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Новые фильмы ужасов: лучшие хорроры 2024 — что посмотреть в пятницу 13-го
Фильмы и сериалы

Сегодня, 06:00

6 мин.

Что посмотреть в пятницу, 13-го: 7 лучших хорроров 2024 года

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Максин ХХХ»
Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»
Кадр из фильма «Кукушка»
Фото Кадр из фильма «Кукушка»
Кадр из фильма «Собиратель душ»
Фото Кадр из фильма «Собиратель душ»
Кадр из фильма «Максин ХХХ»
Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»
Кадр из фильма «Смотрители»
Фото Кадр из фильма «Смотрители»
Кадр из фильма «Эбигейл»
Фото Кадр из фильма «Эбигейл»
Кадр из фильма «Омен. Первое знамение»
Фото Кадр из фильма «Омен. Первое знамение»
Кадр из фильма «Омен. Непорочная»
Фото Кадр из фильма «Омен. Непорочная»
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Феномен «пятница, 13-е» связан с различными суевериями, однако для киноманов это отличный повод посмотреть очередной ужастик. По такому поводу собрали несколько отличных хорроров, которые вышли на экраны в 2024 году: не обошлось без вампиров, маньяков и религиозных фанатиков.

Омен. Непорочная

Год: 2024.
Страна: США, Италия.
Режиссер: Майкл Мохан.
В главных ролях: Сидни Суини, Альваро Морте, Симона Табаско, Бенедетта Поркароли, Джорджо Коланджели.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,3.
Рейтинг IMDb: 5,8.

Кадр из фильма «Омен. Непорочная»
Фото Кадр из фильма «Омен. Непорочная»

Хоррор «Омен. Непорочная» вышел в прокат стараниями Сидни Суини. Исполнительница главной роли, прославившаяся благодаря сериалу «Эйфория», прошла пробы еще 10 лет назад. Однако проект оказался в производственном «аду». В итоге актриса выкупила права на сценарий и позвала на должность режиссера Майкла Мохана, с которым уже работала над триллером «Вуайеристы».

По сюжету «Омена» молодая послушница Сесилия переезжает из США в Италию, чтобы принять монашеский сан в местном монастыре. Девушка уверена, что Бог не просто так спас ее, когда в детстве она провалилась под лед и пережила клиническую смерть. Однако вскоре Сесилия понимает, что церковное руководство что-то скрывает.

Омен. Первое знамение

Год: 2024.
Страна: США, Италия, Сербия, Канада.
Режиссер: Аркаша Стивенсон.
В главных ролях: Нелл Тайгер Фри, Ральф Айнесон, Соня Брага, Тауфик Бархом, Мария Кабалеро.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.
Рейтинг IMDb: 6,5.

Кадр из фильма «Омен. Первое знамение»
Фото Кадр из фильма «Омен. Первое знамение»

Месяц спустя на экраны вышел еще один «Омен», который получил подзаголовок «Первое знамение». Его действие также разворачивается в монастыре в Италии, только вот в отличие от «Непорочной» «Первое знамение» действительно связано с оригинальным «Оменом» 1976 года и, по сути, является его приквелом.

В центре истории вновь оказывается молодая американка. По прибытии в Рим девушка съезжается с другой послушницей и начинает работать при монастыре, но вскоре раскрывает заговор, который направлен на рождение Антихриста.

Эбигейл

Год: 2024.
Страна: США, Ирландия, Канада.
Режиссеры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт.
В главных ролях: Мелисса Барррера, Дэн Стивенс, Алиша Вейр, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Ньютон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.
Рейтинг IMDb: 6,6.

Кадр из фильма «Эбигейл»
Фото Кадр из фильма «Эбигейл»

Ужастик «Эбигейл» сняли Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, которые в 2022 году перезапустили слэшер-франшизу «Крик», а до этого сняли хоррор «Я иду искать». Можно сказать, что в этом жанре постановщики далеко не новички.

Названием картины послужило имя 12-летней дочери влиятельного человека, которую решают похитить ради выкупа. Однако преступники не учли того факта, что Эбигейл — это ребенок-вампир, которая и сама может справиться с ними в два счета.

