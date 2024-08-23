«Моя гениальная подруга»: что известно о финальном сезоне проекта
9 сентября пройдет премьера четвертого сезона сериала «Моя гениальная подруга». Рассказываем обо всем, что известно о финале проекта HBO.
Сюжет сериала «Моя гениальная подруга»
Пожилая женщина Элена «Лену» Греко вспоминает ранние годы своей дружбы с Раффаэллой «Лилой» Черулло. Они росли вместе в неблагополучном районе Неаполя 1950-х годов и были очень близки. Но со временем между Лену и Лилой накопилось недопонимание, и они дистанцировались друг от друга.
Тем не менее Элена не перестает восхищаться склонной к самосаботажу подругой и посвящает ей свои литературные произведения.
Создатели сериала «Моя гениальная подруга»
Режиссером и сценаристом сериала «Моя гениальная подруга» выступил Саверио Костанцо («Голодные сердца»), а в числе исполнительных продюсеров — Паоло Соррентино («Молодой Папа»).
В четвертый сезон «Моей гениальной подруги» войдет десять эпизодов, каждый из которых срежиссировала Лаура Биспури («Дочь моя»).
Актеры и персонажи сериала «Моя гениальная подруга»
- Ирен Майорино — Раффаэлла «Лила» Черулло (взрослая)
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Гая Джираче — Раффаэлла «Лила» Черулло (подросток)
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Людовика Насти — Раффаэлла «Лила» Черулло (ребенок)
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Альба Рорвахер — Элена «Лену» Греко (взрослая)
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Маргерита Маццукко — Элена «Лену» Греко (подросток)
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Элиза Дель Дженио — Элена «Лену» Греко (ребенок)
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Анна Рита Витоло — Иммаколата Греко, мать Лену
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Лука Галлоне — Витторио Греко, отец Лену
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Валентина Акка — Нунция Черулло, мать Лилы
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Антонио Буонанно — Фернандо Черулло, отец Лилы
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Дора Романо — Маэстра Оливьеро, учительница Элены и Лилы
Что покажут в 4-м сезоне сериала «Моя гениальная подруга»
Четвертый сезон «Моей гениальной подруги» основан на книге Элены Ферранте «История о пропавшем ребенке».
Действие продолжения проекта развернется в 1980-е годы на фоне политического насилия и социальных потрясений в Италии. Как известно из предыдущих сезонов, Лену покинула Неаполь и стала знаменитой писательницей, а Лила осталась, подавляя свой незаурядный интеллект.
В новом сезоне Лену предстоит вернуться в места своего детства и воссоединиться со старой подругой.
Тизер сериала «Моя гениальная подруга»
Где смотреть 4-й сезон сериала «Моя гениальная подруга»
Все эпизоды четвертого сезона сериала «Моя гениальная подруга» выйдут на платформе HBO.