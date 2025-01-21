7 деталей в сериале «Разделение», которые легко не заметить

На платформе Apple TV+ стартовал второй сезон психологического триллера Бена Стиллера «Разделение». Загадочный проект пришелся по душе зрителям и критикам, озадачив и тех и других. На многие вопросы этому сериалу еще только предстоит дать ответ, а пока собрали для вас подборку интересных деталей проекта, которые легко не заметить.

О чем сериал «Разделение»

Проект Бена Стиллера рассказывает о группе сотрудников корпорации Lumon, которые прошли процедуру разделения. В результате нее их личность распалась на интра (сотрудника офиса) и экстра (человека за пределами офиса).

Интра никогда не видели внешний мир и ничего не знают об экстра, за исключением того, что это тоже их сторона личности. Экстра, в свою очередь, не располагают информацией о том, чем занимаются интра на работе.

Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+

Детали из сериала «Разделение», которые легко не заметить

Осторожно: в этой главе есть спойлеры для тех, кто еще не досмотрел сериал.

Сотрудники не знают, что именно делают на работе

Несмотря на то что работа — это единственный доступный способ существования для личности интра (увольнение для них означает смерть), они не могут сказать точно, что именно им приходится делать в корпорации.

Сотрудники отдела обработки макроданных видят перед собой на экране монитора компьютера цифры, которые нужно распределить в одну из пяти ячеек. Работники должны почувствовать, какую группу цифр объединить.

Среди множества теорий относительно того, что могут значить цифры в мифологии «Разделения», не последнее место занимает та, что у них нет смысла вовсе. Они лишь выступают идеальной метафорой бессмысленной офисной работы.

Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+

Сериал часто отсылает к «Матрице»

Нет ничего удивительного в том, что в «Разделении» можно найти отсылки к легендарной франшизе. В «Матрице» избранному Нео (Киану Ривз) нужно сделать выбор, в какой реальности жить — настоящей или иллюзорной.

Цветовые решения деталей офиса Lumon порой выглядят как противопоставление красного и синего, что отсылает к выбору между красной и синей таблеткой, где красная означает мучительную правду, а синяя — блаженную ложь.

В гостиной Марка стоит аквариум, в котором живут две рыбки — красная и синяя, разделенные стеной.

В начале второго сезона супервайзер на этаже разделенных сотрудников дарит Марку связку синих шариков, как бы предлагая главному герою отказаться от его пути к правде.

Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+

Экстра-версия Хелли Р. никогда не была секретом

Как известно из первого сезона, Хелли Р (Бриттни Лоуэр) — это Хелена Иган, дочь генерального директора корпорации Джейма Игана. Девушка подверглась процедуре разделения в качестве рекламного хода, чтобы повысить лояльность к этому процессу в глазах общественности.

Зрители узнают об этом только в конце первого сезона шоу, хотя создатели проекта намекают на происхождение героини задолго до этого. Как показали зрителям, еще до процедуры разделения Хелена располагала такой же информацией об основателе компании, что и служба безопасности. Когда сотрудник хотел рассказать ей, что Кир Иган любит на завтрак, девушка ответила, что и так все это знает.

Внутренний конфликт героини в том, что Хелена запрещает Хелли увольняться из Lumon. Так какая версия героини вернулась во втором сезоне? Стремившаяся устроить в компании переворот Хелли или Хелена, которая пойдет на все, чтобы предотвратить бунт даже внутри себя?

Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+

Корпорация Lumon могла пережить еще один переворот

Когда в начале второго сезона Марк Скотт разговаривает с супервайзером на этаже разделенных Сетом Милчиком (Трэмелл Тиллман), тот говорит сотруднику, что с момента их революции прошло несколько месяцев, но что, если это не так? Новые работники компании не внушают доверия, а сам Милчик, заменивший мисс Кобел (Патрисия Аркетт), так и не получил доступ к ее компьютеру. Вероятно, Марк с коллегами — не единственные, кто устроил в Lumon переворот.

Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+

Марк продвинулся в поисках жены Джеммы

В финале второго эпизода сотрудники отдела макроданных приступают к своим рабочим обязанностям. В этот момент не все зрители заметили, что на экране Марка высветилось изображение его жены Джеммы (Дичен Лакмэн). Она оказалась мисс Кейси, велнес-консультантом на этаже разделенных. На экране его монитора видно надпись Cold Harbor и другие данные, сообщающие, что сотрудник завершил работу на 68%.

Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+

Как Джемма, которую Марк считал мертвой, может быть жива? Некоторые поклонники шоу еще в первом сезоне предположили, что работа отдела обработки макроданных заключается в том, чтобы создать некую идеальную личность. В каждой из пяти сортировочных ячеек есть обозначения WO (woe — горе), FC (frolic — веселье), DR (dread — страх) и MA (malice — злость). Это может отсылать к четырем темпераментам, которые выделял создатель компании Кир Иган.

Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+

Процедура разделения глобальнее, чем кажется

Казалось бы, процедуру разделения проводят исключительно на некоторых сотрудниках Lumon из соображений конфиденциальности, но это не так. В первом сезоне показывается, что на подобный процесс решилась жена сенатора, чтобы не помнить опыта родов. Это значит, что в перспективе процедура разделения может стать рядовой операцией, к которой люди будут обращаться в стремлении забыть болезненные вещи из своего прошлого.

Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+

Разделение обратимо

Похоже на то. В первом сезоне шоу зрители встречают доктора Регаби (Карен Элдридж), которая была в числе тех, кто разработал процедуру разделения. Со временем женщина пришла к выводу, что для личности это разрушительно, и ушла из Lumon.

Однако втайне доктор Регаби разработала процесс под названием «реинтеграция» и использовала его на коллеге Марка Скотт (Адам Скотт) Питере Килмере (Юл Васкес).

Реинтеграция — неидеальное решение. В случае с Питером процедура привела к фатальному снижению когнитивных способностей.