Джеймс Макэвой кричит на детей и водит пьяным: каким получился фильм «Не говори никому»

В широкий прокат вышел фильм «Не говори никому». Это снятый хоррор-мейкером Джеймсом Уоткинсом ремейк датского проекта 2022 года. Оригинальная лента, чья премьера состоялась в рамках фестиваля «Сандэнс», рассказывала историю взаимодействия двух семей. На одной чаше весов находились экологичные во всех смыслах (от выбора продуктов до подхода к общению) датчане Бьорн и Луиза с их дочерью Агнес. По другую сторону расположились голландцы Патрик и Карин со страдающим редким заболеванием сыном Абелем. Обаятельные и располагающие к себе жители Нидерландов оказываются совсем не похожими на своих новых друзей. И дело не только в подходе к потреблению и вождению в нетрезвом виде.

Американский ремейк, главной звездой которого стал Джеймс Макэвой, сохраняет показанную в оригинале диспозицию. Но все-таки фильм не покадровая пересъемка оригинала, а перед самыми титрами и вовсе окончательно отдаляется от датской ленты. Рассказываем, каким получился ремейк и стоит ли его смотреть.

Сюжет фильма «Не говори никому»

Луиза и Бен — американская семейная пара. Во время своего отдыха в Италии, герои, чья дочь Агнес страдает от тревожности, знакомятся с яркой и веселой семьей из Британии — Пэдди и Кирой. С сыном новых друзей американцев тоже не все хорошо. Мальчик по имени Ант совсем не может говорить по физиологическим причинам. Он живет без языка, что логично накладывает на ребенка определенный отпечаток.

Фото Кадр из фильма «Не говори никому»

Впрочем, отпуск кончается, а герои разъезжаются по домам и, несмотря на все проблемы в семье Бена и Луизы, кажется, это знакомство остается лишь приятным воспоминанием о веселых выходных. Но в скором времени новые знакомые напоминают о себе. Пэдди и Кира приглашают курортных приятелей провести время в своем загородном доме. Несмотря на все «но», американская семья решает посетить британцев.

Уже в первый день совместного отдыха у Бена и Луизы начинают появляться вопросы к Пэдди и его жене. Пассивная агрессия, исходящая от героя Джеймса Макэвоя, напрягает привыкших к соблюдению чужих границ американцев. Пэдди игнорирует предпочтения Луизы, фактически вступая в словесную перепалку на тему вегетарианства героини, а позднее и вовсе имитирует половой акт во время посещения местного ресторанчика.

Тем временем Ант, оставшийся дома с Агнес, показывает девочке странную коллекцию часов отца. Увы, мальчик не может внятно изъясняться, поэтому дочь американской пары не понимает всего ужаса ситуации.

Фото Кадр из фильма «Не говори никому»

Впрочем, после посещения ресторана странности не кончаются. Герои даже решаются уехать, но будут вынуждены вернуться за игрушкой дочери, без которой она не может успокоиться. Излишняя аккуратность в общении и страх обидеть Пэдди с Кирой заставят американцев остаться еще на пару дней. И в это время редкие тревожные звоночки сольются в невероятно громкую и беспорядочную симфонию, кульминацией которой станет открытие Антом тайны его родителей.

Каким получился фильм «Не говори никому»

Лента Уоткинса во многом следует букве датского оригинала, но привносит определенные изменения в сюжет. Фильм, большая часть хронометража которого все-таки успешно справляется с тем, чтобы держать зрителя в напряжении, в конце оборачивается излишне затянутым экшн-эпизодом. Безусловно, и финальные моменты заставляют ерзать в кресле и переживать, регулярно морщась от происходящего на экране.

Фото Кадр из фильма «Не говори никому»

В какие-то из моментов кажется, что американский ремейк теряет значительную долю напряжения оригинала, откровенно расплываясь мыслию по древу. В другие же авторам изменяет чувство меры. Герой Джеймса Макэвоя оказывается еще более агрессивным, чем его датский прообраз. При этом сложно спорить, что лента прекрасно использует умение актера пугающе кричать в камеру. Правда, пространные речи, чередующиеся со злобными ухмылками, порой кажутся излишне избитым и неуместным приемом.

Актеры и персонажи фильма «Не говори никому»

Бесспорно, главная звезда (и причина похода в кино на «Не говори никому») — Джеймс Макэвой. На протяжении большей части ленты актер мастерски балансирует между дружелюбием и пассивной агрессией, в конце становящейся весьма активной.

Фото Кадр из фильма «Не говори никому»

Несмотря на то, что остальные актеры добротно отыгрывают свои роли, они служат сюжетными механизмами, чья главная задача — лишь раскрывать замысел фильма и двигать повествование вперед.

Стоит ли смотреть фильм «Не говори никому»

Если вы знакомы с датской лентой, новая версия «Не говори никому» потеряет для вас добрую половину своей значимости. Но если вы не смотрели оригинал, идите в кино, ведь фильм Джеймса Уоткинса точно заставит посетителя вжаться в кресло.

Фото Кадр из фильма «Не говори никому»

Увы, концовка ленты противоречит не только оригиналу, но и всей задумке фильма.