10 добрых фильмов, после которых остается приятное послевкусие

Для тех, кто в эти предновогодние дни хочет отвлечься от суеты, собрали несколько отличных картин, наполненных добротой, уютом и душевными моментами: трогательные фильмы о любви, вдохновляющие истории успеха, сказочное фэнтези для всей семьи и многое другое. Приятное послевкусие — даже при наличии драматических поворотов сюжета — обеспечено!

Амели

Год: 2001.

Страна: Франция, Германия.

Режиссер: Жан-Пьер Жене.

В главных ролях: Одри Тоту, Матье Кассовиц, Рюфюс, Лорелла Кравотта, Серж Мерлен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из фильма «Амели»

Спустя двадцать с лишним лет после премьеры французский ромком «Амели» (его оригинальное название — «Сказочная судьба Амели Пулен») все так же популярен. Время от времени он возвращается в кинотеатры, по-прежнему собирая полные залы, а в Париже туристы обязательно посещают то самое кафе «Две мельницы», где работала главная героиня фильма.

Амели — скромная девушка, у которой нет ни друзей, ни возлюбленного. Однажды в своей квартире она обнаруживает тайник с памятными мелочами, явно спрятанными ребенком кого-то из бывших жильцов много лет назад. Амели решает найти повзрослевшего мальчишку. Его радость от неожиданной находки вдохновляет героиню на помощь другим людям. Разумеется, это изменит и ее собственную жизнь.

Лента получила пять номинаций на «Оскар», две премии Британской академии, четыре премии Европейской киноакадемии, четыре «Сезара» (в том числе в категории «Лучший фильм»), испанскую награду «Гойя», Хрустальный глобус фестиваля в Карловых Варах и российскую премию «Золотой орел».

Повар на колесах

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссер: Джон Фавро.

В главных ролях: Джон Фавро, София Вергара, Джон Легуизамо, Скарлетт Йоханссон, Оливер Платт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Повар на колесах»

В 2008 году Джон Фавро запустил киновселенную Marvel, сняв первую часть «Железного человека». Однако в его режиссерской карьере есть проекты, далекие от супергеройской тематики. Так, например, в 2014-м он выпустил комедию «Повар на колесах», а также сыграл в ней главную роль.

По сюжету успешный шеф-повар из Лос-Анджелеса Карл Каспер теряет работу после того, как устраивает онлайн-перепалку с именитым критиком, а затем нападает на него и в реальности. Теперь Карлу предстоит начать все с нуля: мужчина покупает старый фудтрак, своими руками восстанавливает развалюху и превращает ее в прибыльный бизнес, разъезжая по штатам в компании 10-летнего сына Перси и друга (и сушефа) Мартина. Их фишкой становится кубинская кухня.

Наставником Фавро при подготовке к съемкам стал известный шеф-повар Рой Чой. Он даже заставил актера и режиссера поработать в своих заведениях. Впоследствии Рой засветился в фильме в роли самого себя.

Приключения Паддингтона

Год: 2014.

Страна: Великобритания, Франция, США, Китай.

Режиссер: Пол Кинг.

В главных ролях: Бен Уишоу, Николь Кидман, Имелда Стонтон, Салли Хокинс, Хью Бонневилль.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Приключения Паддингтона»

В основу семейной комедии «Приключения Паддингтона» и ее сиквела (а также грядущего триквела) легла серия детских книг английского писателя Майкла Бонда о маленьком медвежонке, который прибывает в Лондон из Дремучего Перу.

В первом фильме семейство Браунов встречает медвежонка на железнодорожной станции Паддингтон, в честь которой и называют нового друга. Однако его новая жизнь в Англии омрачается кознями таксидермистки Миллисент Клайд, ведь героиня Николь Кидман мечтает заполучить зверя в свою коллекцию чучел.

Вторая часть готовит Паддингтону еще больше испытаний: медвежонок попадает в тюрьму по обвинению в краже антикварной книги (которую он, конечно же, не совершал), а за решеткой его ждет знакомство с местным авторитетом по кличке Кастет в исполнении Брендана Глисона. Антагониста на сей раз сыграл Хью Грант.

