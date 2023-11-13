Каким получился фильм «Убийца» Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в главной роли

На стриминге Netflix вышел новый фильм Дэвида Финчера «Убийца» с Майклом Фассбендером в главной роли. Минималистичная картина режиссера основана на одноименном французском графическом романе писателя Алексиса Нолина (псевдоним — Матц) и художника Люка Жакамона.

Что было в фильме «Убийца»

Лента стартует с рассвета в Париже, который безымянный главный герой — наемный убийца — встречает в пустом необорудованном помещении. Особенность киноработы, по задумке Финчера, — то, что привычный образ молчаливого профессионала обретает голос. Да, герой Майкла Фассбендера формально все так же молчалив и собран, только вот зритель слышит все его мысли. Интересно то, что они больше наполнены неожиданной прагматичностью, нежели цинизмом в самом чистом проявлении.

Фото Кадр из фильма «Убийца»

Начало фильма — это, пожалуй, лучшая его частью. И это при том, что все его действо, за редким исключением, происходит в одном пустом помещении, где есть лишь окно и Майкл Фассбендер. За первые полчаса фильма зритель узнает почти все о жизни главного героя. Начиная от скуки на работе и отношения ко сну, до того, почему "Макдоналдс" — лучшее решение для перекуса и почему иногда немецкий турист (чей неприметный образ примерил на себя герой в качестве конспирации) может оказаться не тем, кем кажется.

Подобные детали показывают, что, несмотря на почти классическую формулу сюжета, Дэвид Финчер создал уникальный фильм. Впрочем, в какой-то момент сюжет начинает развиваться вполне себе стандартно. После предательства герой пускается в путешествие по миру: оно начинается в Доминикане, где находится дом киллера, и заканчивается Нью-Йорком.

Фото Кадр из фильма «Убийца»

Каким получился фильм «Убийца»

Проект Финчера пропитан минимализмом. Несмотря на участие прекрасной Тильды Суинтон и на ее монолог (впрочем, почти все взаимодействия главного героя с другими персонажами выглядят как монолог, что вполне соответствует законам жанра), «Убийца» построен на одном актере. Майкл Фассбендер в роли циничного киллера воплощает образ минимальными средствами. Зритель смотрит на безымянного протагониста не как на героя и злодея, а как на работника. Финчер не романтизирует ремесло наемного убийцы, а приземляет персонажа Фассбендера.

Фото Кадр из фильма «Убийца»

Герой не вызывает ни сочувствия, ни жалости, ни злобы. И так как с помощью закадрового голоса зритель фактически помещен в голову убийцы, это становится единственной причиной хоть как-то ему сопереживать, несмотря на всю жестокость некоторых сцен. Образ Майкла Фассбендера нельзя назвать неприятным: во многом он просто никакой. Но не стоит вкладывать в это слово отрицательный смысл, ведь это сознательное решение. Использовав минимальное количество средств, режиссер и актер смогли создать образ, который не нарушает канон, но одновременно с этим максимально отличается от всех киллеров до него.

Саундтрек фильма идеально дополняет все действие. За музыку в ленте ответственны давние соратники Финчера — Трент Резнор и Аттикус Росс, известные широкому слушателю по группе Nine Inch Nails. Но заострить внимание хочется совсем на другом коллективе. Основа всего музыкального сопровождения фильма — это группа The Smiths, которая постоянно звучит у киллера в наушниках. Главный герой не слушает абсолютно ничего, кроме легендарной британской рок-группы Стивена Патрика Моррисси и Джонни Марра, которая просуществовала всего пять лет, но оставила огромный след в истории музыки. Видимо, герой Фассбендера с легкостью мог бы занять место Джозефа Гордона-Левитта в борьбе за сердце Саммер в «500 дней лета».

Фото Кадр из фильма «Убийца»

Говоря об «Убийце», нельзя не упомянуть другие знаменитые фильмы про наемных убийц: «Самурая» Жан-Пьера Мельвиля 1967 года и вдохновленный им фильм Джима Джармуша «Пес-призрак: Путь самурая» 1999 года. В отличие от этих картин, где персонажи-киллеры циничны, герой Майкла Фассбендера начисто лишен какой-то романтизации. Ремесло его механистично, а главное правило, которое не раз проговаривал сам убийца, — отсутствие сочувствия и действие по плану, без импровизации.

Фото Кадр из фильма «Убийца»

«Убийцу» нельзя назвать одной из самых значимых работ Дэвида Финчера. Но нельзя отрицать, что этот прекрасно сделанный фильм подходит к каноническому сюжету с не самой очевидной стороны. Красота новой картины Финчера кроется в идеальных кадрах и ювелирной точности каждой сцены. Пусть фильм и не вершина творческой мысли режиссера, он стильно снят и великолепно справляется с поставленной перед ним задачей.