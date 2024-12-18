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Папины дочки Новые сериал 2025: сюжет, создатели и актеры, дата выхода и трейлер
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Сегодня, 20:00

4 мин.

«Папины дочки. Новые»: что известно о 3-м сезоне популярного проекта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Анатолий Колиев / START, СТС
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Анатолий Колиев / START, СТС
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2 января на канале СТС и платформе START пройдет премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые». Рассказываем обо всем, что известно о продолжении популярного проекта.

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Сюжет 3-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

В третьем сезоне новых «Папиных дочек» семье Васильевых-Васнецовых уготованы новые приключения. В продолжении проекта Веник старается скрывать свои отношения с психологом Татьяной, Соня пытается сделать выбор между тремя поклонниками, Лиза и Диана ведут борьбу за личное пространство, а Арина хочет доказать свою значимость.

Тем временем роман Галины Сергеевны и Бори выходит на новый уровень, а Тамара встречает свою старую любовь.

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Анатолий Колиев / START, СТС
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Анатолий Колиев / START, СТС

Создатели сериала 3-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Режиссером третьего сезона новых «Папиных дочек» выступил Анатолий Колиев, известный по работе над такими проектами, как «Оливье и роботы» и «Принципиально документально».

Оператором-постановщиком продолжения сериала стала Полина Разина («Короче», «Против всех»).

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Анатолий Колиев / START, СТС
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Анатолий Колиев / START, СТС

Генеральными продюсерами проекта выступили Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский и Вячеслав Муругов.

За сценарий новых «Папиных дочек» отвечает целая команда: Аслан Гугкаев, Александр Гаврильчик, Андрей Канойко, Татьяна Шелехова, Гарри Гупаленко, Юлия Гупаленко, Дмитрий Матросов, Алексей Шляппо, Кирилл Соловьев, Александр Трофимов, Вадим Хлебкович, Дмитрий Шепелевич, Александр Сломнюк, Татьяна Эрдемир, Вадим Голомако, Павел Брусочкин, Дина Дзираева, Дмитрий Сое, Сергей Сазонов и Светлана Волкова.

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Анатолий Колиев / START, СТС
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Анатолий Колиев / START, СТС

Актеры и персонажи сериала «Папины дочки. Новые»

  • Филипп Бледный — Вениамин «Веник» Викторович Васильев , кандидат физико-математических наук, со 2 сезона — преподаватель университета.
  • Полина Денисова — София «Соня» Вениаминовна Васильева, старшая дочь Веника и Даши.
  • Виталия Корниенко — Елизавета «Лиза» Вениаминовна Васильева, вторая дочь Веника и Даши, сестра-близнец Дианы.
  • Ева Смирнова — Диана Вениаминовна Васильева, третья дочь Веника и Даши, сестра-близнец Лизы.
  • Полина Айнутдинова — Арина Вениаминовна Васильева, четвертая дочь Веника и Даши.
  • Андрей Леонов — Сергей Алексеевич Васнецов, тесть Веника, дедушка Сони, Лизы, Дианы и Арины; семейный психотерапевт.
  • Нонна Гришаева — Людмила Сергеевна Васнецова, теща Веника, бабушка Сони, Лизы, Дианы и Арины.
  • Мирослава Карпович — Мария «Маша» Сергеевна Васнецова, дочь Сергея и Людмилы, тетя Сони, Лизы, Дианы и Арины; владелица салона красоты.
  • Елизавета Арзамасова — Галина «Галя» Сергеевна Васнецова, дочь Сергея и Людмилы, тетя Сони, Лизы, Дианы и Арины; адвокат.
  • Ольга Волкова — Антонина Семеновна Гордиенко, мать Людмилы, бабушка Марии, Дарьи, Евгении, Галины Сергеевны, Полины и Александра; прабабушка Сони, Лизы, Дианы и Арины.
  • Влад Фельдман — Александр «Саша» Сергеевич Васнецов, сын Людмилы и Сергея, дядя Сони, Лизы, Дианы и Арины; одноклассник Сони и Игоря.
  • Татьяна Орлова — Тамара Львовна Кожемятько, секретарша Сергея Алексеевича, соседка Васильевых.
  • Алексей Демидов — Борис «Боря», сосед и друг Вениамина, ухажер Галины Сергеевны, водитель.
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Анатолий Колиев / START, СТС
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Анатолий Колиев / START, СТС

Трейлер 3-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Расписание релиза эпизодов 3-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

1 серия 2 января
2 серия 2 января
3 серия 2 января
4 серия 6 января
5 серия 6 января
6 серия 6 января
7 серия 7 января
8 серия 7 января
9 серия 8 января
10 серия 8 января
11 серия 9 января
12 серия 9 января
13 серия 13 января
14 серия 13 января
15 серия 14 января
16 серия 14 января
17 серия 15 января
18 серия 15 января
19 серия 16 января
20 серия 16 января

Где смотреть 3-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»

Новые эпизоды проекта будут доступны для просмотра на СТС и START.

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