Фото Кадр из фильма «Приключения Паддингтона 2»

Премьера триквела запланирована на ноябрь следующего года. Уже известно, что каст пополнили Антонио Бандерас и оскароносная Оливия Колман.

Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических

Год: 2011.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Джон Мэдден.

В главных ролях: Джуди Денч, Билл Найи, Дев Патель, Том Уилкинсон, Мэгги Смит.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических»

Колоритная трагикомедия «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических» переносит зрителей в индийский город Джайпур. Именно туда по сюжету отправляется группа британских пенсионеров. Пожилые люди планируют провести старость в элитном доме престарелых, но по приезде обнаруживают, что заведение кардинально отличается от рекламных картинок. Однако пенсионеры не отчаиваются и начинают новую жизнь в захудалом отеле, которым управляет предприимчивый юноша Сонни Капур.

Лента претендовала на «Золотой глобус», но уступила мюзиклу «Отверженные». В актерских категориях номинацию заработала Джуди Денч. Ее коллегу Мэгги Смит отметили номинацией на премию Гильдии актеров. Также в активе «Отеля «Мэриголд» номинация на BAFTA в категории «Лучший британский фильм» и пять номинаций на Премию британского независимого кино.

Фото Кадр из фильма «Отель «Мэриголд». Заселение продолжается»

Четыре года спустя на экраны вышло продолжение, которое получило подзаголовок «Заселение продолжается». По сюжету Сонни планирует открыть второй отель, но для этого нужны инвестиции, а в «Мэриголд» тем временем прибывает инспекция. В сиквеле к касту присоединился американец Ричард Гир.

Yesterday

Год: 2019.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Дэнни Бойл.

В главных ролях: Химеш Патель, Лили Джеймс, Джоэль Фрай, Эд Ширан, Кейт Маккиннон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма Yesterday

Дэнни Бойл — автор таких хитов, как «На игле», «Пляж», «28 дней спустя» и «Миллионер из трущоб» — снял фильм об альтернативной вселенной, в которой группы The Beatles никогда не существовало. Именно в такую реальность попадает главный герой картины Yesterday.

Сюжет фэнтези-мелодрамы вращается вокруг музыканта-неудачника Джека, который невероятным образом просыпается в мире, где никто не знает о ливерпульской четверке. Разумеется, парень выдает песни The Beatles за свои и тут же становится настоящей звездой. Джек даже выступает на одной сцене с Эдом Шираном (в альтернативной реальности британский музыкант по-прежнему известен).

И все же в итоге герою предстоит решить, что важнее — незаслуженная слава или любовь и уважение действительно близких ему людей.

Неспящие в Сиэтле

Год: 1993.

Страна: США.

Режиссер: Нора Эфрон.

В главных ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Росс Мэлинджер, Рита Уилсон, Виктор Гарбер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Неспящие в Сиэтле»

Культовый ромком Норы Эфрон повествует об архитекторе по имени Сэм, который после смерти жены в одиночку растит восьмилетнего сына. Однажды мальчик звонит на радио и заявляет, что хочет осчастливить отца и найти ему новую жену. На другом конце страны эту передачу слушает журналистка Энни, которая только рассталась с женихом. Конечно же, по законам жанра судьба обязательно сделает так, чтобы дороги Сэма из Сиэтла и Энни из Балтимора пересеклись.

В копилке «Неспящих в Сиэтле» — две номинации на «Оскар», три номинации на «Золотой глобус», две номинации на BAFTA и четыре номинации на кинопремию канала MTV, а также попадание в топ-10 лучших романтических комедий всех времен по версии Американского института киноискусства.

Крупная рыба

Год: 2003.

Страна: США.

Режиссер: Тим Бертон.

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Альберт Финни, Билли Крудап, Джессика Лэнг, Хелена Бонем Картер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Крупная рыба»

Приключенческое фэнтези Тима Бертона «Крупная рыба» снято по мотивам сборника сказочных новелл Дэниела Уоллеса, который в итоге сыграл в фильме эпизодическую роль.

