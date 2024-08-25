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Подай знак: обзор сюжета и рецензия — актеры и персонажи
Фильмы и сериалы

25 авг 20:00

5 мин.

Режиссерский дебют Зои Кравиц: каким получился триллер «Подай знак»

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из фильма «Подай знак»
Фото Кадр из фильма «Подай знак»
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В прокат вышла дебютная режиссерская работа Зои Кравиц — триллер «Подай знак». Кроме роли постановщика, дочь известного музыканта Ленни Кравица выступила в качестве одного из авторов сценария ленты. Несмотря на то, что картина вряд ли станет классикой, этот дебют можно, в целом, считать успешным.

Сюжет фильма «Подай знак»

Фрида — небогатая девушка, которая живет вместе с подругой Джесс и работает официанткой на закрытых мероприятиях для богатых и влиятельных людей. На один из таких ужинов девушки решают проникнуть не в качестве обслуживающего персонала, а в качестве гостей. Именно в этот день Фрида знакомится с миллиардером и технологическим магнатом по имени Слейтер Кинг. Богач недолго думая предлагает девушке вместе с подругой присоединиться к нему и его друзьям во время отдыха на частном острове.

Кроме Фриды и Джесс, на остров прибывают друзья и партнеры миллиардера Кинга. А также еще три девушки.

Кадр из фильма «Подай знак»
Фото Кадр из фильма «Подай знак»

Героини невероятно рады возможности провести отпуск на эксклюзивном курорте, только вот сразу же после приезда на остров у всех новоприбывших конфискуются телефоны. Казалось бы, в этот момент стоит начать переживать, особенно если вспомнить о том, что Слейтер уже приносил публичные извинения за свои прошлые грехи — он был обвинен в насилии.

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Впрочем, изысканная еда, литры шампанского и употребление других психоактивных веществ окончательно притупляют всю подозрительность, которая могла бы возникнуть в таких обстоятельствах. Но со временем Фрида начинает замечать все больше странностей. После одной из вечеринок она не находит на своем платье пятна, которое поставила за ужином, а на следующий день выковыривает грязь из-под ногтей. Не добавляет спокойствия и одна из старушек-экономок острова, которая регулярно называет героиню «Красным кроликом».

Кадр из фильма «Подай знак»
Фото Кадр из фильма «Подай знак»

В один из слившихся в нескончаемую череду тусовок день Джесс пропадает и, кажется, никто, кроме Фриды, даже не помнит о ее существовании. Перед исчезновением девушки ее укусила змея. А после укуса Джесс пыталась донести главной героине о том, что на острове происходят ужасные вещи. Фрида понимает, что змеиный яд может помочь раскрыть тайны шикарного поместья.

Каким получился фильм «Подай знак»

При просмотре режиссерского дебюта у зрителя может возникнуть множество ассоциаций, начиная от позапрошлогодних «Меню» и «Треугольника печали», заканчивая относительно недавним «Солтберном». И, пожалуй, это ощущение вторичности и является главной проблемой ленты дебютантки.

Кадр из фильма «Подай знак»
Фото Кадр из фильма «Подай знак»

«Подай знак» условно говорит на немного другие темы, нежели эти фильмы. Картина заостряет внимание не только на классовой борьбе, а смещает акценты в сторону мизогинии и отношения к женщинам, как к расходному материалу. Но все равно невозможно отделаться от чувства, что все, показанное на экране, уже было сделано до. Что перед зрителями хоть и красивая, но компиляция чужих идей.

Blink twice (так называется фильм в оригинале) — это увлекательная мистерия, не лишенная напряженной атмосферы и которую, если быть честными, интересно смотреть почти до конца. Только вот главной героине в исполнении британской актрисы Наоми Экки, кажется, уделено преступно мало времени. Ленте гораздо интереснее антагонист в исполнении партнера Зои Кравиц, Ченнинга Татума.

Кадр из фильма «Подай знак»
Фото Кадр из фильма «Подай знак»

Сюжетно режиссерский дебют непо-бейби (люди, чьи родители преуспели в аналогичной или смежной карьере. —  прим. ред.) Кравиц вполне последователен. Все развешанные сюжетные ружья стреляют в самый подходящий момент, а все персонажи находятся на своих, иногда пусть и маленьких, местах.

Но порой может показаться, что «Подай знак» пытается казаться чем-то большим, чем есть на самом деле. Ленте, наполненной красивыми кадрами шикарного поместья в колониальном стиле, не хватает внимания к деталям.

Кадр из фильма «Подай знак»
Фото Кадр из фильма «Подай знак»

Безусловно, из интервью съемочной группы можно узнать, что выбор места действия говорит о подсознательном желании героя Ченнинга Татума показать себя кем-то большим, нежели сверхбогатым выскочкой. Только вот по факту все это поместье выглядит просто как красивая, но безликая декорация. Особенно если знать, что съемки проходили на территории отеля.

То же самое касается и самого повествования: на протяжении всего просмотра лучше не пытаться искать что-то большее, чем видно на первый взгляд. Ведь, скорее всего, за красивым и увлекательным фасадом можно найти лишь разочарование от того, что внутри пусто, словно в комнате пропавшей подруги главной героини.

Кадр из фильма «Подай знак»
Фото Кадр из фильма «Подай знак»

Стоит ли смотреть фильм «Подай знак»

Но, несмотря на все недостатки, «Подай знак» — хорошее цельное произведение. И это, пожалуй, самое главное. Если не ждать от фильма о психологической травме каких-то излишних высот, глубокого анализа и критики, то дебют Зои Кравиц оказывается хоть и шероховатым, но увлекательным кино.

История пусть и топорно, но говорит о потребительском отношении к женщине. И при этом иронизирует над болезненной культурой сохранения здоровья, ведь Слейтер Кинг ходит к психологу и не ест красное мясо.

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