Когда «Один дома» и «Гарри Поттер» наскучили: 7 необычных новогодних фильмов

У каждого из нас есть список проверенных временем фильмов, которые помогают создать праздничное настроение в преддверии Нового года. Однако порой хочется увидеть что-то другое или иначе взглянуть на известные проекты.

Когда волшебные «Гарри Поттер», «Хроники Нарнии», романтические «Бриджит Джонс» и «Отпуск по обмену», комедийные «Один дома» и «Чудо на 34-й улице» уже позади, остаются менее очевидные фильмы, события которых тем не менее также разворачиваются в период Рождества. Собрали для вас подборку семи лучших из них.

Эдвард руки-ножницы

Год выхода: 1990.

Страна: США.

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама.

Режиссер: Тим Бертон.

В главных ролях: Джонни Депп, Вайнона Райдер, Дайэнн Уист, Алан Аркин, Энтони Майкл Холл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 7.9.

Фото Кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы», реж. Тим Бертон / Twentieth Century Fox

На идее о том, что в период Рождества непременно случится чудо, построены не только романтические комедии. Картина великого и ужасного Тима Бертона «Эдвард руки-ножницы» тоже рассказывает о том, как вынужденный быть отшельником персонаж, живущий в зловещем готическом замке на холме, получает шанс обрести семью.

Фильм начинается с того, что пожилая женщина рассказывает своей внучке историю о том, почему идет снег. Она вспоминает свою молодость, в которой встретила Эдварда, воплощенного ученым-изобретателем. Это была вершина его творений, однако изобретатель не успел закончить свою работу, поэтому вместо рук у Эдварда так и остались ножницы. Механическое создание способно создавать шедевры, но может ненароком ранить каждого, кто подойдет к нему слишком близко.

В своем первом фильме с участием Джонни Деппа Тим Бертон представил предельно доступную, но в то же время изящную и трогательную метафору неизбежного одиночества. При этом «Эдвард руки-ножницы» сохраняет идеальный баланс между мрачностью, волшебством и надеждой.

Залечь на дно в Брюгге

Год выхода: 2008.

Страна: Великобритания, США.

Жанр: комедия, криминал, триллер, драма.

Режиссер: Мартин Макдона.

В главных ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Рэйф Файнс, Клеманс Поэзи, Джордан Прентис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.9.

Фото Кадр из фильма «Залечь на дно в Брюгге», реж. Мартин Макдона / Film4, Focus Features, Blueprint Pictures

Мартин Макдона обернул рождественскую сказку в форму черной комедии, по сюжету которой наемники Кен и Рэй отправляются на убийство священника, а когда все идет не по плану, покидают Лондон, чтобы «залечь на дно» в Брюгге. Затаившись, главные герои фильма переосмысливают свои жизненные ценности.

В своих работах Макдона часто использует изоляцию персонажей как один из главных катализаторов их перерождения. Блестящий актерский дуэт Брендана Глисона и Колина Фаррелла (за роль Рэя Фаррелл получил «Золотой глобус») режиссер использовал в еще одном своем фильме под названием «Банши Инишерина», который вышел в 2023 году. Колин Фаррелл и на этот раз получил «Золотой глобус», а также вместе с Бренданом Глисоном был номинирован на «Оскар».

С широко закрытыми глазами

Год выхода: 1999.

Страна: США, Великобритания.

Жанр: триллер, драма, детектив.

Режиссер: Стэнли Кубрик.

В главных ролях: Том Круз, Николь Кидман, Сидни Поллак, Мария Рихардсон, Раде Шербеджия.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Фото Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами», реж. Стэнли Кубрик / Warner Bros., Stanley Kubrick Productions, Hobby Films

По сюжету картины «С широко закрытыми глазами» брак Билла и Элис Харфорд (фамилия главных героев — отсылка к актеру Харрисону Форду) трещит по швам. Со стороны их союз кажется идеальным, но на самом деле супруги устали друг от друга. На рождественском балу Билл и Элис пытаются флиртовать с другими людьми, но этого недостаточно для оживления отношений, поэтому главные герои повышают ставки в своем стремлении почувствовать хоть что-нибудь, кроме скуки.

Съемки картины «С широко закрытыми глазами» больше всего известны своей затянутостью, изматывающей актеров. По мнению Тома Круза, большое количество дублей получалось в результате импровизации — отхождения от диалогов в сценарии. Когда актер спросил Стэнли Кубрика: «Что ты хочешь получить?» — режиссер ответил: «Я хочу волшебство».

