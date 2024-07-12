Какой получилась новая часть «Полицейского из Беверли-Хиллз» и стоит ли ее смотреть

На стриминговом сервисе Netflix вышел новый «Полицейский из Беверли-Хиллз». Главный герой франшизы Аксель Фоули в исполнении Эдди Мерфи вернулся на экраны спустя три десятка лет с момента релиза предыдущего фильма серии. Лента стала дебютной полнометражной работой австралийца Марка Маллоя, до этого снимавшего рекламные ролики. Рассказали, каким получился новый фильм и почему вам обязательно стоит его посмотреть.

Сюжет фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

Несмотря на прошедшее время, неутомимый Аксель Фоули все еще защищает закон и порядок на улицах. Также герой наотрез отказывается уходить с работы «в поле» и усаживаться в мягкое офисное кресло. Методы работы Фоули тоже не поменялись: персонаж настолько же неутомимого Эдди Мерфи не отличается аккуратностью, любит идти на риск и вообще получает от всего этого такое же удовольствие, как и сорок лет назад. Подобное поведение Фоули бесит его друга и начальника Джеффри Фридмана, решившего оставить службу в прошлом и уйти на покой. Перед своей отставкой товарищ Акселя советует тому наладить наконец отношения с дочерью Джейн. Девушка строит карьеру адвоката в Беверли-Хиллз.

Между тем Джейн, сменившая фамилию с Фоули на Сандерс (что станет поводом для одной из самых неловких шуток фильма), оказывается втянута в криминальные разборки. Девушка пытается оспорить приговор своего подопечного. Того обвиняют в убийстве полицейского, работавшего под прикрытием, и в какой-то момент и сама Джейн становится жертвой угроз и запугивания.

Фото Кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

Информация обо всем этом доходит до Фоули. Аксель сразу же покупает билеты на самолет и летит на помощь Джейн, которая вообще не хотела ничего даже слышать про отца, бросившего ее. Но сложившаяся ситуация вынуждает героев работать вместе.

Каким получился фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

Новая часть комедийного боевика добиралась до зрителей невероятно долго. За 30 лет, прошедших с выхода предыдущего фильма франшизы «Полицейский из Беверли-Хиллз 3», любители оригинальной трилогии успели обзавестись не только детьми, но и внуками. Так что в теории очередные приключения Акселя Фоули могут стать для некоторых семейным развлечением. Молодым зрителям смотреть будет интересно, но вряд ли они получат от ленты Марка Маллоя столько же удовольствия, сколько старшее поколение. А вот для людей, заставших выход первых лент серии или посмотревших их в молодом возрасте, новый релиз Netflix станет настоящим подарком. «Аксель Фоули» — кино на удивление ностальгическое, при этом почти полностью лишенное больших амбиций.

Фото Кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

Музыка из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

Даже выбор релиза на Netflix, минуя кинотеатры, кажется, играет ленте на руку. Да, стриминговую платформу многие критикуют за второсортность большей части их контента, но новые приключения полицейского из Беверли-Хиллз явно не относятся к этой категории проектов. Да, лента не отличается свежестью и во многом повторяет первые два фильма серии. Даже музыкальное сопровождение будто бы состоит только из разных версий и аранжировок мелодии Axel F от композитора оригинального фильма 1984 года Хаарольда Фальтермайера. Не хватает только ремикса в исполнении Crazy Frog, звучавшего отовсюду в середине двухтысячных.

Актеры фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

Любителям оригинала будет приятно увидеть вернувшихся спустя 35 лет к своим ролям актеров.

Сами персонажи, шутки, ситуации будто бы напрямую заимствованы из лент 80-х. Актеры старательно отыгрывают образы постаревших копов, но на фоне откровенно уставших Джаджа Рейнхольда, Пола Райзера и особенно Джона Эштона исполнивший главную роль Эдди Мерфи выглядит чуть ли не на полтора десятка лет моложе.

Фото Кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

Кроме ветеранов серии, в компании помощников Фоули прибавилась парочка новых лиц. Кроме Тейлор Пейдж, сыгравшей дочь главного героя, за молодую кровь отвечает Джозеф Гордон-Левитт, обросший бородой. Но особой роли следующему поколению борцов с преступностью будто бы не отводится. Даже семейная драма крутится вокруг самого Акселя, а дочь лишь оттеняет его фигуру. Ну а детектив Эббот, сыгранный Гордоном-Левиттом, и вовсе нужен лишь для пары смешных каламбуров и для внезапного спасения семейства Фоули-Сандерс в самый нужный момент.

На самом деле абсолютно все персонажи фильма нужны лишь для того, чтобы коммуницировать с Фоули и немного подталкивать персонажа Эдди Мерфи в ту или иную сторону. Но именно это не самое изящное и инновационное решение отрабатывает себя на все сто процентов. Главный злодей ленты в исполнении Кевина Бэйкона не скрывает своих преступлений, но это ему и не надо — он здесь лишь для того, чтобы Фоули изловчился и надрал ему зад, как в старые добрые 80-е. И это смотрится в разы лучше, чем звучит.

Стоит ли смотреть фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

При всей своей ностальгичности «Аксель Фоули» не выглядит пропахшим нафталином приветом из прошлого, сделанным непонятно кем и неизвестно для кого. Лента умело шутит над собой, при этом порой проходя по тонкой грани, но с ловкостью удерживая равновесие и не падая в совсем уж откровенно эксплуатационные сцены. Авторы явно понимают свои сильные и слабые стороны.

Фото Кадр из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»

«Аксель Фоули» хорошо развлекает, почти лишен откровенно глупых моментов, от которых хочется спрятаться под стол, и подойдет для просмотра даже тем, кто о первых трех лентах франшизы не слышал вовсе. Тем более что добрая половина подписчиков Netflix, на котором состоялся релиз криминальной комедии, наверняка моложе оригинального фильма 1984 года. А может, кто-то после просмотра и вовсе решит ознакомиться с классикой, сделавшей в свое время из Эдди Мерфи звезду.

Долгий путь на экраны сыграл с четвертой частью «Полицейского из Беверли-Хиллз» злую шутку. Если бы картина вышла лет на шесть-восемь раньше, в пиковые моменты ностальгии по 80-м, то успех был бы обеспечен. Впрочем, и сейчас, судя по заявлениям продюсера Джерри Брукхаймера и Эдди Мерфи о разработке пятой части франшизы, у ленты все получилось. И это на самом деле прекрасно.