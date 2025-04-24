Обзор фильма «Расплата 2»: каким получился боевик с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом

«Расплата 2» — сиквел фильма 2016 года. В центре сюжета находится Кристиан Вольф — гений, производящий в уме сверхсложные вычисления и при этом способный не просто постоять за себя, но и в одиночку справиться с целой командой опытных бойцов.

Бен Аффлек возвращается на экраны в образе математика с расстройством аутистического спектра. На этот раз герой, заручившись поддержкой брата, ищет пропавших людей и борется с картелем, торгующим людьми.

Сюжет фильма «Расплата 2»

Осторожно: есть спойлеры про фильм «Расплата».

Стартует «Расплата 2» с убийства Рэя Кинга — бывшего главы агентства по борьбе с финансовыми преступлениями. Ушедший в отставку после событий первого фильма герой занялся поиском пропавшей семьи эмигрантов, но, кажется, погрузился слишком глубоко в пучины криминального мира.

Фото Кадр из фильма «Расплата 2», реж. Гэвин О'Коннор, Amazon MGM Studios

Об убийстве докладывают преемнице Кинга — Мэрибет Медине, хорошо знакомой зрителям первой ленты. Новая глава агентства по борьбе с финансовыми преступлениями осматривает тело и замечает надпись на руке, призывающую «найти бухгалтера». Именно в этот момент на передний план и выходит герой Бена Аффлека Кристиан Вольф. Он известен в определенных кругах как тот самый «бухгалтер».

Вольф и Медина начинают разбираться, кто же стоял за убийством Кинга и как все это связано с его расследованием. Поможет им в этом нелегком деле брат Кристиана — наемный убийца по имени Брэкстон, также появлявшийся в первом фильме.

Фото Кадр из фильма «Расплата 2», реж. Гэвин О'Коннор, Amazon MGM Studios

В ходе поисков команда столкнется с международной преступной сетью, торгующей людьми, загадочным наемным убийцей и целым ворохом лысых злодеев разной степени влияния.

Каким получился фильм «Расплата 2»

Сиквел «Расплаты» почти полностью отошел от расчетов, так что математический гений героя Аффлека вырвется наружу лишь пару раз. Большую часть фильма он вместе с сыгранным Джоном Бернталом братом Брэкстоном будут орудовать кулаками и использовать огнестрельное оружие убойной мощности от пистолета до базуки. И прерываясь на в меру смешные диалоги, связанные с особенностями персонажа.

Именно в разговорах и заключена главная душа фильма. Безусловно, запутанный сюжет о торговле людьми нагоняет мрачной атмосферы и действительно поднимает важную и страшную тему эксплуатации. Но все это меркнет на фоне взаимодействия аутичного Кристиана и его более игривого брата Брэкстона. Некоторые из сцен выглядят действительно смешными почти без налета чувства стыда, что часто бывает в подобных лентах.

Фото Кадр из фильма «Расплата 2», реж. Гэвин О'Коннор, Amazon MGM Studios

Вообще тема нейроотличий (нестандартной работы мозга. — Прим. ред.) сквозит через весь фильм. Во-первых, Аффлек и Бернтал в образе двух далеких от нормальности героев пытаются выйти на след убийцы Рэя Кинга и выяснить, что же за дело расследовал погибший. Во-вторых, в какой-то момент Кристиан подключает к расследованию свою старую знакомую Джастин. Женщина испытывает большие проблемы с вербальной коммуникацией и совсем не использует речь при общении.

Впрочем, это не помешало ей собрать вокруг себя целую команду детей-хакеров с аутизмом, которые удаленно взламывают за время событий ленты несколько компьютеров. Все эти герои невольно заставляют зрителя вспомнить о школе профессора Ксавьера из фильмов серии «Люди X».

«Расплата 2» не старается серьезно показать людей с расстройствами аутистического спектра, порой уж слишком откровенно используя их лишь для продвижения сюжета. Но даже при подобном раскладе все сцены с героем Аффлека и его команды запоминаются лучше, чем вечно ускользающий детективный сюжет.

Фото Кадр из фильма «Расплата 2», реж. Гэвин О'Коннор, Amazon MGM Studios

Кажется, что сценаристу Биллу Дюбюку и режиссеру Гэвину О'Коннору интереснее взаимодействия главного героя с братом и истории из жизни Кристиана.

Тем не менее перестрелки и экшен-эпизоды, которыми наполнена «Расплата 2», поставлены добротно и захватывающе. Но даже после финальной перестрелки зритель будет вспоминать момент, в котором брат главного героя обнял милого рыжего котика.

Актеры фильма «Расплата 2»

В сиквеле к ролям вернулись Бен Аффлек, сыгравший главную роль Кристиана Вульфа, и Джон Бернтал, перевоплотившийся в его младшего брата — киллера Брэкстона.

Фото Кадр из фильма «Расплата 2», реж. Гэвин О'Коннор, Amazon MGM Studios

Также на экране вновь появилась Синтия Аддай-Робинсон в роли Мерибет Медины, занявшей должность главы агентства по борьбе с финансовыми преступлениями в конце первой «Расплаты». На огонек забежал и Дж. К. Симмонс в роли предшественника героини Рэя Кинга. Но появление актера ограничилось лишь небольшим диалогом в начале и последующей за ним дракой.

Фото Кадр из фильма «Расплата 2», реж. Гэвин О'Коннор, Amazon MGM Studios

Из новичков единственной, чье лицо хоть сколько-то запомнится зрителю, стала Даниэлла Пинеда. Она сыграла загадочную убийцу, которая появилась в открывающей сцене ленты. Тайна ее личности напрямую связана с основным сюжетом ленты.

Стоит ли смотреть фильм «Расплата 2»

«Расплата 2» — веселый, заряженный боевик. Но порой проект распадается на подборку ярких и задорных сцен, скрепленных сложным сюжетом, который в основном пропадает где-то на втором плане.

Одно из главных достоинств «Расплаты 2» — это то, что она почти не пытается казаться серьезной. Перед просмотром приготовьтесь, что самыми запоминающимися сценами окажутся танцы в баре и многочисленные шутки двух не самых обычных братьев в исполнении Бена Аффлека и Джона Бернтала.