни — конкуренты по бизнесу.

Кадр из фильма «Вам письмо».

Трогательный сюжет, остроумные диалоги, химия между Томом Хэнксом и Мэг Райан, исполнившими главные роли, и прекрасные виды Нью-Йорка — главные причины, по которым стоит посмотреть эту мелодраму.

8 подруг Оушена

Как поется в известной песне, лучшие друзья девушек — это бриллианты. Восемь отважных бунтарок решают украсть ожерелье стоимостью 150 миллионов долларов.

Кадр из фильма «8 подруг Оушена».

Криминальная комедия американского режиссера Гэри Росса с впечатляющим составом актрис, где помимо звезд Голливуда засветилась и известная поп-исполнительница Рианна.

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