8 популярных музыкантов, которые снялись в кино

С 11 июля в российском прокате идет хоррор «Максин ХХХ», одну из заметных ролей в котором сыграла американская певица Холзи, а уже в августе на экраны ворвется ремейк «Ворона» с ее британской коллегой FKA twigs. По такому случаю собрали еще несколько фильмов, в которых засветились известные музыканты: среди них — Бейонсе, Рианна, Гарри Стайлс и другие.

Бейонсе: «Девушки мечты»

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Билл Кондон.

В главных ролях: Джейми Фокс, Бейонсе, Эдди Мерфи, Дэнни Гловер, Дженнифер Хадсон, Аника Нони Роуз.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Девушки мечты»

Бейонсе начала свою музыкальную карьеру в 1990-х в составе группы Destiny's Child, а затем стала выступать сольно. В прошлом году певица побила рекорд престижной премии «Грэмми», получив 32-ю по счету статуэтку: до этого лидером по количеству наград был дирижер Георг Шолти. Что касается кинокарьеры, то Бейонсе появлялась в таких фильмах, как «Остин Пауэрс: Голдмембер», «Розовая пантера» и «Кадиллак Рекордс».

В фильмографии звезды особенно выделяется музыкальная драма «Девушки мечты». Картина повествует о вокальном трио из Детройта, которое привлекает внимание продюсеров на конкурсе талантов в Нью-Йорке. За одну из ведущих ролей Бейонсе получила свою первую (и пока единственную) актерскую номинацию на «Золотой глобус», однако победа тогда досталась Мэрил Стрип за «Дьявол носит Prada».

Гарри Стайлс: «Дюнкерк»

Год: 2017.

Страна: Великобритания, Нидерланды, Франция, США.

Режиссер: Кристофер Нолан.

В главных ролях: Финн Уайтхед, Том Глинн-Карни, Джек Лауден, Гарри Стайлс, Анайрин Барнард, Джеймс Д'Арси.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Дюнкерк»

Как и Бейонсе, Гарри Стайлс начал свой путь в шоу-бизнесе в составе группы: речь идет о суперпопулярном бойз-бенде One Direction. В 2017 году музыкант выпустил свой первый сольный сингл и впоследствии — уже как самостоятельный артист — заработал три «Грэмми». Актерское портфолио Стайлса пока не очень обширное: в 2021-м он снялся в небольшой роли в супергеройском блокбастере «Вечные», а год спустя — уже в главных ролях в драмах «Не беспокойся, солнышко» и «Мой полицейский».

Кинодебют музыканта состоялся благодаря Кристоферу Нолану и его военной драме «Дюнкерк». Поговаривают, что именитый режиссер узнал о Гарри Стайлсе от своей дочери, однако кастинг он все равно проходил наравне с другими кандидатами. В итоге ему досталась роль Алекса — одного из британских солдат, которых после немецкой атаки эвакуируют с побережья Ла-Манша.

Леди Гага: «Звезда родилась»

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Брэдли Купер.

В главных ролях: Леди Гага, Брэдли Купер, Сэм Эллиотт, Дэйв Шаппелл, Эндрю Дайс Клэй, Энтони Рамос.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Звезда родилась»

На счету Леди Гаги — шесть сольных альбомов, две пластинки, записанные с джазовым музыкантом Тони Беннеттом, и 13 премий «Грэмми». Кинодебют поп-дивы («Мачете убивает») обернулся номинацией на «Золотую малину», но это не остановило певицу. Всего пару лет спустя она получила «Золотой глобус» за роль в сериале «Американская история ужасов», а в 2018-м блеснула в режиссерском дебюте Брэдли Купера.

Музыкальная драма «Звезда родилась» стала уже третьим по счету ремейком одноименного фильма 1937 года. В центре сюжета — кантри-певец Джексон Мейн, чьи лучшие годы остались позади, и официантка Элли, которой он помогает запустить музыкальную карьеру. Трек Shallow принес Гаге «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня», а также актерские номинации на те же награды (правда, на «Оскаре» ее обошла Оливия Колман, а на «Золотом глобусе» — Гленн Клоуз).

Рианна: «Восемь подруг Оушена»

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Гэри Росс.

В главных ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Рианна, Сара Полсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «8 подруг Оушена»

Уроженка Барбадоса Рианна может похвастаться восьмью студийными альбомами, девятью премиями «Грэмми», а также популярным косметическим брендом. Актерская карьера певицы стартовала в 2012 году, когда она снялась в блокбастере «Морской бой». Рианна также засветилась в фантастическом боевике Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» и сериале «Мотель Бейтса».

