Если соскучились по вампирам в кино: что известно о фильме «Носферату»
Во второй половине декабря 2024 года зрителей ждет, казалось бы, совсем не рождественская премьера — на экраны выходит хоррор «Носферату» от автора «Ведьмы» и «Маяка» Роберта Эггерса. Режиссер не раз признавался в любви к одноименному экспрессионисткому фильму Фридриха Вильгельма Мурнау 1922 года. Но долгое время Эггерс не решался начать работу над очередным переосмыслением классического сюжета.
Лента Мурнау была неофициальной экранизацией романа Брэма Стокера о легендарном вампире — графе Дракуле, однако в немецкой адаптации изменены имена персонажей, а действие перенесено в Германию.
Эта легенда экспрессионистского кино могла и не дойти до современного зрителя, ведь по итогам суда с наследниками Стокера все копии ленты должны были быть уничтожены. К счастью, несколько записей признанного впоследствии шедевром фильма Мурнау все-таки сохранилось. Рассказываем, чего ждать от ремейка «Носферату» 2024 года.
Сюжет и герои фильма «Носферату»
В основу сюжета вновь ляжет история, придуманная еще Брэмом Стокером в позапрошлом веке. В центре сюжета окажется агент по недвижимости Томас Хуттер, отправившийся в Трансильванию ради заключения сделки с загадочным графом Орлоком. В далеких землях с героем начинают происходить странные вещи. А Орлок оказывается вампиром, питающимся кровью.
При этом сам Эггерс заявляет, что в его интерпретации большое внимание уделяется жене Хуттера — Эллен. Именно за ней кровопийца отправится в далекое путешествие за границу. Похоже, зрителей ждет не просто новый взгляд на старые истории, а переосмысление, в основе которого находится история одержимости.
Актеры фильма «Носферату»
Роль агента по недвижимости Томаса Хуттера в ленте Эггерса исполнил Николас Холт, а образ его жены Эллен воплотила на экране Лилли-Роуз Депп — дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, появлявшаяся на экране в прошлогоднем сериале «Кумир».
Из старых соратников режиссера к работе вернулся Уиллем Дефо, исполнивший роль охотника на вампиров Альбина Эберхарт фон Франца. Интересно, что актер не только работал с Эггерсом над «Маяком» и «Варягом», но и имеет в своей карьере страницу, плотно связанную с историей оригинального фильма «Носферату: Симфония ужаса». В картине «Тень вампира», вольно пересказывающей историю создания ленты 1922 года, Дефо исполнил роль работающего по системе Станиславского актера Макса Шрека. Под его личиной, согласно сюжету фильма, скрывался вампир.
В новом же прочтении старой истории роль главного кровопийцы отошла Биллу Скарсгарду, которому не впервой вживаться в образ потусторонних существ. Ранее актер исполнил роль демонического клоуна Пеннивайза в хорроре «Оно».
Также в ленте приняли участие Аарон Тейлор-Джонсон и Эмма Корин, сыгравшие роли владельца торгового судна Фридриха Хардинга и его жены Анны.
Создатели фильма «Носферату»
Лента Эггерса станет не первым переосмыслением классического фильма. Американскому режиссеру придется конкурировать на этом поле не с кем иным, как с Верноном Херцегом, представившим свой взгляд на историю в далеком 1979-м.
Впрочем, в своем предприятии Эггерс будет не один. Кроме уже снимавшегося у него Дефо, к работе с режиссером вернулись другие его привычные коллеги. Место оператора вновь занял Джанин Блашке, а за музыку к фильму ответственен Робин Керолан, принимавший участие в работе над предыдущей лентой режиссера «Варяг».
Трейлер фильма «Носферату»
Премьера «Носферату» запланирована на 25 декабря 2024 года. Похоже, благодаря автору «Маяка» и «Ведьмы» для посетителей кинотеатров эти рождественские праздники приобретут налет готической атмосферы, а особо впечатлительных заставят вжаться в кресла разной степени удобства.