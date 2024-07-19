Рецензия на 4-й сезон «Пацанов»: стоит ли смотреть финал супергеройского проекта

На Prime Video завершился четвертый сезон сериала «Пацаны». Рассказываем, каким вышел финал супергеройского проекта.

Что происходит в 4-м сезоне сериала «Пацаны»

Внутренний конфликт Бутчера (Карл Урбан) выходит на новый уровень, «Семерка» занята поисками врагов в Vought International, а группировка «Пацаны» стремится нейтрализовать влияние Виктории Ньюман (Клаудия Думит).

Серж (Томер Капон) пытается воссоздать вирус, способный поражать супергероев, Кимико (Карен Фукухара) учит его прощать себя, Старлайт (Эрин Мориарти) стремится использовать свой статус и влияние правильно, а Хьюи (Джек Куэйд) смиряется с неизбежностью утраты близких.

Хоумлендер (Энтони Старр) хочет больше власти, чем способен вынести, Поезд-А (Джесси Ашер) пробует стать настоящим супергероем, Эшли (Колби Минифи) старается обезопасить себя любой ценой, а Райан (Камерон Кроветти) не готов сделать важный выбор.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Каким получился 4-й сезон «Пацанов» и стоит ли его смотреть

Создатель сериала Эрик Крипке считает «Пацанов» мрачной сатирой на поздний капитализм. Пожалуй, это не совсем то, на что рассчитывает среднестатистический фанат кинокомиксов в проектах подобного жанра. Но и то, что ищет, он тоже найдет. Сериал «Пацаны» многослойный, его можно считывать на многих уровнях.

Но, по сути, в своем проекте Крипке пытается донести две идеи. Первая — ни у кого не должно быть слишком много власти. Вторая — сражаясь с монстрами, важно оставаться человеком. Ну и еще шоураннер «Пацанов» как большой фанат «Звездных войн» явно неравнодушен к теме «Люк, я твой отец» — иначе как объяснить, что весь предыдущий сезон крутился вокруг проблем с отцом.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Если в «Сверхъестественном» (тоже детище Крипке) разрушительной силой выступали демоны, то в «Пацанах» это супергерои. Эрик Крипке использовал удобную форму, которую легче соотнести с духом времени. Если бы на момент старта проекта киноиндустрия двигалась в другом направлении и все снимали бы фильмы и сериалы, скажем, о греческих богах, шоураннер «Пацанов» выстроил бы проект вокруг темных сторон всего пантеона.

Серия комиксов «Пацаны» появилась как ответ на действия власти. Создатели графических романов рассудили: если правящий класс безразличен, если не сказать активно злонамерен — были бы супергерои другими? Художника «Пацанов» Дэрика Робертсона удручает то, насколько хорошо сериал вписался в новую эпоху.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

«Пацаны» разменяли уже четвертый сезон, и главной миссией сериала за это время стало не превратиться в тех, кого они высмеивают — что, как показывает время, совсем нелегко. Проект критикует власть и поп-культурные явления. Например, когда Эшли комментирует отмену фильма «Обучая Поезд-А», ссылается на списание налогов — как было с «Бэтгерл», выход которой Warner Bros. отменили ровно по той же причине.

Диалог Глубины (Чейс Кроуфорд) со сценаристом тонко отсылает к недавней писательской забастовке и их требованиям повышения гонорара, а скандальный развод супергероя почти неуловимо намекает на один распавшийся брак известных актеров, за судебным разбирательством между которыми следил весь мир.

Сериал не боится поднимать по-настоящему серьезные темы. На примере Старлайт в «Пацанах» показана реакция общественности на аборт, который сделала супергероиня. Проект дает понять, до какой степени жестоки могут быть женщины в подобных ситуациях и как на это реагируют мужчины, которые не способны рожать в принципе.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Продолжение «Пацанов» по-новому раскрывает Хоумлендера. Персонаж развивается от сезона к сезону. Он становится сложнее, обрастает противоречиями и (к чему не все зрители будут готовы) со временем даже способен вызывать сопереживание, что казалось невозможным в начале проекта. Четвертый эпизод «Мудрость пожилых», в которой Хоумлендер возвращается в лабораторию из своего детства, — один из лучших в текущем сезоне.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Что и говорить, четвертый сезон «Пацанов» будет за что запомнить, и все же он несколько проигрывает самому себе в прошлом. Харизматичный Бутчер, хоть и сюжетно оправданно, но был смещен на обочину сезона, изредка появляясь в кадре, чтобы выразительно покашлять. В финале персонаж себя, конечно, проявит, но до того... Неудивительно, что миссия Бутчера переманить Райана на свою сторону провалилась.

