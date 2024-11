Новая классика: 12 лучших мультфильмов Disney XXI века

Почти за четверть века с начала двухтысячных компания Disney выпустила больше двадцати мультфильмов. Они не только захватили сердца зрителей, но и задали новые стандарты в анимации. Вдохновляясь классическими сказками, легендами, приключениями и историями о дружбе, Disney продолжает создавать миры, где оживают невероятные персонажи и разыгрываются захватывающие сюжеты.

Вспомнили 12 лучших мультфильмов Disney XXI века — каждый из них стал яркой вехой, привнеся в жизнь миллионов немного волшебства и вдохновения.

Энканто

Год: 2021.

Страна: США.

Режиссеры: Джаред Буш, Байрон Ховард.

В главных ролях (озвучка): Стефания Беатрис, Мария Сесилия Ботеро, Джон Легуизамо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из мультфильма «Энканто», реж. Джаред Буш, Байрон Ховард/ Walt Disney Studios Motion Pictures

История о семействе Мадригал, живущем в волшебном доме в колумбийских горах. Каждый член семьи обладает уникальным даром. Кроме Мирабель, которая должна найти свою особую роль и спасти магию, угасающую в их доме.

Принцесса и лягушка

Год: 2009.

Страна: США, Япония.

Режиссеры: Рон Клементс, Джон Маскер.

В главных ролях (озвучка): Аника Нони Роуз, Бруно Кампос, Кит Дэвид.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из мультфильма «Принцесса и лягушка», реж. Рон Клементс, Джон Маскер/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Тиана мечтает открыть собственный ресторан, но случайно превращается в лягушку после встречи с заколдованным принцем. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы вернуть себе человеческий облик. Классическая история в современном антураже, которая сочетает в себе волшебный мир Нового Орлеана, джаз и сильную героиню.

Холодное сердце

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссеры: Крис Бак, Дженнифер Ли.

В главных ролях (озвучка): Идина Мензел, Кристен Белл, Джош Гэд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из мультфильма «Холодное сердце», реж. Крис Бак, Дженнифер Ли/ Walt Disney Studios Motion Pictures

История двух сестер, Анны и Эльзы. Их отношения подвергаются серьезному испытанию. Всему виной магическая сила Эльзы, способная замораживать все вокруг. Анна отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти королевство от вечной зимы. Хит, который покорил миллионы сердец: сестринская любовь, ледяные силы Эльзы и мощная песня Let It Go сделали проект легендой.



Холодное сердце 2

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссеры: Крис Бак, Дженнифер Ли.

В главных ролях (озвучка): Идина Мензел, Кристен Белл, Джонатан Грофф, Джош Гэд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2», реж. Крис Бак, Дженнифер Ли/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Вторая часть предыдущей анимационной картины. Герои отправляются в волшебный лес, чтобы узнать правду о происхождении магической силы Эльзы и спасти королевство от древних опасностей. Продолжение приключений сестер раскрывает тайны прошлого.



Райя и последний дракон

Год: 2021.

Страна: США.

Режиссеры: Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада.

В главных ролях (озвучка): Келли Мари Трэн, Аквафина, Джемма Чан, Бенедикт Вонг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из мультфильма «Райя и последний дракон», реж. Крис Бак, Карлос Лопес Эстрада/ Walt Disney Studios Motion Pictures

В мире Кумандра смелая воительница Райя отправляется на поиски последнего дракона, чтобы объединить разрозненные народы и восстановить мир, который был нарушен демоническими созданиями. Вдохновленный культурой Юго-Восточной Азии мультфильм предлагает незабываемую визуальную атмосферу и ярких героев.

Город героев

Год: 2014.

Страна: США.

Режиссеры: Дон Холл, Крис Уильямс.

В главных ролях (озвучка): Райан Поттер, Скотт Эдсит, Дэниел Хенни.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из мультфильма «Город героев», реж. Дон Холл, Крис Уильямс/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Гениальный подросток Хиро Хамада и его робот Бэймакс объединяют силы, чтобы раскрыть заговор и остановить таинственного злодея в футуристическом городе Сан-Францокио. Вдохновленные научными изобретениями, они создают команду супергероев, чтобы спасти мир.

