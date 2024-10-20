Какой мультфильм посмотреть в Хэллоуин: 10 атмосферных анимационных проектов

Когда наступает Хэллоуин, всем хочется немного мистики, тайн и зловещих историй. И нет лучшего способа создать атмосферу праздника, чем окунуться в мир анимации, который полон призраков, монстров и магии. Мультфильмы на Хэллоуин — это не только страшные сюжеты, но и истории, которые приносят радость, смех и немного волшебства.

Франкенвини

Год: 2012.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Тим Бертон.

В главных ролях (озвучка): Чарли Тахэн, Кэтрин О'Хара, Вайнона Райдер, Мартин Шорт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из мультфильма «Франкенвини», реж. Тим Бертон/ Walt Disney Studios Motion Pictures и Disney+

Трогательная и мрачная история о мальчике Викторе, который оживляет своего любимого пса Спарки. Сюжет наполнен атмосферой классического хоррора и не раз заставит вспомнить о готическом романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или новый Прометей». В анимационной ленте нашлось место и для юмора, характерного для работ Тима Бертона.

Коралина в стране кошмаров

Год: 2008.

Страна: США.

Режиссер: Генри Селик.

В главных ролях (озвучка): Дакота Фаннинг, Тери Хэтчер, Кит Дэвид.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из мультфильма «Коралина в стране кошмаров», реж. Генри Селик/ Focus Features

Мультфильм рассказывает о девочке по имени Коралина. Она находит таинственную дверь в параллельный мир, где все кажется значительно лучше. Но эта вселенная оказывается гораздо опаснее, чем родная. Особенности «кукольного» визуального стиля и мистическая атмосфера делают «Коралину» отличным выбором для просмотра на Хэллоуин.

Монстры на каникулах

Год: 2012.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Генндий Тартаковский.

В главных ролях (озвучка): Адам Сэндлер, Селена Гомес, Энди Сэмберг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из мультфильма «Монстры на каникулах», реж. Геннди Тартаковски/ Sony Pictures Releasing

В этом веселом мультфильме граф Дракула управляет отелем, где монстры могут отдыхать от людского мира. Также вампир — заботливый отец, который пытается защитить свою дочь от влюбленного в нее человека. Благодаря легкому юмору и харизматичным персонажам «Монстры на каникулах» станут идеальным решением для просмотра всей семьей.

Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня

Год: 2005.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Ник Парк, Стив Бокс.

В главных ролях (озвучка): Питер Саллис, Рэйф Файнс, Хелена Бонем Картер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из мультфильма «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня», реж. Ник Парк, Стив Бокс/ DreamWorks Pictures, United International Pictures

Уоллес и его верный пес Громит в своем новом приключении должны остановить гигантского кролика, угрожающего урожаю. Смешные и захватывающие моменты, которыми наполнена анимационная лента, доставят удовольствие зрителям от мала до велика. Главное — следить за возрастным рейтингом ленты. Он тут 12+, совсем маленьким детям проект будет не очень интересен.

Паранорман, или Как приручить зомби

Год: 2012.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Крис Батлер, Сэм Фелл.

В главных ролях (озвучка): Код Смита-Макфи, Анна Кендрик, Кристофер Минц-Плассе, Кейси Аффлек.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из мультфильма «Паранорман, или Как приручить зомби», реж. Крис Батлер, Сэм Фелл/ Focus Features

Сюжет анимационной ленты крутится вокруг мальчика Нормана, который умеет видеть и разговаривать с призраками. Когда на его город нападает древнее проклятие, только он может спасти всех. «Паранорман» — это веселый, но в то же время трогательный мультфильм о дружбе, отваге и принятии своих уникальных способностей.

Труп невесты

Год: 2005.

Страна: США.

Режиссер: Тим Бертон, Майк Джонсон.

В главных ролях (озвучка): Джонни Депп, Хелена Бонем Картер, Эмили Уотсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из мультфильма «Труп невесты», реж. Майк Джонсон, Тим Бертон/ Warner Bros. Pictures

Мрачная сказка Тима Бертона. По сюжету Виктор случайно обручается с мертвой невестой, которая утягивает его в загробный мир. «Труп невесты» — один из тех мультфильмов, название которого всплывает в списке первых, когда выбираешь, что же посмотреть на Хэллоуин. Впрочем, такое положение не делает анимационную ленту хуже, а скорее возводит в ранг современной готической классики.

Тайна Коко

Год: 2017.

Страна: США, Мексика.

Режиссер: Ли Анкрич, Эдриан Молина.

В главных ролях (озвучка): Энтони Гонсалес, Гаэль Гарсиа Берналь, Бенджамин Брэтт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из мультфильма «Тайна Коко», реж. Ли Анкрич, Эдриан Молина/ Walt Disney Studios Motion Pictures

«Тайна Коко» рассказывает о мальчике Мигеле. Он попадает в загробный мир во время празднования Дня мертвых, чтобы раскрыть прошлое своей семьи. Мультфильм, основанный на одном из самых ярких и известных празднеств Мексики, не просто развлекает, но и рассказывает о важности памяти и родственных связей.

Песнь моря

Год: 2014.

Страна: Ирландия, Дания, Бельгия, Люксембург, Франция.

Режиссер: Томм Мур.

В главных ролях (озвучка): Дэвид Роул, Брендан Глисон, Финола Флэнаган, Лиза Хэннигэн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из мультфильма «Песнь моря», реж. Томм Мур/ GKIDS и Vudu

Волшебная история о мальчике Бене и его сестре Саорсе, которая оказывается последней в мире селки. Это мифическое существо, способное превращаться в тюленя. Мультфильм покоряет с первых секунд, ведь за ярким запоминающимся визуалом кроется глубокий и эмоциональный сюжет, основанный на преданиях кельтов.

Кошмар перед Рождеством

Год: 1993.

Страна: США.

Режиссер: Генри Селик.

В главных ролях (озвучка): Крис Сарандон, Кэтрин О'Хара, Дэнни Элфман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из мультфильма «Кошмар перед Рождеством», реж. Генри Селик/ Buena Vista Pictures Distribution

«Кошмар перед Рождеством» — культовый мультфильм, созданный по идее Тима Бертона. Сюжет рассказывает историю Джека Скеллингтона, короля Хэллоуин-Тауна. Герой решает познакомиться с Рождеством. Эта темная, но очаровательная сказка наполнена музыкальными номерами и великолепной атмосферой, которая захватывает с первых минут. Режиссер Генри Селик виртуозно воплотил идеи Бертона, создав незабываемую анимацию, которая подойдет и для Хэллоуина, и для Рождества.

Унесенные призраками

Год: 2001.

Страна: Япония.

Режиссер: Хаяо Миядзаки.

В главных ролях (озвучка): Руми Хиираги, Мию Ирино, Мари Нацуки.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из мультфильма «Унесенные призраками», реж. Хаяо Миядзаки/Studio Ghibli

Пожалуй, один из самых известных мультфильмов великого японского аниматора Хаяо Миядзаки. История о девочке Тихиро, которая попадает в загадочный мир духов, запоминается после первого просмотра и манит окунуться в нее еще раз. Героине придется не просто найти дорогу домой, но и спасти родителей от заклятия, которое превратило их в животных. Шедевр отличается невероятно детализированным анимационным стилем, уникальными персонажами и трогательной историей. Именно поэтому проект стал лауреатом премии «Оскар».