«Мы влюбились друг в друга на сцене»: история любви актеров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской

Их брак был полон любви, страсти и актерских гулянок.

Михаил Ефремов и Евгения Добровольская состояли в браке с 1990 по 1997 год. В их семье родился сын Николай. 10 января 2025-го актриса умерла от острой сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания. Вспоминаем их историю любви.

Как познакомились Ефремов и Добровольская

Ефремов и Добровольская были знакомы со студенческой скамьи. Правда, оба окончили разные вузы: Евгения — ГИТИС, а Михаил — Школу-студию МХАТ. Их учебные потоки общались между собой. Затем судьба свела их в МХТ им. А. П. Чехова. Актер готовил спектакль «Тень», но долго не мог найти актрису на роль жены. Именно тогда он вспомнил о Добровольской и пригласил сыграть с ним.

«Мы влюбились друг в друга на сцене. Во всяком случае у меня такое ощущение. Нам было очень комфортно играть вместе», — вспоминала Евгения.

Михаил, за плечами которого уже было два брака, тоже влюбился в молодую актрису. Но девушка не торопилась заводить серьезные отношения. В 1987 году она развелась с актером дубляжа Вячеславом Барановым. В семье родился сын Степан.

Молодая мама все свободное время посвящала воспитанию ребенка.

Только со временем Добровольская и Ефремов дали волю своим чувствам. Судьба их часто сводила в разных проектах. Однажды Евгения поняла, что готова ответить ему взаимностью. Артисты сразу стали жить вместе в коммунальной квартире Добровольской.

«Я пришел к ней не только с кроватью... Я пришел с кухонным гарнитуром, с автомобилем, с лопатой денег. Я же взрослый человек уже был тогда», — говорил Ефремов в документальном фильме на Первом канале.

Евгения Добровольская. Фото Global Look Press

Свадьба Ефремова и Добровольской

Практически сразу Михаил сделал возлюбленной предложение, но она отказалась. Ефремов не сдавался — актер попросил руководство театра «Современник» написать письмо для ЗАГСа, чтобы их в срочном порядке расписали.

«Это он на мне женился. Он пошел в ЗАГС, договорился, написал письмо от «Современника», что мы уезжаем на какие-то гастроли — раньше же надо было ждать два месяца, чтобы расписаться», — вспоминала актриса в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В январе 1990 года они узаконили свои отношения. Свадьба была необычной, актеры театра «Современник» в ЗАГС пришли в костюмах 60-х годов, в руках у них были барабаны и дудки. Гулянья были просты: на столе, застеленном газетой, — водка, картошка и огурцы. Сам же Ефремов надел костюм советского инженера 30-х годов, который был ему маловат. Под глазом нарисовал синяк, в руках у него был чайник с водкой. Невеста облачилась в наряд крестьянки, передний зуб она закрасила черной тушью.

Их семейная жизнь была полна гулянок, актерских сборищ, репетиций и съемок.

«Это была сумасшедшая жизнь. Год за три шел. Я столько в милиции не была за всю свою жизнь до этого. Потому что надо было обязательно ему с кем-то выяснить отношения. Играть беспрерывно. Эпатировать», — рассказывала Добровольская в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Николай Ефремов, Евгения Добровольская и Игорь Хрипунов. Фото Global Look Press

Дети Ефремова и Добровольской

В этом браке в 1991 году родился сын Николай. Он пошел по стопам своих родителей. В детстве занимался в театре-студии «Непоседы». В 2013 году окончил ГИТИС. Николай снимался в таких проектах, как «Остров», «Повороты судьбы», «Белая гвардия», «Дневник доктора Зайцевой 2», «Духless» и др.

Последние несколько лет актер не снимается. У него есть проблемы с алкоголем, также он состоит на учете у психиатра. В 2023 году Ефремов-младший попал в больницу после падения из окна своей квартиры. Ему удалось выжить.

Михаил Ефремов. Фото Global Look Press

Развод Ефремова и Добровольской

Актеры часто ругались и мирились. Первый раз они разошлись, когда актриса узнала, что беременна.

«Мы взаимно расстались. Сложно было вот так жить. Быть беременной и гульба-пальба — это разные вещи. Ну мы не расставались, мы просто жили отдельно. Он писал такие письма! Такие письма! Я недавно перечитала, они, оказывается, у Николаши лежат», — вспоминала актриса.

После этого они сходились и расходились несколько раз. Но окончательно актриса ушла от мужа в 1997 году.

«Потому что я поняла... Сейчас есть такие модные слова, которых мы тогда не знали: абьюзер, газлайтер и вот это вот все... Просто можно сейчас все это как-то назвать такими красивыми словами. А тогда я просто была в недоумении и у меня была свое понимание абьюза: что я не могу любить тот топор, который меня убивает. Нельзя так делать. Я сама себе говорила: «Женя, перестань, тебя уничтожают». Поэтому я сбежала. Это был радостный уход. Я бежала босиком и кричала, что я свободна», — вспоминала актриса в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Так как у них не было совместно нажитого имущества, актеров быстро развели. Ему досталось 100 долларов, а ей — машина. Добровольская осталась одна с двумя детьми. Денег практически не было. Финансово ей помогал отец Михаила Олег Ефремов. Но бывшие супруги смогли сохранить дружеское общение ради сына.