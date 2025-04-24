Что известно о шестой части хоррор-франшизы «Пункт назначения: Узы крови»

В мае 2025 года на экранах кинотеатров вновь появится «Пункт назначения». В прокат выходит новая часть франшизы с подзаголовком «Узы крови». Фильм станет шестым по счету в серии хорроров и первым почти за 15 лет. Предстоящая лента долго шла к релизу, а работа над ней началась еще до пандемии.

О чем франшиза «Пункт назначения»

Франшиза «Пункт назначения» — это серия хоррор-фильмов, построенных вокруг одной зловещей идеи: Смерть нельзя обмануть.

Фото Кадр из фильма «Пункт назначения: Узы крови», реж. Зак Липовски, Адам Б. Стейн, Warner Bros. Pictures

Все ленты цикла начинаются с того, что один из героев видит пророчество о масштабной катастрофе — крушении самолета, автокатастрофе, обрушении моста и т.д. Персонаж спасает себя и несколько человек. Но вскоре эти «спасенные» начинают умирать один за другим в жутких, почти мистических несчастных случаях.

Смысл франшизы в том, что Смерть ведет свой список. И если кто-то должен был умереть, она найдет способ довести дело до конца. Особую славу серия получила благодаря изобретательным, напряженным и запоминающимся сценам гибели персонажей.

Фото Кадр из фильма «Пункт назначения: Узы крови», реж. Зак Липовски, Адам Б. Стейн, Warner Bros. Pictures

Сейчас франшиза включает пять фильмов, начиная с первой части 2000 года, и является одной из самых узнаваемых серий в жанре слешеров (поджанр фильмов ужасов, для которого характерно наличие убийцы-психопата. — Прим. ред.). Антагонистом и условным «маньяком» в проекте выступает сама неумолимая Смерть.

Сюжет фильма «Пункт назначения 6: Узы крови»

В центре сюжета оказывается Стефани Льюис — 18-летняя студентка колледжа, которую мучают повторяющиеся кошмары о трагической гибели ее семьи. Героиня возвращается в родной город, где сталкивается с тайнами прошлого. Девушка узнает, что ее бабушка, Айрис Кэмпбелл, однажды смогла спасти несколько жизней. Теперь Смерть возвращается, чтобы завершить начатое, и Стефани должна найти способ разорвать этот гибельный круг.

Актерский состав фильма «Пункт назначения 6: Узы крови»

В фильме «Пункт назначения: Узы крови» главную роль Стефани Льюис исполняет Кейтлин Санта Хуана. Ее брата Чарли играет Тео Брионес, а Ричард Хэрмон воплощает на экране Эрика Кэмпбелла. Также в актерском составе — Оуэн Джойнер, Риа Килстедт, Анна Лори.

Брэк Бэссинджер появилась в роли молодой бабушки главной героини Айрис Кэмпбелл. Более возрастную версию женщины сыграла Габриель Роз.

Фото Кадр из фильма «Пункт назначения: Узы крови», реж. Зак Липовски, Адам Б. Стейн, Warner Bros. Pictures

В фильме также принял участие Тони Тодд, который вновь вернулся к образу Уильяма Бладворта — таинственного патологоанатома, ставшего символом всей франшизы. «Пункт назначения 6» стал последним появлением актера на экране: он скончался 6 ноября 2024 года в возрасте 69 лет.

Режиссерами фильма выступили Зак Липовски и Адам Стейн, а сценарий написали Гай Бусик и Лори Эванс Тейлор.

Фото Кадр из фильма «Пункт назначения: Узы крови», реж. Зак Липовски, Адам Б. Стейн, Warner Bros. Pictures

Дата выхода фильма «Пункт назначения: Узы крови»

«Пункт назначения: Узы крови» обещает стать достойным продолжением серии, сочетая в себе элементы классического хоррора с новыми сюжетными поворотами и персонажами.

Фанаты франшизы и любители жанра ужасов с нетерпением ожидают премьеры фильма в США 16 мая 2025 года.