Лило и Стич

Год: 2002.

Страна: США.

Режиссеры: Дин Деблуа, Крис Сандерс.

В главных ролях (озвучка): Дэйви Чейз, Крис Сандерс, Тиа Каррере

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из мультфильма «Лило и Стич», реж. Дин Деблуа, Крис Сандерс/ Walt Disney Studios Motion Pictures, Disney+

Девочка Лило с Гавайев находит друга в лице инопланетного существа по имени Стич, которого принимают за собаку. Вместе они учатся важности семьи и принятия, несмотря на свои различия. Милая и трогательная история о дружбе девочки и инопланетного существа, которая сочетает юмор и экшен.

Моана

Год: 2016.

Страна: США.

Режиссеры: Рон Клементс, Джон Маскер.

В главных ролях (озвучка): Аулии Кравальо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из мультфильма «Моана», реж. Рон Клементс, Джон Маскер/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Моана, дочь вождя, отправляется в океан, чтобы спасти свой народ и найти полубога Мауи. Только он может вернуть украденное сердце богини Тефити и восстановить баланс природы. Захватывающие пейзажи, мифология и музыкальные номера погружают в атмосферу приключений.

Рапунцель: Запутанная история

Год: 2010.

Страна: США, Япония.

Режиссеры: Нэйтан Грено, Байрон Ховард.

В главных ролях (озвучка): Мэнди Мур, Закари Ливай, Донна Мерфи, Рон Перлман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история», реж. Нэйтан Грено, Байрон Ховард/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Принцесса Рапунцель с волшебными длинными волосами сбегает из башни, в которой ее держали, чтобы увидеть мир. Помогает ей в этой затее обаятельный вор Флинн. Веселый и динамичный мультфильм с потрясающей анимацией и запоминающимися песнями.

Похождения императора

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Марк Диндал.

В главных ролях (озвучка): Дэвид Спейд, Джон Гудмен, Эрта Китт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из мультфильма «Похождения императора», реж. Марк Диндал/ Buena Vista Pictures

Эгоцентричный император Куско превращается в ламу из-за коварного плана своей советницы Измы. Оказавшись без власти, он объединяется с добродушным крестьянином Пачей, чтобы вернуть себе человеческий облик. Трудности помогают Куско осознать важность дружбы и доброты. Восхитительно легкий и смешной мультфильм, который на рубеже веков вышел за рамки классического стиля Disney.

Атлантида: Затерянный мир

Год: 2001.

Страна: США, Япония.

Режиссер: Гэри Трусдейл, Кирк Уайз.

В главных ролях (озвучка): Майкл Джей Фокс, Джеймс Гарнер, Джон Махони, Кори Бертон, Клаудия Кристиан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из мультфильма «Атлантида: Затерянный мир», реж. Гэри Трусдейл, Кирк Уайз/ Buena Vista Pictures Distribution

«Атлантида» переносит зрителей в подводный мир. Команда исследователей во главе с молодым картографом Майло Тэтчем отправляется на поиски затерянного города. И встречают герои там совсем не то, что ожидали. Этот мультфильм Disney отличается более взрослой тематикой и необычной рисовкой.

Зверополис

Год: 2016.

Страна: США.

Режиссеры: Байрон Ховард, Рич Мур.

В главных ролях (озвучка): Джиннифер Гудвин, Джейсон Бейтман, Идрис Эльба, Дженни Слейт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из мультфильма «Зверополис», реж. Байрон Ховард, Рич Мур/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Действие происходит в современном городе, где живут разные животные. Кролик-полицейская Джуди Хоппс объединяется с хитрым лисом Ником Уайлдом, чтобы раскрыть загадочное исчезновение хищников. Герои, несмотря на различия, учатся работать в команде и сталкиваются с предрассудками, царящими в обществе.

Этот мультфильм поднимает важные темы толерантности, дружбы и веры в свои силы.