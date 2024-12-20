Зефирный человек, Лизун и Билл Мюррей: хронология «Охотников за привидениями»

За время своего существования «Охотники за привидениями» успели не просто завоевать популярность, но и породить несколько продолжений, пережить неудачный перезапуск и создать вокруг себя целый культ.

Первый фильм увидел свет в далеком 1984 году и стал большим успехом. Неудивительно, что в дальнейшем лента получила продолжение и до сих пор продолжает жить. Вспомнили все сиквелы, мультипликационные сериалы и даже прохладно принятый фанатами перезапуск, а также разобрались в хронологии мистических комедий.

В каком порядке на экраны выходили фильмы

Охотники за привидениями

Год: 1984.

Страна: США.

Режиссер: Айвен Райтман.

В главных ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер, Харольд Рэмис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями», режиссер Айвен Райтман/ Columbia Pictures

В центре сюжета трое молодых ученых: Игон Спенглер, Питер Венкман и Рэй Стенц. Троица работает в Колумбийском университете и проводит исследования паранормальной активности. В какой-то момент пристрастие героев к потустороннему приводит к их увольнению, после чего ученые решают начать свое дело.

Они арендуют старый пожарный участок, обзаводятся старым кадиллаком, когда-то бывшим машиной скорой помощи, и приступают к работе охотников за существами из иного мира. К команде также присоединяется четвертый участник — Уинстон Зеддмор. Несмотря на то что первое время никто не воспринимает странноватых исследователей всерьез, в скором времени на Нью-Йорк обрушится целое нашествие призраков во главе с древним шумерским богом и гигантским Зефирным человечком.

Охотники за привидениями 2

Год: 1989.

Страна: США.

Режиссер: Айвен Райтман.

В главных ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер, Харольд Рэмис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями 2», режиссер Айвен Райтман/ Columbia Pictures

Несмотря на успех оригинальной ленты, сиквел пришлось ждать целых пять лет. При этом даже сами актеры не горели желанием возвращаться к своим популярным образам. В любом случае в 1989 году на экраны вышло продолжение, которое хоть и стало успешным в прокате, собрав 215 миллионов, но уступило оригиналу как в финансовых результатах, так и в оценках критиков.

После событий первого фильма прошло пять лет, а сами охотники переживают не самый простой период. Команда развалилась, и каждый из героев пошел своим путем. Венкман стал ведущим шоу про экстрасенсов, Спенглер устроился в лабораторию, Стенсон открыл свой магазин оккультной литературы, а Зеддмор работает артистом.

Но в какой-то момент героям придется вновь объединить силы, ведь в городе появляется артефакт с заключенным в нем могущественным духом тирана Вигго Карпатского. Призрак требует привести к нему ребенка Даны Баррет, бывшей девушки Питера Венкмана, а под землей тем временем копится целая река слизи.

Охотники за привидениями

Год: 2016.

Страна: США, Австралия.

Режиссер: Пол Фиг.

В главных ролях: Мелисса Маккарти, Кристен Уиг, Кейт МакКиннон, Крис Хемсворт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 4,4.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями» 2016, режиссер Пол Фиг/ Sony Pictures Releasing

После второй части полнометражная часть франшизы взяла долгий перерыв, продлившийся почти 30 лет. Лента, добравшаяся до кинотеатров в 2016 году, еще до своего релиза стала причиной скандала. Фанаты оригинальной дилогии заранее невзлюбили перезапуск. Ведь в центре сюжета оказалась новая команда охотников за привидениями, состоящая полностью из женщин.

Как и персонажи ленты 1984 года, героини — ученые, считающие, что привидения существуют, и потерявшие из-за этого работу. К Эрин, Эбби и Джилиан впоследствии присоединится четвертая девушка — работница метро по имени Пэтти, которая столкнулась с духом. Именно этой компании при поддержке секретаря Кевина и придется столкнуться с новой армией призраков.

Перезапуск, увы, провалился в прокате, так что предполагаемый сиквел был отменен, а франшиза вернулась на старые рельсы.

Охотники за привидениями: Наследники

Год: 2021.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Джейсон Райтман.

В главных ролях: Кэрри Кун, Пол Радд, Финн Вулфхард, Маккейна Грейс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Наследники», режиссер Джейсон Райтман/ Sony Pictures Releasing

Как можно догадаться из названия, вышедшее в 2021 году продолжение франшизы фокусируется на новых героях. В центре ленты, интонационно многое заимствующей у хита Netflix «Очень странные дела», оказываются Тревор и Фиби — внуки одного из членов оригинальной команды Игона Спенглера.