Кого именно в «Пацанах» играет Джеффри Дин Морган, можно сказать с самого начала, но создатели шоу делают из этого интригу почти на весь сезон. Возможно, чтобы показать угасающее сознание Бутчера, конечно. С другой стороны, суть этого персонажа в том, что даже в самом трудном положении он способен на большее, чем другие. По этой же причине внутренние диалоги Бутчера с почившей Беккой (Шантель ВанСантен) выглядят не как муки совести, а как эпизоды дешевой мексиканской теленовеллы.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Сложно сказать и то, зачем в четвертом сезоне нужна сюжетная линия с родителями Хьюи. Она появляется, хотя никто об этом не просил, чтобы потом уйти в никуда. Вымученный роман Французика тоже выглядит странно. Он будто сваливается с неба с завязкой в духе мыльных опер: персонажи не могут быть вместе из-за обстоятельств непреодолимой силы, ведь поступок Сержа неисправим. Событию словно искусственно придали пафоса и важности, но правда в том, что этот стихийный роман не запоминается (для раскрытия такого конфликта нужно больше времени) и сюжетно малообоснован. В целом в четвертом сезоне Сержу будто нет места. Он нужен, чтобы создать вирус, но в остальное время персонажа накрывают натянутые запоздалые раскаяния.

А вот развитие Кимико можно назвать очень последовательным и трогательным. Четвертый сезон даст ответ на вопрос, почему героиня потеряла голос. Персонаж постепенно идет по пути исцеления, который возможен рядом с правильным человеком.

В новом сезоне «Пацанов» много нестандартных решений. Например, осьминога Амброзиуса в проекте озвучила Тильда Суинтон, а для придания монструзности безобидным овечкам специалисты по визуальным эффектам добавили им зубы павиана.

В четвертом сезоне отлично проявили себя новые персонажи, Фейерверк (Вэлори Керри) и Сестра Сэйдж (Сьюзен Хэйард). На счету второй — создание образа злого гения, а первой — один из самых противоречивых эпизодов «Пацанов» за все время существования сериала.

Развитие сюжетной линии Виктории Ньюман выглядит досадно. Похоже, персонажа растили как свинью на убой, чтобы сохранить основных героев целыми и невредимыми. Кроме того, это выставляет Бутчера в невыигрышном свете, ведь он предпочел свои интересы интересам «Пацанов». Можно сказать, что так было и раньше, но, как правило, персонаж вел себя эгоистично сначала, чтобы потом сделать что-то ради других.

Но если путь Ньюман важен для проекта, то в новом сезоне есть немало и совершенно ненужных персонажей вроде Энни-оборотня. Круто, конечно, иметь возможность побыть кем-то другим в рамках одного шоу, но с точки зрения истории это было ни к чему.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Впрочем, развитие Эшли можно назвать интригующим. В финале сезона она вколола себе сыворотку V. Кто знает, на что будет способна бывший вице-президент Vought International после систематических унижений, с которыми ей пришлось столкнуться на этой работе, когда у нее появится суперсила, чтобы дать отпор?

Четвертый сезон «Пацанов» начинается треком God Save the Queen группы Sex Pistols, а заканчивается композицией Nirvana ­— Heart-Shaped Box, но за панк-рок формой проекта стало крыться все более компромиссное содержание. Сохранять сериал на высоте на протяжении нескольких сезонов — нелегкая задача, почти никому не удается. И все же хочется надеяться, что «Пацаны» выиграют этот неравный бой.

Трейлер 4-го сезона сериала «Пацаны»

Где смотреть 4-й сезон «Пацанов»

Все восемь серий 4-го сезона сериала «Пацаны» можно посмотреть на платформе Prime Video с официальными русскими субтитрами. Также проект доступен к просмотру в дубляже на видеохостинге Rutube и других сторонних сайтах.

Когда выйдет 5-й сезон «Пацанов»

Сериал «Пацаны» продлили на пятый сезон еще до премьеры четвертого. Официальных заявлений о дате выхода продолжения супергеройского проекта пока нет.