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Моана 2: что известно — дата выхода, трейлер и сюжет, создатели
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

3 мин.

«Моана 2»: что известно о сиквеле приключенческого мультфильма от студии Disney

Мультфильм «Моана 2» выйдет 27 ноября
Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Моана 2»
Фото Кадр из мультфильма «Моана 2»
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В ноябре в мировой прокат выходит продолжение анимационного хита «Моана» от компании Walt Disney Animation Studios. Мультфильм расскажет о новых приключениях отважной дочери полинезийского вождя, которой на этот раз предстоит отправиться в опасные воды Океании. Рассказываем, чего ждать от ленты «Моана 2».

Что показали в мультфильме «Моана»

Первая часть музыкально-приключенческой франшизы увидела свет в 2016 году и получила несколько номинаций в категории «Лучший анимационный фильм», в частности — на «Оскар» и «Золотой глобус». Однако чуть более удачливым тогда оказался «Зверополис».

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Кроме того, «Моана» претендовала на победу в категории «Лучшая песня». Композитором мультфильма выступил Марк Манчина («Скорость», «Плохие парни»), а автором треков — неоднократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус» в музыкальных категориях Лин-Мануэль Миранда.

Кадр из мультфильма «Моана»
Фото Кадр из мультфильма «Моана»

Центральной героиней первого мультфильма выступила Моана — дочь вождя маленького племени, обитающего на острове в Тихом океане.

Юная девушка мечтает о захватывающих приключениях и однажды знакомится с легендарным полубогом Мауи. Вместе им предстоит пересечь океан, чтобы сразиться с демоном Те Ка и разрушить древнее проклятие.

Сюжет мультфильма «Моана 2»

Главной героиней сиквела по-прежнему останется Моана. По сюжету девушка услышит зов предков и вновь отправится в опасное путешествие, чтобы объединить людей. Теперь ее путь лежит в заброшенные воды Океании.

Кадр из мультфильма «Моана 2»
Фото Кадр из мультфильма «Моана 2»

Известно, что Моана встретится с новыми антагонистами, среди которых окажутся злые боги подземного мира и другие сверхъестественные создания. Однако ее верным спутником в очередной раз станет полубог Мауи, к тому же девушка обзаведется и новыми друзьями.

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Создатели и актерский состав мультфильма «Моана 2»

Режиссерами «Моаны 2» значатся Дэвид Деррик мл., Джейсон Хэнд и Дэна Леду Миллер. Для всех троих это первый режиссерский проект. Однако Хэнд успел приложить руку к сценарию мультфильма «Энканто», отмеченного премией «Оскар», а Миллер — к сценарию сериала «Нарко».

Кадр из мультфильма «Моана 2»
Фото Кадр из мультфильма «Моана 2»

К озвучке центральных персонажей в оригинале вернутся уже знакомые актеры: Аулии Кравальо вновь подарит свой голос Моане, Дуэйн Джонсон — Мауи, Алан Тьюдик — петуху Хей-Хей, Николь Шерзингер — Сине (матери Моаны), а Темуэра Моррисон — вождю Туи (отцу Моаны).

Трейлер мультфильма «Моана 2»

Стоит отметить, что вышедший 29 мая трейлер «Моаны 2» стал самым просматриваемым среди всех анимационных проектов студии Disney: за первые сутки на всех платформах его посмотрели 178 миллионов человек.

Для сравнения аналогичный показатель «Головоломки 2» составил 157 миллионов, а «Холодного сердца 2» — 116 миллионов.

Дата выхода мультфильма «Моана 2»

Мировая премьера «Моаны 2» пройдет 27 ноября 2024 года. Дата выхода проекта в России пока неизвестна.

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