Дети вместе со своей матерью Келли переезжают из мегаполиса в американское захолустье и поселяются на старой ферме. И так не самый приятный процесс адаптации на новом месте осложняется проявляющейся вокруг паранормальной активностью.

Юным героям придется разобраться со всеми сложностями и предотвратить очередное нашествие призраков. Ну а помогут им в этом не только новые друзья, но и старые охотники за привидениями, которые тоже появились в ленте.

Охотники за привидениями: Леденящий ужас

Год: 2024.

Страна: США, Канада, Великобритания.

Режиссер: Гил Кинан.

В главных ролях: Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфхард, Маккейна Грейс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», режиссер Гил Кинан/ Sony Pictures Releasing

Четвертая лента основной франшизы о паранормальных явлениях увидела свет совсем недавно, в 2024 году. Фильм с подзаголовком «Леденящий ужас» стал прямым продолжением фильма 2021 года. В центре сюжета вновь Тревор и Фиби. Семейство Спенглер решает вернуться в родное для истории место — ту самую пожарную часть — и начать там все заново.

И как всегда, не все так просто, ведь в городе появляется очередной древний артефакт с ужасным духом внутри. Вырвавшись из своей тюрьмы, потусторонний злодей с помощью своих сил сковывает летний город льдом. Теперь двум командам охотников за привидениями, молодой и классической, придется объединить усилия и спасти всех.

В каком порядке на экраны выходили мультсериалы

Кроме пяти полнометражных фильмов, в рамках франшизы выходили еще и два мультсериала.

Настоящие охотники за привидениями

Год: 1986-1991.

Страна: США.

Режиссер: Уилл Меньот, Ричард Рэйнис, Стэн Филлипс и др.

В главных ролях: Морис Ламарш, Фрэнк Уэлкер, Арсенио Холл, Лоренцо Мьюзик.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из мультсериала «Настоящие охотники за за привидениями», режиссер Уилл Меньот, Ричард Рэйнис, Стэн Филлипс и др. / Sony Pictures Television, WildBrain, Netflix

Мультипликационный сериал, состоящий из семи сезонов, транслировался в период с 1986 по 1991 год. «Настоящие охотники за привидениями» рассказывают о приключениях команды из оригинальной дилогии. В наведении порядка на улицах города классической четверке помогут и другие легендарные персонажи. В рамках сериала появятся и призрак Лизун, и ставший еще одним символом франшизы Зефирный человек.

Экстремальные охотники за привидениями

Год: 1997.

Страна: США.

Режиссер: Тим Элдред, Кристофер Беркли, Виктор Даль Шеле.

В главных ролях: Тара Стронг, Морис ЛаМарш, Джейсон Мэрсден, Альфонсо Рибейро.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из мультсериала «Экстремальные охотники за за привидениями», создатель Айван Райтман, Гарольд Рамис / Hulu, Columbia Pictures Television, Adelaide Productions Inc.

Вышедший в 1997 году мультсериал стал продолжением предыдущего мультипликационного проекта франшизы. На этот раз в центре сюжета — новая команда молодых и дерзких, под стать времени, охотников за привидениями. Паранормальная активность больше не представляет угрозы, а старые герои давно ушли на покой. Только Игон Спенглер вместе с призраком Лизуном остался жить в стенах пожарной части.

Но однажды в рамках работ по строительству метрополитена на волю вырывается древний призрак Акира. Справляться с ним придется новым героям — студентам, записавшимся на курсы Игора Спенглера по изучению паранормальных явлений.

Хронология франшизы и порядок просмотра фильмов

Если игнорировать не самый удачный перезапуск серии, фильмы из франшизы «Охотники за привидениями» — прямые продолжения друг друга. Смотреть ленты стоит в порядке их выхода. Что же касается «Охотников за привидениями» 2016 года, то проект обладает самостоятельным сюжетом и его просмотр никак не повлияет на понимание других лент.

Мультсериалы же могут стать приятным десертом, если вам не хватило основного блюда в виде полнометражных фильмов.

Фото Кадр из фильма «Охотники за привидениями», режиссер Пол Фиг/ Sony Pictures Releasing

Порядок просмотра «Охотников за привидениями»

«Охотники за привидениями» (1984)

«Охотники за привидениями 2» (1989)

«Охотники за привидениями: Наследники» (2021)

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» (2024)

Мультсериал «Настоящие охотники за привидениями»

Мультсериал «Экстремальные охотники за привидениями»

«Охотники за привидениями» (2016)

Если вы плохо воспринимаете перезапуски, рекомендуем и вовсе проигнорировать фильм 2016 года.