Центральный персонаж этой картины — коммивояжер Эдвард Блум, который постоянно рассказывает окружающим невероятные истории. Его сын Уилл скептически относится ко всем байкам (хотя и знает их наизусть), но новость о болезни отца заставляет его переосмыслить биографию Эдварда. Что, если дурацкие сказки о ведьмах, великанах и оборотнях — совсем не сказки?

«Крупная рыба» претендовала на «Оскар», четыре «Золотых глобуса», два «Сатурна» и семь премий Британской академии. Актером, отмеченным несколькими номинациями, стал Альберт Финни, который сыграл Эдварда в старости (напомним, что роль молодого Эдварда досталась Юэну Макгрегору).

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту

Год: 2009.

Страна: США.

Режиссер: Нора Эфрон.

В главных ролях: Мэрил Стрип, Эми Адамс, Стэнли Туччи, Крис Мессина, Линда Эмонд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»

В основу ленты «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» легли истории двух реальных женщин — шеф-повара Джулии Чайлд и блогера Джули Пауэлл. Именно поэтому действие разворачивается сразу в двух временных отрезках — в середине прошлого века и в нулевых.

Джулия Чайлд живет в Париже с мужем-дипломатом и от скуки записывается на кулинарные курсы. Впоследствии женщина прославится как популяризатор французской кухни среди американцев. Именно ее книга «Осваивая искусство французской кухни» вдохновляет Джули Пауэлл завести кулинарный блог: за год девушка планирует приготовить каждое из 524 блюд, описанных в популярном сборнике рецептов Джулии.

Фото Кадр из фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»

Роль известного кулинара Джулии Чайлд принесла Мэрил Стрип очередной «Золотой глобус», а также номинации на «Оскар», BAFTA и премию Гильдии актеров. Кроме того, стоит отметить, что реальная Джули Пауэлл принимала участие в написание сценария к картине.

Рок-н-ролльщики

Год: 2015.

Страна: Ирландия, Великобритания.

Режиссер: Джон Карни.

В главных ролях: Фердия Уолш-Пило, Люси Бойнтон, Джек Рейнор, Эйдан Гиллен, Мария Дойл Кеннеди.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Рок-н-ролльщики»

Дублин, 1985 год. Что делать, если ты самый обычный школьник, который мечтает впечатлить девушку? Конечно же, собрать музыкальную группу! Именно так и поступает главный герой картины «Рок-н-ролльщики» (другое название — «Синг Стрит») Коннор. Он приглашает местную красотку Рафину сняться в клипе его коллектива Sing Street. Стремительно развивающаяся карьера помогает парню не только отвлечься от домашних неурядиц, но и понять, чего он по-настоящему хочет.

В фильме звучат треки The Cure и Duran Duran, а одну из оригинальных песен, записанных специально для «Рок-н-ролльщиков», исполнил солист Maroon 5 Адам Левин. В 2017 году лента претендовала на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», но уступила «Ла-Ла Ленду» с Эммой Стоун и Райаном Гослингом.

Оставленные

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Александр Пэйн.

В главных ролях: Пол Джаматти, Доминик Сесса, Давайн Джой Рэндольф, Кэрри Престон, Брейди Хепнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Оставленные»

Драмеди «Оставленные» уже прочат звание новой рождественской классики и активное участие в наградном сезоне. На днях фильм номинировали на «Золотой глобус» сразу в нескольких категориях, что только увеличило его шансы на включение в оскаровскую гонку.

Действие картины разворачивается в престижной школе для мальчиков в канун Рождества 1970 года. Почти все ученики разъехались на каникулы, но нескольким парням по тем или иным причинам предстоит остаться в кампусе под присмотром ненавистного учителя истории и поварихи, чей сын — бывший ученик этой школы — недавно погиб во Вьетнаме.

Несколько проведенных вместе дней навсегда изменят жизни таких разных, но все же похожих в своем одиночестве персонажей. И, конечно же, сделают их чуточку добрее.