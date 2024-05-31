Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Продолжи цитаты из советских мультфильмов: тест
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:00

1 мин.

Продолжите цитаты из советских мультфильмов: тест

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
Кадр из мультсериала «Ну, погоди!»
Фото из мультсериала «Ну, погоди!»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

А вы помните советские мультики наизусть? Ведь в детстве все мы пересматривали их по несколько раз. Конечно, это яркое и, пожалуй, неповторимое явление в истории анимации. Эти мультфильмы не только развлекали детей, но и воспитывали ценности, формировали мировоззрение и оставались (и остаются) в памяти на протяжении долгих лет.

«Союзмультфильм» выпускал сотни мультиков различных жанров. Многие из них стали классикой мировой анимации и до сих пор пользуются популярностью не только в странах бывшего СССР, но и за их пределами.

А мы решили проверить вашу память. Для этого вам придется вспомнить крылатые фразы из популярных советских мультфильмов. Поехали!

Мультфильмы
0
Новости холдинга
В Минобороны РФ сообщили о возвращении 75 российских военных из плена
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военными
Возбуждено новое уголовное дело после теракта в «Крокусе»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
16:00
Мэтт Смит рассказал, почему хотел отказаться от роли в «Докторе Кто»
14:25
Актер из «Мэра Кингстауна» присоединился к касту фильма «Достать ножи 3»
30 мая 20:45
Вышел трейлер 3 сезона сериала «Медведь»
30 мая 17:30
Universal Pictures показал LEGO-версию трейлера мюзикла «Злая»
30 мая 14:25
Netflix показал тизер финального сезона «Академии Амбрелла»