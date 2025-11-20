«Фаталити»: хронология фильмов и сериалов по вселенной «Мортал Комбат»

В этом году исполнилось 30 лет с момента премьеры первой «Смертельной битвы». А уже в ближайшем будущем на киноэкранах появится новый фильм. В честь этих событий предлагаем вспомнить все фильмы, мультфильмы и сериалы франшизы.

Смертельная битва

Год: 1995

Режиссер: Пол У. С. Андерсон

В главных ролях: Робин Шоу, Линден Эшби, Бриджит Уилсон, Кристофер Ламберт, Кэри Хироюки Тагава, Тревор Годдард, Талиса Сото

Рейтинг IMDb: 5.8

Рейтинг «Кинопоиска: 7.6

Фото Кадр из фильма «Смертельная битва», реж. Пол У. С. Андерсон, New Line Cinema

Сейчас экранизации видеоигр поставлены на конвейер, и каждый год выходит много новых названий. А в начале 1990-х кинокомпании совсем не доверяли проектам стремительно развивающейся игровой индустрии. Во многом эту веру подкосил провал «Супербратьев Марио», первой в истории киноадаптации компьютерной игры.

И все же некоторые компании, такие как New Line Cinema, шли на риск, надеясь на прорыв. Выбор пал на игру Mortal Kombat. Снимать фильм пригласили англичанина Пола У. С. Андерсона, и «Смертельная битва» стала его дебютом в Голливуде. Актерский состав возглавил Кристофер Ламберт в роли бога грома Рейдена. Остальные роли получили в основном малоизвестные на тот момент актеры. Огромным успехом стал электронный саундтрек, который вмиг стал культовым, а для многих даже затмил и сам фильм.

Несмотря на все сложности производственного характера и не самый звездный актерский состав, картина с триумфом прошествовала по кинотеатрам и стала первой в целом успешной экранизацией видеоигры, установив новую планку качества для дальнейших проектов. Даже высоколобые критики не слишком сильно ругались и отмечали зрелищность ленты. А обычные зрители и вовсе были в полном восторге.

Смертельная битва: Путешествие начинается

Год: 1995

Режиссер: Джозеф Фрэнсис

Роли озвучивали: Джефф Беннетт, Джим Каммингс, Рон Файнберг, Дженнифер Хейл

Рейтинг IMDb: 5.1

Рейтинг «Кинопоиска»: 3.5

Фото Кадр из фильма «Смертельная битва: Путешествие начинается», реж. Джозеф Фрэнсис, New Line Cinema

Одновременно с художественным фильмом на видео появился среднеметражный мультфильм. Сюжет и персонажи у них практически полностью совпадают: Лю Кан, Джонни Кейдж и Соня Блейд попадают на корабль, который везет их к месту проведения таинственного турнира по единоборствам. Анимационный фильм заканчивается в тот момент, когда герои добираются до острова, где Шан Цзун объявляет начало битвы.

Открытая концовка намекала на продолжение, которого не случилось. Сейчас мультфильм смотрится наивно, во многом из-за посредственной анимации: традиционная двухмерная рисовка чередовалась с примитивной компьютерной графикой. Тем не менее он соответствует духу игры и вполне может подойти для знакомства с персонажами и миром.

Смертельная битва: Защитники Империи

Год: 1995-1996

Режиссер: Майкл Гогуэн

Роли озвучивали: Кайл Уайатт, Клэнси Браун, Оливия д'Або, Люк Перри

Рейтинг IMDb: 5.8

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8

Фото Кадр из фильма «Смертельная битва: Защитники Империи», реж. Майкл Гогуэн, New Line Television

Первый анимационный сериал по вселенной культовой игры продолжает сюжет дебютного фильма. Это, можно сказать, полностью детская версия «Мортал Комбат» — мультсериал выходил в эфир в блоке мультфильмов для детей. Из-за этого здесь снижен градус насилия и практически отсутствует кровь при ранениях, а среди противников выступают в основном киборги. Всего было выпущено 13 серий.

Смертельная битва 2: Истребление

Год: 1997

Режиссер: Джон Р. Леонетти

В главных ролях: Робин Шоу, Талиса Сото, Джеймс Римар, Сандра Хесс, Брайан Томпсон, Линн Уильямс, Мусетта Вандер

Рейтинг IMDb: 3.6

Рейтинг «Кинопоиска: 5.8

Фото Кадр из фильма «Смертельная битва 2: Истребление», реж. Джон Р. Леонетти, New Line Cinema

В отличие от оригинального фильма, где все карты сложились наилучшим образом, продолжение с самого начала преследовали неудачи — начиная с нелепого сценария и заканчивая сменой состава съемочной группы. К своим ролям вернулись только Робин Шоу (Лю Кан) и Талиса Сото (Китана). Остальных героев сыграли другие актеры. Поменялся и режиссер — Пол Андерсон отправился ставить фантастический хоррор «Сквозь горизонт». Ему на замену пришел оператор Джон Леонетти, для которого лента стала первым опытом в качестве постановщика.