Бэтмен возвращается

Год выхода: 1992.

Страна: США, Великобритания.

Жанр: боевик, фантастика.

Режиссер: Тим Бертон.

В главных ролях: Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Мишель Пфайффер, Кристофер Уокен, Майкл Гоф.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Фото Кадр из фильма «Бэтмен возвращается», реж. Тим Бертон / Warner Bros.

Еще одна невероятная работа Тима Бертона подарила зрителям Майкла Китона в роли Крестоносца в плаще и Мишель Пфайффер в образе Женщины-кошки. В своей неповторимой манере режиссеру удалось создать культовую супергеройскую картину. Во второй части истории о Брюсе Уэйне в преддверии Рождества секретарша Селина Кайл узнает коварный план своего начальника Шрека о монополизации электричества Готэма. Стремясь устранить свидетельницу, он выталкивает девушку из окна, но та чудом выживает. Происшествие запускает у героини диссоциальное расстройство личности, и она обретает альтер-эго, становясь Женщиной-кошкой.

Бэтмен, в свою очередь, сталкивается с серьезной и опасной противницей, которую не стоит недооценивать. С антагонисткой Уэйна объединяет то самое альтер-эго. Вследствие глубокого внутреннего потрясения Брюс создал себе неуязвимый образ, чтобы справляться с мрачной готэмской реальностью.

Крепкий орешек

Год выхода: 1988.

Страна: США.

Жанр: боевик, триллер, криминал.

Режиссер: Джон Мактирнан.

В главных ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа, Реджинальд ВелДжонсон, Пол Глисон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Фото Кадр из фильма «Крепкий орешек», реж. Джон Мактирнан / Twentieth Century Fox, Silver Pictures, Gordon Company

Брюс Уиллис уверен, что «Крепкий орешек» — не рождественское кино, а один из сценаристов фильма Стивен Е. де Соуза утверждал обратное. События картины, оживившей жанр боевиков, разворачиваются накануне Рождества. По сюжету «Крепкого орешка» полицейский Джон Макклейн стремится освободить группу заложников из лос-анджелесского небоскреба и воссоединиться с семьей.

Полное испытаний возвращение главного героя к празднику — по этой схеме выстроено немало рождественских фильмов.

Маленькие женщины

Год выхода: 2019.

Страна: США.

Жанр: драма, мелодрама.

Режиссер: Грета Гервиг.

В главных ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.8.

Фото Кадр из фильма «Маленькие женщины», реж. Грета Гервиг / Columbia Pictures, New Regency Productions, Sony Pictures Releasing

Сейчас Грету Гервиг знают в основном как создательницу самого кассового фильма, снятого женщиной-режиссером. Речь, конечно, идет о «Барби» с Марго Робби. Однако за плечами у Греты Гервиг много и других успешных проектов, и один из них — картина «Маленькие женщины». Седьмая полнометражная экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт рассказывает о взрослении сестер Марч, живущих в 1860-х годах в Новой Англии во времена Гражданской войны в США.

В 2020 году фильм «Маленькие женщины» получил премию «Оскар» за лучшие костюмы и еще пять номинаций на золотую статуэтку киноакадемии, в том числе за лучший фильм и лучший адаптированный сценарий.

Оставленные

Год выхода: 2023.

Страна: США.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Александр Пэйн.

В главных ролях: Пол Джаматти, Доминик Сесса, Давайн Джой Рэндольф, Кэрри Престон, Брейди Хепнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 7.9.

Фото Кадр из фильма «Оставленные», реж. Александр Пэйн / Miramax, Gran Via Productions, CAA Media Finance

Накануне «Оскара» картину Александра Пэйна обвинили в плагиате. Сценарист Саймон Стефенсон («Лука», «Приключения Паддингтона 2») утверждал, что сценарий «Оставленных» полностью повторяет его работу «Фриско», написанную 11 лет назад. Она рассказывала об уставшем от жизни детском враче и 15-летнем пациенте, за которым тому пришлось присматривать.

По сюжету «Оставленных» ученики престижной закрытой школы для мальчиков разъезжаются по домам на рождественские каникулы, но некоторые по тем или иным причинам не могут этого сделать. За ними присматривает учитель древней истории мистер Ханэм.

Неизвестно, насколько слова Саймона Стефенсона повлияли на итоги голосования, однако из пяти номинаций (в том числе за лучший сценарий и лучший фильм) картина победила только в одной. Актриса Давайн Джой Рэндольф получила золотую статуэтку киноакадемии за роль школьного повара, которая потеряла сына на войне во Вьетнаме.