В 2018 году Рианна появилась на больших экранах в криминальной комедии «Восемь подруг Оушена». В спин-оффе франшизы о Дэнни Оушене, которого играл Джордж Клуни, главной героиней стала его сестра Дебби. Певице же досталась роль опытной хакерши, которая помогает Дебби провернуть ограбление, цель которого — бриллиантовое колье стоимостью 150 миллионов долларов.

Бэд Банни: «Быстрее пули»

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Литч.

В главных ролях: Брэд Питт, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Брайан Тайри Генри, Эндрю Кодзи, Хироюки Санада.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Быстрее пули»

Пуэрториканец Бэд Банни стал первым неанглоязычным исполнителем, который три года подряд оказывался самым прослушиваемым артистом года на стриминговой платформе Spotify. В копилке певца — пять сольных альбомов и три премии «Грэмми». Что касается актерской карьеры Бэд Банни, то стоит отметить небольшие роли в сериале «Нарко: Мексика» и боевике «Форсаж 9». Однако по-настоящему выделяется экшн-комедия «Быстрее пули».

В боевике Дэвида Литча («Взрывная блондинка», «Дэдпул 2») Бэд Банни сыграл мексиканского наемника по прозвищу Волк, который мечтает отомстить за убийство своей невесты. Эта роль принесла музыканту две номинации на кинопремию канала MTV в категориях «Прорыв года» и «Лучшая драка».

Дуа Липа: «Барби»

Год: 2023.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Грета Гервиг.

В главных ролях: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Ариана Гринблатт, Кейт МакКиннон, Исса Рэй.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Барби»

Дуа Липа выпустила свой дебютный сингл в 2015 году. С тех пор она записала три студийных альбома и заработала три премии «Грэмми», а у себя на родине в Великобритании — еще несколько престижных музыкальных наград Brit Awards. Ну а главным проектом в кинокарьере певицы пока что остается прошлогодний суперхит «Барби».

В комедии Греты Гервиг Дуа Липа исполнила небольшую роль Барби-русалки. Кроме того, она записала трек Dance The Night, который стал ведущим синглом саундтрек-пластинки Barbie: The Album. В итоге певица заработала номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня», однако уступила Билли Айлиш, чья композиция What Was I Made For? также прозвучала в ленте «Барби».

Холзи: «Максин ХХХ»

Год: 2024.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Тай Уэст.

В главных ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мозес Самни, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале, Лили Коллинз.

Дата премьеры в России: 11 июля.

Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»

Американская певица Эшли Николетт Франджипани, более известная под псевдонимом Холзи, записала свой дебютный мини-альбом в 2014 году. Впоследствии она выпустила еще четыре полноценных альбома и заработала три номинации на «Грэмми». В 2018-м она получила камео в уже упомянутой картине «Звезда родилась», а три года спустя озвучила одного из персонажей мультфильма «Зверопой 2».

Полноценную актерскую работу Холзи российским зрителям еще предстоит оценить: хоррор «Максин ХХХ», завершающий трилогию Тая Вэста «Х», вышел в прокат только 11 июля. Певица сыграла подругу главной героини Тэбби Мартин. Напомним, что сюжет ленты разворачивается вокруг актрисы Максин Минкс — бывшей звезды фильмов для взрослых, которая собирается покорить Голливуд.

FKA twigs: «Ворон»

Год: 2024.

Страна: США, Великобритания, Франция.

Режиссер: Руперт Сандерс.

В главных ролях: Билл Скарсгард, FKA twigs, Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болжер, Карел Добры.

Дата премьеры в России: 22 августа.

Фото Кадр из фильма «Ворон»

Британка Талия Барнетт, выступающая под псевдонимом FKA twigs, имеет в своем активе две студийные пластинки, три мини-альбома и один микстейп, а также одну номинацию на «Грэмми» за видеоклип Cellophane. Кинокарьера певицы началась благодаря драме «Милый мальчик», сценарий к которой написал актер Шайа ЛаБаф по мотивам собственного детства.

Как и в случае с Холзи, по-настоящему заметная роль FKA twigs датируется этим летом: 22 августа в российский прокат выходит ремейк «Ворона» 1994 года. Напомним, что именно на съемках этой ленты погиб Брэндон Ли. На этот раз Эрика Дрейвена сыграет Билл Скарсгард, а вот Талии Барнетт досталась роль его невесты, за чье убийство и будет мстить главный герой.