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Смотрители

Год: 2024.
Страна: Ирландия, США.
Режиссер: Ишана Шьямалан.
В главных ролях: Дакота Фаннинг, Джорджина Кэмпбелл, Олуэн Фуэре, Оливер Финнегэн, Алистэр Браммер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.
Рейтинг IMDb: 5,7.

Кадр из фильма «Смотрители»
Фото Кадр из фильма «Смотрители»

«Смотрители» — это дебютная картина Ишаны Шьямалан. Ее отец — мастер мистических триллеров М. Найт Шьямалан («Шестое чувство», «Таинственный лес») — выступил продюсером новинки, в основу которой лег одноименный роман ирландского писателя А.М. Шайна. Главная роль в фильме досталась Дакоте Фаннинг.

Лента переносит зрителей в ирландский городок Голуэй, где живет американка Мина. Однажды ее машина ломается посреди леса — и девушка находит укрытие в загадочном доме. Вместе с товарищами по несчастью ей предстоит противостоять сверхъестественным созданиям, которые каждую ночь приходят за ними наблюдать.

Каким получился хоррор &laquo;Смотрители&raquo; с&nbsp;Дакотой Фаннинг. Каким получился хоррор «Смотрители» с Дакотой Фаннинг и стоит ли его смотреть

Максин ХХХ

Год: 2024.
Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия.
Режиссер: Тай Уэст.
В главных ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мозес Самни, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.
Рейтинг IMDb: 6,4.

Кадр из фильма «Максин ХХХ»
Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»

В 2022 году Тай Вэст презентовал хоррор «Х», положив тем самым начало одноименной трилогии. Главной героиней «Х» выступила звезда фильмов для взрослых Максин Минкс, однако следующая часть — «Пэрл» — стала приквелом, рассказавшим предысторию серийной убийцы, с которой столкнулась съемочная группа. И вот фокус вновь переместился на Максин.

Действие третьего фильма разворачивается в Лос-Анджелесе, где главная героиня собирается построить карьеру в настоящем кино и покорить Голливуд. Получив роль в сиквеле популярного хоррора, Максин сталкивается с новым маньяком, и, кажется, он как-то связан с прошлым девушки.

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Собиратель душ

Год: 2024.
Страна: Канада, США.
Режиссер: Осгуд Перкинс.
В главных ролях: Майка Монро, Блэр Андервуд, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Кадр из фильма «Собиратель душ»
Фото Кадр из фильма «Собиратель душ»

Еще до выхода в прокат «Собирателя душ» окрестили самым страшным хоррором последних лет. Промокампания сыграла с фильмом злую шутку: многие зрители остались крайне разочарованы тем, что получили скорее детектив с парочкой скримеров. Однако картина все равно собрала внушительную кассу, оказавшись в итоге самым прибыльным независимым проектом года.

Итак, 1990-е. Молодая сотрудница ФБР Ли Харкер подключается к расследованию, которое остается нераскрытым вот уже несколько десятилетий: на местах преступлений всегда находят тела сразу нескольких членов семей, но ни одного доказательства присутствия в доме кого-то еще, если не считать зашифрованных посланий с оккультными знаками и подписью «Собиратель душ».

Собиратель душ 2024: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. Инди-феномен среди хорроров: каким получился фильм «Собиратель душ» с Николасом Кейджем

Кукушка

Год: 2024.
Страна: Германия, США.
Режиссер: Тильман Сингер.
В главных ролях: Хантер Шафер, Ян Блютхардт, Мартон Чокаш, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7.
Рейтинг IMDb: 6,3.

Кадр из фильма «Кукушка»
Фото Кадр из фильма «Кукушка»

Мировая премьера хоррора «Кукушка» состоялась еще в феврале в рамках Берлинского кинофестиваля, а всего месяц назад картина добралась и до российского проката. Это второй полнометражный проект немецкого режиссера Тильмана Сингера, а главную роль в нем исполнила звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер.

В центре истории — 17-летняя американка Гретчен, которая после смерти матери вынуждена переехать к отцу и его новой семье в Баварские Альпы. Однажды по дороге домой девушка видит в лесу странную женщину в капюшоне, а вскоре знакомится с детективом, который расследует убийство и подозревает в нем ту самую незнакомку.

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