Устаревшие на тот момент спецэффекты, плохие декорации, ужасные костюмы, неважная операторская работа (что выглядело странно, учитывая прошлое режиссера) — даже одной из этих причин было бы достаточно для провала. Плюс ко всему, авторы в попытке привлечь больше фанатов игры впихнули в сиквел слишком много новых персонажей, но не смогли как следует связать их единым внятным сюжетом. Пожалуй, только техно-саундтрек остался на прежнем уровне, и это единственное, что можно выделить. «Смертельная битва 2» похоронила все удачные находки оригинала и надолго заставила зрителей забыть о грядущих боях на большом экране.

Смертельная битва: Завоевание

Год: 1998-1999

В главных ролях: Паоло Монтальбан, Дэниэл Бернхард, Кристанна Локен, Трэйси Дуглас, Брюс Лок

Рейтинг IMDb: 6.2

Рейтинг «Кинопоиска: 6.7

Фото Кадр из фильма «Смертельная битва: Завоевание», реж. Олей Сэссон, New Line Television

Сразу после удачного первого фильма продюсеры приняли решение покорить и маленькие экраны. Но производство затянулось, и в итоге сериал вышел только в 1998 году, уже после провального сиквела. «Мыльная опера» с боевыми искусствами отличалась от полнометражных картин. Авторы решили показать предысторию, добавили героев, которых ни в каком виде не было в играх, и уделили больше внимания внутреннему устройству вселенной. Получилось симпатичное приключенческое фэнтези в духе «Удивительных странствий Геракла» или «Зены — королевы воинов», которые незадолго до этого с успехом шли по ТВ.

Сериал продержался только один сезон, в эфир вышло 22 серии, и закончилось все клиффхэнгером (прием, в котором повествование обрывается на самом напряженном моменте. — Прим. ред.). Шоу, как это часто бывает, сгубила дороговизна производства и полная смена курса на телевидении, которое в конце 1990-х начало меняться, отходя от комедийных проектов с единоборствами и смотря в сторону серьезных драм и фантастики. Многие же фанаты так до конца и не поверили, что сериал просто отменили, завершив на полуслове.

Смертельная битва: Федерация боевых искусств

Год: 2000

Режиссер: Джон Мидлен

В главных ролях: Анджелика Бриджес, Крис Кассамаса, Дэна Хи, Адони Маропис

Рейтинг IMDb: 5.5

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7

В начале нового тысячелетия вместо ожидаемого третьего фильма вышел непонятный гибрид игрового кино и анимации с условным сюжетом и почти целиком состоящий из одних только поединков в стилистике игры. Лента продолжительностью в один час изначально задумывалась как пилот, который в итоге так и не перерос ни в полноценный сериал, ни в фильм.

Смертельная битва: Возрождение

Год: 2010

Режиссер: Кевин Танчароэн

В ролях: Майкл Джей Уайт, Джери Райан, Иэн Энтони Дэйл, Мэтт Малинз

Рейтинг IMDb: 7.8

Рейтинг «Кинопоиска: 7.4

Фото Кадр из фильма «Смертельная битва: Возрождение», реж. К. Танчароэн, Furious FX

В 2010 году большой поклонник «Мортал Комбат» режиссер Кевин Танчароэн выпустил короткометражный фильм по игре, перенеся действие в альтернативную вселенную. Это модная для начала 2010-х попытка переосмыслить сюжет в мрачной, реалистичной манере. Постановщик сделал фильм в стремлении заинтересовать студию и в перспективе поставить следующую полнометражную ленту. Несмотря на эффектный стиль и успех среди фанатов, третью картину ему так и не доверили.

Смертельная битва: Наследие

Год: 2011-2013

Режиссер: Кевин Танчароэн

В ролях: Каспер Ван Дин, Иэн Энтони Дэйл, Саманта Уин, Марк Дакаскос, Джонсон Фэн

Рейтинг IMDb: 7.8

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6

Фото Кадр из фильма «Смертельная битва: Наследие», реж. К. Танчароэн, Warner Premiere

Вместо третьего фильма Танчароэн получил возможность реализовать свое видение в формате веб-сериала. В каждой короткой серии, продолжительностью не более 12 минут, рассказывалась история одного персонажа. Всего было показано 19 эпизодов за два сезона шоу. Сериал отличало бережное отношение к героям игры, качественная постановка при мизерном бюджете и приглашенные актеры вроде Марка Дакаскоса.

Kombat Kids: Mortal Kombat Begins

Год: 2015

Режиссер: Тед Брэйсуэлл

Рейтинг IMDb: 8.1

Фото Кадр из фильма «Kombat Kids: Mortal Kombat Begins», реж. Т. Брэйсуэлл, Netherrealm

Анимационная веб-короткометражка, нарисованная в стилистике «Южного Парка». В мультфильме представлены многие герои игры. Сюжет здесь опять же условный, и центральное место занимают уморительные битвы между персонажами.

Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона

Год: 2020

Режиссер: Этан Сполдинг

Роли озвучивали: Дженнифер Карпентер, Джоэл Макхэйл, Ике Амади, Стивен Блум

Рейтинг IMDb: 7.4

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2

Фото Кадр из фильма «Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона», реж. Этан Сполдинг, Warner Brothers Animation

Поклонники серии долгое время с нетерпением ожидали новый проект по вселенной игры и дождались полнометражного мультфильма. Занималась им студия Warner Brothers, а именно отдел анимации, отвечающий за экранизации комиксов DC. Мультфильм во многом повторяет фильм Пола Андерсона, ничуть не уступая ему в зрелищности, а подчас и превосходя эффектными поединками, которые сложно повторить в художественном кино.

Мортал Комбат

Год: 2021

Режиссер: Саймон Маккуойд

В ролях: Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика Макнэми, Джош Лоусон, Хироюки Санада, Таданобу Асана

Рейтинг IMDb: 6.1

Рейтинг «Кинопоиска: 6.2

Фото Кадр из фильма «Мортал Комбат», реж. Саймон Маккуойд, New Line Cinema

После относительного успеха проектов Кевина Танчароэна был дан зеленый свет и новому полнометражному фильму. Одним из продюсеров стал Джеймс Ван, а режиссером поставили дебютанта Саймона Маккуойда, до этого снимавшего только небольшие ролики. Лента получила противоречивый прием, разделив фанатов игры и зрителей на два лагеря. Можно отметить хороший визуал и спецэффекты, харизматичных персонажей, эффектные поединки и хореографию боев. С другой стороны, здесь откровенно слабый сюжет, маловразумительные диалоги, малоизвестные по большей части актеры и обилие фансервиса для своих. Тем не менее положительные моменты перевесили весь негатив, провала не случилось, и в 2026 году вновь прозвучит сигнал гонга и начнется новая «Смертельная битва».

Легенды «Смертельной битвы»: Битва королевств

Год: 2021

Режиссер: Этан Сполдинг

Роли озвучивали: Дженнифер Карпентер, Патрик Сэйтц, Джоэл Макхэйл, Ике Амади

Рейтинг IMDb: 6.5

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.5

Фото Кадр из фильма «Легенды «Смертельной битвы»: Битва королевств», реж. Этан Сполдинг, Warner Brothers Animation

А уже в следующем году Warner Brothers Animation выпустила на экраны прямое продолжение «Мести Скорпиона». Большинство персонажей перекочевало в сиквел, в котором осталась и такая же красивая классическая рисовка.

Легенды «Смертельной битвы»: Снежная слепота

Год: 2022

Режиссер: Рик Моралес

Роли озвучивали: Мэнни Хасинто, Дэвид Уэнэм, Артт Батлер, Сумали Монтано

Рейтинг IMDb: 6.7

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8

Фото Кадр из фильма «Легенды «Смертельной битвы»: Снежная слепота», реж. Рик Моралес, Warner Brothers Animation

Похоже, создатели серии «Легенды «Смертельной битвы» нашли свою формулу и поставили эти ленты на конвейер. Благо, что разнообразных сюжетов и персонажей в мире «Мортал Комбат» предостаточно. И через год вышел еще один мультфильм, выполненный в той же стилистике, но с новой историей.

Легенды «Смертельной битвы»: Матч Кейджа

Год: 2023

Режиссер: Этан Сполдинг

Роли озвучивали: Джоэл Макхэйл, Дженнифер Грей, Дусан Браун, Грэй Гриффин

Рейтинг IMDb: 5.9

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.2

Фото Кадр из фильма «Легенды Мортал Комбат: Матч Кейджа», реж. Этан Сполдинг, Warner Brothers Animation

И последнее на данный момент появление игровой вселенной на экранах. Это очередной анимационный фильм, продолжающий линейку «Легенд». Здесь мы можем наблюдать предысторию одного из самых знаковых героев серии — Джонни Кейджа.

В каком порядке смотреть проекты «Смертельной битвы»

За 30 лет своего существования на больших и маленьких экранах участники мистического турнира «Мортал Комбат» претерпели множество изменений. Посмотрим, в каком порядке можно смотреть проекты франшизы.



Классические постановки:

«Смертельная битва: Путешествие начинается» (мультфильм, 1995)

«Смертельная битва» (1995)

«Смертельная битва: Защитники империи» (мультсериал, 1995)

«Смертельная битва 2: Истребление» (1997)

«Смертельная битва: Завоевание» (сериал, 1998)

Реалистичные истории героев от Кевина Танчароэна:

«Смертельная битва: Возрождение» (короткометражный фильм, 2010)

«Смертельная битва: Наследие» (веб-сериал, 2011)

Полнометражные мультфильмы Warner Brothers из серии «Легенды»:

«Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона» (2020)

«Легенды «Смертельной битвы»: Битва королевств» (2021)

«Легенды «Смертельной битвы»: Снежная слепота» (2022)

«Легенды «Смертельной битвы»: Матч Кейджа» (2023)

Современная версия:

«Мортал Комбат» (2021)

Будущий «Мортал Комбат 2» (2026)

Необязательные бонусы для тех, кому мало и хочется добавки: