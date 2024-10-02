Сериал «Последний богатырь. Наследие»: обзор старта продолжения сказочной трилогии

На платформах Okko и Start вышли первые две серии многосерийного продолжения сказочной трилогии «Последний богатырь. Наследие» режиссера Антона Маслова, который сменил в режиссерском кресле Дмитрия Дьяченко. Рассказываем, каким получилось начало масштабного сериала и стоит ли его смотреть.

Кто создавал сериал «Последний богатырь. Наследие»

Производством сериала занималась Yellow, Black and White — студия, выпустившая все предыдущие части франшизы о богатыре. Режиссера кинотрилогии Дмитрия Дьяченко в режиссерском кресле сменил Антон Маслов, известный как постановщик хитов «Вампиры средней полосы», «Многоэтажка» и «Поехавшая». Оператором выступил Сергей Астахов, который почти четверть века назад снимал еще балабановскую дилогию «Брат». Сценарий написала команда из 13 человек, руководили которой Виталий Шляппо и Василий Куценко — авторы многомиллиардного «Чебурашки».

Фото Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»

Актеры и персонажи в сериале «Последний богатырь. Наследие»

В сериале «Последний богатырь. Наследие» появились как уже знакомые по сказочной трилогии зрителю персонажи, так и новые:

Виктор Хориняк — Иван Муромец;

Арина Рожкова — дочь Марья ;

Эвелина Мазурина — дочь Софья ;

Елена Яковлева — Баба-яга ;

Владислав Ветров — Белогор ;

Кирилл Зайцев — Финист — Ясный сокол;

Татьяна Догилева — Зеркальце ;

Юлия Пересильд — молодая Баба-яга ;

Александра Урсуляк — Василиса ;

Дмитрий Лысенков — Цвырь ;

Александр Устюгов — Северин ;

Олег Чугунов — Денис ;

Никита Кологривый — Мико/Жико ;

Александр Лыков — Соловей-разбойник.

Сюжет сериала «Последний богатырь. Наследие»

Осторожно: спойлеры!

Действие сериала происходит через 20 лет после событий третьей части «Последний богатырь: Посланник тьмы». По случаю 50-летия Ивана в Белогорье закатывают пир. За годы счастливой и мирной жизни в сказочном мире он успел жениться на Василисе (в сериале ее играет Александра Урсуляк вместо Милы Сивацкой) и обзавестись двумя дочерьми. Старшая — Марья (Арина Рожкова) — отличается богатырской силушкой и крайней антиженственностью, отчего постоянно подвергается насмешкам. Младшая — Софья (Эвелина Мазурина) — начинающая колдунья, чьи способности к ворожбе пока вызывают большие сомнения и создают не меньшие проблемы в округе, отчего она постоянно получает взбучку от Бабы-яги (Елена Яковлева).

Фото Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»

Кроме того, во вселенной появилась еще парочка новых персонажей. Старец Северин (Александр Устюгов) поражает зрителей своей шикарной волшебной бородой и пугает белогорцев видением о Тьме, которая вот-вот обрушится на царство. Цвырь (Дмитрий Лысенков) — плод неудачных заклинаний Белогора — обладает вызывающим галлюцинации хвостом, безответно влюблен в Марью и всеми считается не то юродивым, не то неуклюжим обалдуем.

Все новые герои встают в ряд к уже знакомым персонажам франшизы — Колобок (Гарик Харламов), Финист (Кирилл Зайцев), Водяной (Сергей Бурунов) на месте, и каждому из них отведена своя минута внимания во внушительной экспозиции.

Завязка начинается с того, как Северин и Белогор (Владислав Ветров) создают Венец всесилия — защиту государства от всякого зла. Северин предупреждает Белогора о надвигающейся Тьме, и правая рука Ивана охотно верит чужеземцу. Однако союз двух сказочных старцев длится недолго. Вскоре пришелец с Севера решает самолично завладеть Венцом и тем самым ставит все существование Белогорья под вопрос. Со своими приспешниками обезумевший Северин нападает на царство, и лишь мощное заклинание спасает его от гибели.

Фото Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»

Но не спасает Ивана, который не прислушивался к предупреждениям своего мудрого помощника и в первой же битве сгинул в безвременье. Чтобы вернуть отца-горемыку на престол, дочурка Софья отправляется в прошлое, а точнее — в Москву времен второй части, где она знакомится со школьником Денисом (Олег Чугунов). В сказочном же мире операцию по спасению Белогорья возглавляет дочурка Марья. Вместе с Финистом, Колобком, Ягой и Цвырем они отправляются в опасное путешествие.

Какими получились первые эпизоды сериала «Последний богатырь. Наследие»

Как ни старайся, а от навязчивых ассоциаций со знаменитыми западными киноэпопеями во время просмотра «Последнего богатыря. Наследие» никуда не деться. Уж слишком жирными оммажами и отсылками напичкан сериал Антона Маслова. Тут и «Гарри Поттер», и «Звездные войны», и «Властелин колец», и «Аватар», и даже (ну а вдруг!) «Игра престолов». Разбросаны эти элементы по истории на уровне повествования, героев и деталей мира. Как минимум два колдуна донельзя напоминают парочку Гендальфа и Сарумана из романов Толкина, у тех тоже дружба как-то не заладилась. Но не будем заострять внимание на этих моментах. Скажем лишь только — классно, что отечественные кинематографисты любят то же самое кино, что и зрители, для которых они снимают.

Конечно, «Последний богатырь. Наследие» есть за что похвалить — за местами классную компьютерную графику (например, круто сделан Водяной); за забавные, хоть и привычные перформансы Харламова, Бурунова и Яковлевой; за географию локаций. Но есть за что и поругать — за местами спорную анимацию (момент с Венцом всесилия), за неубедительно состарившегося Ивана, за декоративность мира. В последнем как раз таки кроется главная проблема этого фэнтезийного сериала.

Фото Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»

Сложно не согласиться с тем, что каждый рубль виден на экране, вот только купиться на все это многомиллионное представление по мотивам русского фольклора в духе марвелкора (стилистика компании Marvel) ну никак не получается. При всех энергозатратах талантливейших художников в мир Белогорья поверить взаправду не получается, уж очень он опереточный и бутафорский со своими лубочными домами и безликой массовкой. Оттого всерьез проникнуться бедами персонажей (даже если про них говорят каждые пять минут) тоже не выходит.

Франшиза «Последний богатырь» стала такой успешной, потому что предложила российской семье возможность приятного совместного досуга в кинотеатре — когда и бабушка, и дедушка, и папа, и мама, и сын, и дочка вместе лопают попкорн и смотрят хоть и сказочный, но вполне серьезный фильм. Так, первая часть стала самой кассовой картиной в 2017 году, а многими еще была и признана лучшей за год.

Сериал в этом плане такого эмоционального киноопыта семейной аудитории предложить не может. Все-таки кино на большом экране — это не сериал на диване. Иные ощущения, другие эмоции. И даже вау-эффекты от компьютерной графики и россыпь звезд отечественной кинематографии положение не спасают. Задумка создателей расширить сказочную вселенную абсолютно понятна. Это закономерный процесс во франшизостроении. Вот только расширение лора «Последнего богатыря» концептуально и идейно не предлагает ничего нового.

Фото Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»

Жанр сказки не означает то, что взрослый автоматически не воспринимает происходящее на экране всерьез. Отнюдь! При должном умении и, как бы это страшно ни звучало, даже при меньших затратах заставить поверить в вымышленный мир можно зрителя любого возраста, пола и т. п. Главное, чтобы этот мир был живой, населенный живыми и не картонными героями.

Создатели «Наследия» в этом плане не провалились, конечно, в пух и прах, но и не шагнули вперед после кинотрилогии. Да, героев новых добавили, но их нельзя назвать самобытными. Да, графики стало больше, но сегодня этим уже никого не удивишь. Так что после двух серий непонятно, как эта история удержит внимание первоклашек, чем таким оригинальным зацепит фанатов условных «Трудных подростков» и каким образом заинтересует родителей и тех и других.

Трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Когда выйдет следующая серия «Последнего богатыря. Наследие »

Премьера третьего эпизода сериала «Последний богатырь. Наследие» пройдет в пятницу, 4 октября.