«Микки 17»: что известно о научно-фантастическом фильме с Робертом Паттинсоном

7 марта в мировой прокат выйдет фильм «Микки 17». Рассказываем обо всем, что известно о научно-фантастическом фильме Пон Джун Хо с Робертом Паттинсоном.

Сюжет фильма «Микки 17»

В центре сюжета фильма «Микки 17» — Микки Барнс, участвующий в колонизации ледяного мира Нифльхейм. Решив, что на Земле ему больше делать нечего, главный герой подписал контракт на то, чтобы стать «восстанавливаемым сотрудником». Микки дал разрешение загружать собственный разум в новое тело-дубликат в случае своей смерти.

После череды несчастных случаев персонаж начинает понимать, что отличается от других сотрудников, и окончательно убеждается в этом, когда сталкивается со своей преждевременно созданной заменой.

Фото Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.

Исполнитель главной роли Роберт Паттинсон сравнивает Микки с королем Артуром, которому не хочется быть избранным.

«Если бы Микки, как король Артур, вытащил меч из камня и ему бы стали говорить: «Боже мой, ты избранный», — он бы отреагировал в духе: «Черт, нет-нет!» — и в конце концов вставил бы меч обратно», — считает актер.

Создатели фильма «Микки 17»

Литературной основой сценария проекта стал научно-фантастический роман Эдварда Эштона «Микки-7», главный герой которого был вынужден стать своего рода расходным материалом, выполняя самые опасные задачи, необходимые для миссии по колонизации ледяного мира Нифльхейм.

Фото Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.

Режиссером, сценаристом и продюсером фильма «Микки 17» выступает Пон Джун Хо, известный по картине «Паразиты», в 2020 году получивший четыре статуэтки «Оскар».

Также в числе продюсеров «Микки 17» — Чхве Ду-хо («Сквозь снег»), Деде Гарднер («Лунный свет») и Джереми Клейнер («12 лет рабства»).

Фото Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.

Дата релиза картины переносилась несколько раз. По словам режиссера, на перенос премьеры повлияли в том числе забастовки голливудских актеров и сценаристов. По словам режиссера фильма, «Микки 17» не нуждался в пересъемках или другом монтаже, потому что студия изначально предоставила ему полный творческий контроль.

«Ни один из моих фильмов не выходил на экраны без каких-либо изменений в дате релиза — просто, похоже, к этой картине возник больший интерес», — отметил Пон Джун Хо.

Фото Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.

Актеры и персонажи фильма «Микки 17»

Роберт Паттинсон — Микки Барнс

Стивен Ен — Берто

Марк Руффало — Иеронимус Маршалл

Тони Коллетт — Гвен Йохансен

Наоми Экки — Наша

Холлидей Грейнджер — Джемма

Анамария Вартоломеи — Кай Кац

Кэмерон Бриттон — Аркадий