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Каким получился фильм «Убийца» Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в главной роли

Алиса Бондаренко
Киноман
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Кадр из фильма «Убийца»
Фото Кадр из фильма «Убийца»

На стриминге Netflix вышел новый фильм Дэвида Финчера «Убийца» с Майклом Фассбендером в главной роли. Минималистичная картина режиссера основана на одноименном французском графическом романе писателя Алексиса Нолина (псевдоним — Матц) и художника Люка Жакамона.

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Что было в фильме «Убийца»

Лента стартует с рассвета в Париже, который безымянный главный герой — наемный убийца — встречает в пустом необорудованном помещении. Особенность киноработы, по задумке Финчера, — то, что привычный образ молчаливого профессионала обретает голос. Да, герой Майкла Фассбендера формально все так же молчалив и собран, только вот зритель слышит все его мысли. Интересно то, что они больше наполнены неожиданной прагматичностью, нежели цинизмом в самом чистом проявлении.

Кадр из фильма «Убийца»
Фото Кадр из фильма «Убийца»

Начало фильма — это, пожалуй, лучшая его частью. И это при том, что все его действо, за редким исключением, происходит в одном пустом помещении, где есть лишь окно и Майкл Фассбендер. За первые полчаса фильма зритель узнает почти все о жизни главного героя. Начиная от скуки на работе и отношения ко сну, до того, почему "Макдоналдс" — лучшее решение для перекуса и почему иногда немецкий турист (чей неприметный образ примерил на себя герой в качестве конспирации) может оказаться не тем, кем кажется.

Подобные детали показывают, что, несмотря на почти классическую формулу сюжета, Дэвид Финчер создал уникальный фильм. Впрочем, в какой-то момент сюжет начинает развиваться вполне себе стандартно. После предательства герой пускается в путешествие по миру: оно начинается в Доминикане, где находится дом киллера, и заканчивается Нью-Йорком.

Кадр из фильма «Убийца»
Фото Кадр из фильма «Убийца»

Каким получился фильм «Убийца»

Проект Финчера пропитан минимализмом. Несмотря на участие прекрасной Тильды Суинтон и на ее монолог (впрочем, почти все взаимодействия главного героя с другими персонажами выглядят как монолог, что вполне соответствует законам жанра), «Убийца» построен на одном актере. Майкл Фассбендер в роли циничного киллера воплощает образ минимальными средствами. Зритель смотрит на безымянного протагониста не как на героя и злодея, а как на работника. Финчер не романтизирует ремесло наемного убийцы, а приземляет персонажа Фассбендера.

Кадр из фильма «Убийца»
Фото Кадр из фильма «Убийца»

Герой не вызывает ни сочувствия, ни жалости, ни злобы. И так как с помощью закадрового голоса зритель фактически помещен в голову убийцы, это становится единственной причиной хоть как-то ему сопереживать, несмотря на всю жестокость некоторых сцен. Образ Майкла Фассбендера нельзя назвать неприятным: во многом он просто никакой. Но не стоит вкладывать в это слово отрицательный смысл, ведь это сознательное решение. Использовав минимальное количество средств, режиссер и актер смогли создать образ, который не нарушает канон, но одновременно с этим максимально отличается от всех киллеров до него.

Саундтрек фильма идеально дополняет все действие. За музыку в ленте ответственны давние соратники Финчера — Трент Резнор и Аттикус Росс, известные широкому слушателю по группе Nine Inch Nails. Но заострить внимание хочется совсем на другом коллективе. Основа всего музыкального сопровождения фильма — это группа The Smiths, которая постоянно звучит у киллера в наушниках. Главный герой не слушает абсолютно ничего, кроме легендарной британской рок-группы Стивена Патрика Моррисси и Джонни Марра, которая просуществовала всего пять лет, но оставила огромный след в истории музыки. Видимо, герой Фассбендера с легкостью мог бы занять место Джозефа Гордона-Левитта в борьбе за сердце Саммер в «500 дней лета».

Кадр из фильма «Убийца»
Фото Кадр из фильма «Убийца»

Говоря об «Убийце», нельзя не упомянуть другие знаменитые фильмы про наемных убийц: «Самурая» Жан-Пьера Мельвиля 1967 года и вдохновленный им фильм Джима Джармуша «Пес-призрак: Путь самурая» 1999 года. В отличие от этих картин, где персонажи-киллеры циничны, герой Майкла Фассбендера начисто лишен какой-то романтизации. Ремесло его механистично, а главное правило, которое не раз проговаривал сам убийца, — отсутствие сочувствия и действие по плану, без импровизации.

Кадр из фильма «Убийца»
Фото Кадр из фильма «Убийца»

«Убийцу» нельзя назвать одной из самых значимых работ Дэвида Финчера. Но нельзя отрицать, что этот прекрасно сделанный фильм подходит к каноническому сюжету с не самой очевидной стороны. Красота новой картины Финчера кроется в идеальных кадрах и ювелирной точности каждой сцены. Пусть фильм и не вершина творческой мысли режиссера, он стильно снят и великолепно справляется с поставленной перед ним задачей.

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