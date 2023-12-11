20 лет фильму «Реальная любовь» — интересные факты о культовой мелодраме

11 декабря 2003 года в России состоялась премьера фильма «Реальная любовь» — сборника рассказов о любви, ставшего, пожалуй, классикой рождественских романтических кинолент. Режиссерский дебют сценариста Ричарда Кертиса навсегда прописался в сердцах многих зрителей (и особенно зрительниц). Вспоминаем интересные факты о картине и то, как она повлияла на жизни многих людей.

Ненаигранные эмоции

Режиссер Ричард Кертис старался добавить в рождественские кино-рассказы как можно больше реальной жизни. Открывающая сцена фильма снята в аэропорту Хитроу, и все из показанных встреч — моменты из жизни настоящих людей.

Но не переживайте: авторы фильма не вторгались в личную жизнь обычных британцев без спроса. Съемочная команда позднее согласовала использование материалов с каждым из героев сцены.

Возраст всего лишь цифра

В далеком 2003 году, когда «Реальная любовь» появилась на экранах, восходящей звезде Кире Найтли исполнилось всего лишь 18 лет, но интересно не это. Разница в возрасте между героиней Найтли и влюбленным в нее маленьким парнишкой в исполнении Томаса Броди-Сангстера на самом деле гораздо меньше, чем может показаться зрителю. Актер всего на пять лет младше. Во время съемок ему было 13 лет.

Фото Кадр из фильма «Реальная любовь»

Семья — самое важное

Говоря о закулисье фильма, нельзя не заострить внимание на том, что для Ричарда Кертиса это во многом семейное кино. Он, как любят делать многие режиссеры (например, Питер Джексон), решил запечатлеть на экране своих детей. Когда будете смотреть фильм, в финале обратите внимание на двух детей: мальчик в гриме человека-паука и девочка в костюме лобстера приходятся Ричарду Кертису сыном и дочерью.

Кепка — практичный аксессуар

Говоря о героине Киры Найтли, нельзя не вспомнить забавный факт о ее головном уборе. В момент, когда Джульет приходит за свадебным видео, на ее лоб надвинута кепка.

Фото Кадр из фильма «Реальная любовь»

Это не просто дань стилю начала нулевых: такая манера носки головного убора связана с тем, что на лбу актрисы образовался синяк, а возможности скрыть его гримом не было. Так что съемочной команде пришлось импровизировать для того, чтобы скрыть несовершенства кожи героини.

Отсылка к Бобу Дилану

Легендарная сцена с табличками рождалась в муках, ведь режиссер долго не мог выбрать самый романтичный вариант признания в любви. Но интересно еще и то, что это отсылка к клипу Боба Дилана на песню Subterranean Homesick Blues, вошедшей в топ-100 песен всех времен по версии журнала Time (составлен в 2011 году), где музыкант точно так же меняет таблички. Похожая сцена, кстати, была в рождественском эпизоде сериала «Тед Лассо» — только вместо признания в любви там был искренний разговор школьницы с одноклассником.

Фото Кадр из сериала «Тед Лассо»

Вдохновился даже Борис Джонсон

Сцена с признанием в любви Марка стала настолько популярной, что в рамках своей предвыборной кампании ее воспроизвел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Правда Хью Грант, сыгравший в «Реальной любви», не оценил жест политика. Он колко прокомментировал сценку с Борисом Джонсоном, заявив, что тот оказался слишком труслив для использования таблички с фразой «А в Рождество говорят правду», подобной той, что была у героя Эндрю Линкольна.

Фото Кадр из фильма «Реальная любовь»

Танец ненависти

А помните танец экранного премьер-министра в исполнении Хью Гранта? Так вот, актер считал, что его герой не смог бы так себя повести. Он откладывал съемки эпизода до последнего, не желая исполнять глупый танец, так что сцена была снята даже без репетиций.

Фото Кадр из фильма «Реальная любовь»

В целом Хью Грант часто отрицательно отзывается о своих ролях и говорит, что с большим удовольствием бы бросил актерскую карьеру, только вот ему приходится кормить семью и детей. Но если вам нравится, как танцует актер, вы сможете насладиться его зажигательной хореографией в свежем фильме «Вонка», где он играет умпа-лумпу.

Недовольный Линкольн

Еще одним актером, который оказался недоволен своим персонажем, оказался Эндрю Линкольн. Он не раз отзывался о Марке как о ненормальном и одержимом женой друга персонаже. Актеру все время казалось, что он играет пугающего сталкера, а не трагического героя с чистым сердцем.

Фото Кадр из фильма «Реальная любовь»

Настоящие слезы

Эмма Томпсон, сыгравшая Карен, рассказала, что сцена, в которой ее героиня узнает об изменах любимого, отозвалась в ее сердце, ведь в ее отношениях был похожий момент. В 2013 году актриса поделилась, что ее бывший муж, актер и режиссер Кеннет Брана, не раз изменял ей. Их брак распался после того, как у Браны завязался роман с Хеленой Бонем Картер.

Фото Кадр из фильма «Реальная любовь»

Впрочем, Томпсон не держит зла на актрису, и в том же интервью заявила, что топор войны между ними давно зарыт.

Продолжение без Алана Рикмана

В 2017 году вышло продолжение «Реальной любви» в виде телевизионного короткометражного фильма, в котором рассказывается, как сложилась история героев спустя тринадцать лет после событий оригинальной истории.

Фото Кадр из фильма «Реальная любовь»

Но кроме ушедшего в иной мир Алана Рикмана к роли не вернулась и Эмма Томпсон. Актриса вместе с режиссером решили, что невозможно будет продолжить историю Карен без ее мужа Гарри. Да и с момента смерти актера тогда прошло слишком мало времени, так что боль от потери была еще слишком тяжелой.

Первый поцелуй

Во время съемок фильма о любви было множество запоминающихся моментов. Например, юная актриса Оливия Олсон впервые в жизни поцеловалась именно на съемках «Реальной любви».

Фото Кадр из фильма «Реальная любовь»

С ней связан еще один интересный факт: Олсон настолько хорошо пела, что на постпродакшене авторам пришлось искусственно испортить ее голос, чтобы он звучал не так идеально.