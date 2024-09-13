Что посмотреть в пятницу, 13-го: 7 лучших хорроров 2024 года

Феномен «пятница, 13-е» связан с различными суевериями, однако для киноманов это отличный повод посмотреть очередной ужастик. По такому поводу собрали несколько отличных хорроров, которые вышли на экраны в 2024 году: не обошлось без вампиров, маньяков и религиозных фанатиков.

Омен. Непорочная

Год: 2024.

Страна: США, Италия.

Режиссер: Майкл Мохан.

В главных ролях: Сидни Суини, Альваро Морте, Симона Табаско, Бенедетта Поркароли, Джорджо Коланджели.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,3.

Рейтинг IMDb: 5,8.

Фото Кадр из фильма «Омен. Непорочная»

Хоррор «Омен. Непорочная» вышел в прокат стараниями Сидни Суини. Исполнительница главной роли, прославившаяся благодаря сериалу «Эйфория», прошла пробы еще 10 лет назад. Однако проект оказался в производственном «аду». В итоге актриса выкупила права на сценарий и позвала на должность режиссера Майкла Мохана, с которым уже работала над триллером «Вуайеристы».

По сюжету «Омена» молодая послушница Сесилия переезжает из США в Италию, чтобы принять монашеский сан в местном монастыре. Девушка уверена, что Бог не просто так спас ее, когда в детстве она провалилась под лед и пережила клиническую смерть. Однако вскоре Сесилия понимает, что церковное руководство что-то скрывает.

Омен. Первое знамение

Год: 2024.

Страна: США, Италия, Сербия, Канада.

Режиссер: Аркаша Стивенсон.

В главных ролях: Нелл Тайгер Фри, Ральф Айнесон, Соня Брага, Тауфик Бархом, Мария Кабалеро.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Омен. Первое знамение»

Месяц спустя на экраны вышел еще один «Омен», который получил подзаголовок «Первое знамение». Его действие также разворачивается в монастыре в Италии, только вот в отличие от «Непорочной» «Первое знамение» действительно связано с оригинальным «Оменом» 1976 года и, по сути, является его приквелом.

В центре истории вновь оказывается молодая американка. По прибытии в Рим девушка съезжается с другой послушницей и начинает работать при монастыре, но вскоре раскрывает заговор, который направлен на рождение Антихриста.

Эбигейл

Год: 2024.

Страна: США, Ирландия, Канада.

Режиссеры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт.

В главных ролях: Мелисса Барррера, Дэн Стивенс, Алиша Вейр, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Ньютон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Эбигейл»

Ужастик «Эбигейл» сняли Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, которые в 2022 году перезапустили слэшер-франшизу «Крик», а до этого сняли хоррор «Я иду искать». Можно сказать, что в этом жанре постановщики далеко не новички.

Названием картины послужило имя 12-летней дочери влиятельного человека, которую решают похитить ради выкупа. Однако преступники не учли того факта, что Эбигейл — это ребенок-вампир, которая и сама может справиться с ними в два счета.

Смотрители

Год: 2024.

Страна: Ирландия, США.

Режиссер: Ишана Шьямалан.

В главных ролях: Дакота Фаннинг, Джорджина Кэмпбелл, Олуэн Фуэре, Оливер Финнегэн, Алистэр Браммер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.

Рейтинг IMDb: 5,7.

Фото Кадр из фильма «Смотрители»

«Смотрители» — это дебютная картина Ишаны Шьямалан. Ее отец — мастер мистических триллеров М. Найт Шьямалан («Шестое чувство», «Таинственный лес») — выступил продюсером новинки, в основу которой лег одноименный роман ирландского писателя А.М. Шайна. Главная роль в фильме досталась Дакоте Фаннинг.

Лента переносит зрителей в ирландский городок Голуэй, где живет американка Мина. Однажды ее машина ломается посреди леса — и девушка находит укрытие в загадочном доме. Вместе с товарищами по несчастью ей предстоит противостоять сверхъестественным созданиям, которые каждую ночь приходят за ними наблюдать.

Максин ХХХ

Год: 2024.

Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия.

Режиссер: Тай Уэст.

В главных ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мозес Самни, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»

В 2022 году Тай Вэст презентовал хоррор «Х», положив тем самым начало одноименной трилогии. Главной героиней «Х» выступила звезда фильмов для взрослых Максин Минкс, однако следующая часть — «Пэрл» — стала приквелом, рассказавшим предысторию серийной убийцы, с которой столкнулась съемочная группа. И вот фокус вновь переместился на Максин.

Действие третьего фильма разворачивается в Лос-Анджелесе, где главная героиня собирается построить карьеру в настоящем кино и покорить Голливуд. Получив роль в сиквеле популярного хоррора, Максин сталкивается с новым маньяком, и, кажется, он как-то связан с прошлым девушки.

Собиратель душ

Год: 2024.

Страна: Канада, США.

Режиссер: Осгуд Перкинс.

В главных ролях: Майка Монро, Блэр Андервуд, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Собиратель душ»

Еще до выхода в прокат «Собирателя душ» окрестили самым страшным хоррором последних лет. Промокампания сыграла с фильмом злую шутку: многие зрители остались крайне разочарованы тем, что получили скорее детектив с парочкой скримеров. Однако картина все равно собрала внушительную кассу, оказавшись в итоге самым прибыльным независимым проектом года.

Итак, 1990-е. Молодая сотрудница ФБР Ли Харкер подключается к расследованию, которое остается нераскрытым вот уже несколько десятилетий: на местах преступлений всегда находят тела сразу нескольких членов семей, но ни одного доказательства присутствия в доме кого-то еще, если не считать зашифрованных посланий с оккультными знаками и подписью «Собиратель душ».

Кукушка

Год: 2024.

Страна: Германия, США.

Режиссер: Тильман Сингер.

В главных ролях: Хантер Шафер, Ян Блютхардт, Мартон Чокаш, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Кукушка»

Мировая премьера хоррора «Кукушка» состоялась еще в феврале в рамках Берлинского кинофестиваля, а всего месяц назад картина добралась и до российского проката. Это второй полнометражный проект немецкого режиссера Тильмана Сингера, а главную роль в нем исполнила звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер.

В центре истории — 17-летняя американка Гретчен, которая после смерти матери вынуждена переехать к отцу и его новой семье в Баварские Альпы. Однажды по дороге домой девушка видит в лесу странную женщину в капюшоне, а вскоре знакомится с детективом, который расследует убийство и подозревает в нем ту самую незнакомку.