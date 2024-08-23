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Моя гениальная подруга 4 сезон: сюжет и актеры — тизер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

3 мин.

«Моя гениальная подруга»: что известно о финальном сезоне проекта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»
Фото Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»
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9 сентября пройдет премьера четвертого сезона сериала «Моя гениальная подруга». Рассказываем обо всем, что известно о финале проекта HBO.

Сюжет сериала «Моя гениальная подруга»

Пожилая женщина Элена «Лену» Греко вспоминает ранние годы своей дружбы с Раффаэллой «Лилой» Черулло. Они росли вместе в неблагополучном районе Неаполя 1950-х годов и были очень близки. Но со временем между Лену и Лилой накопилось недопонимание, и они дистанцировались друг от друга.

Тем не менее Элена не перестает восхищаться склонной к самосаботажу подругой и посвящает ей свои литературные произведения.

Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»
Фото Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»

Создатели сериала «Моя гениальная подруга»

Режиссером и сценаристом сериала «Моя гениальная подруга» выступил Саверио Костанцо («Голодные сердца»), а в числе исполнительных продюсеров — Паоло Соррентино («Молодой Папа»).

В четвертый сезон «Моей гениальной подруги» войдет десять эпизодов, каждый из которых срежиссировала Лаура Биспури («Дочь моя»).

Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»
Фото Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»

Актеры и персонажи сериала «Моя гениальная подруга»

  • Ирен Майорино — Раффаэлла «Лила» Черулло (взрослая)

  • Гая Джираче — Раффаэлла «Лила» Черулло (подросток)

  • Людовика Насти — Раффаэлла «Лила» Черулло (ребенок)

  • Альба Рорвахер — Элена «Лену» Греко (взрослая)

  • Маргерита Маццукко — Элена «Лену» Греко (подросток)

  • Элиза Дель Дженио — Элена «Лену» Греко (ребенок)

  • Анна Рита Витоло — Иммаколата Греко, мать Лену

  • Лука Галлоне — Витторио Греко, отец Лену

  • Валентина Акка — Нунция Черулло, мать Лилы

  • Антонио Буонанно — Фернандо Черулло, отец Лилы

  • Дора Романо — Маэстра Оливьеро, учительница Элены и Лилы

Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»
Фото Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»

Что покажут в 4-м сезоне сериала «Моя гениальная подруга»

Четвертый сезон «Моей гениальной подруги» основан на книге Элены Ферранте «История о пропавшем ребенке».

Действие продолжения проекта развернется в 1980-е годы на фоне политического насилия и социальных потрясений в Италии. Как известно из предыдущих сезонов, Лену покинула Неаполь и стала знаменитой писательницей, а Лила осталась, подавляя свой незаурядный интеллект.

В новом сезоне Лену предстоит вернуться в места своего детства и воссоединиться со старой подругой.

Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»
Фото Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»

Тизер сериала «Моя гениальная подруга»

Где смотреть 4-й сезон сериала «Моя гениальная подруга»

Все эпизоды четвертого сезона сериала «Моя гениальная подруга» выйдут на платформе HBO.

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