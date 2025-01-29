«Микки 17»: что известно о научно-фантастическом фильме с Робертом Паттинсоном
7 марта в мировой прокат выйдет фильм «Микки 17». Рассказываем обо всем, что известно о научно-фантастическом фильме Пон Джун Хо с Робертом Паттинсоном.
Сюжет фильма «Микки 17»
В центре сюжета фильма «Микки 17» — Микки Барнс, участвующий в колонизации ледяного мира Нифльхейм. Решив, что на Земле ему больше делать нечего, главный герой подписал контракт на то, чтобы стать «восстанавливаемым сотрудником». Микки дал разрешение загружать собственный разум в новое тело-дубликат в случае своей смерти.
После череды несчастных случаев персонаж начинает понимать, что отличается от других сотрудников, и окончательно убеждается в этом, когда сталкивается со своей преждевременно созданной заменой.
Исполнитель главной роли Роберт Паттинсон сравнивает Микки с королем Артуром, которому не хочется быть избранным.
«Если бы Микки, как король Артур, вытащил меч из камня и ему бы стали говорить: «Боже мой, ты избранный», — он бы отреагировал в духе: «Черт, нет-нет!» — и в конце концов вставил бы меч обратно», — считает актер.
Создатели фильма «Микки 17»
Литературной основой сценария проекта стал научно-фантастический роман Эдварда Эштона «Микки-7», главный герой которого был вынужден стать своего рода расходным материалом, выполняя самые опасные задачи, необходимые для миссии по колонизации ледяного мира Нифльхейм.
Режиссером, сценаристом и продюсером фильма «Микки 17» выступает Пон Джун Хо, известный по картине «Паразиты», в 2020 году получивший четыре статуэтки «Оскар».
Также в числе продюсеров «Микки 17» — Чхве Ду-хо («Сквозь снег»), Деде Гарднер («Лунный свет») и Джереми Клейнер («12 лет рабства»).
Дата релиза картины переносилась несколько раз. По словам режиссера, на перенос премьеры повлияли в том числе забастовки голливудских актеров и сценаристов. По словам режиссера фильма, «Микки 17» не нуждался в пересъемках или другом монтаже, потому что студия изначально предоставила ему полный творческий контроль.
«Ни один из моих фильмов не выходил на экраны без каких-либо изменений в дате релиза — просто, похоже, к этой картине возник больший интерес», — отметил Пон Джун Хо.
Актеры и персонажи фильма «Микки 17»
- Роберт Паттинсон — Микки Барнс
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Стивен Ен — Берто
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Марк Руффало — Иеронимус Маршалл
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Тони Коллетт — Гвен Йохансен
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Наоми Экки — Наша
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Холлидей Грейнджер — Джемма
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Анамария Вартоломеи — Кай Кац
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Кэмерон Бриттон — Аркадий
Трейлер фильма «Микки 17»