8 знаковых мультфильмов со всего мира на любой вкус
Сегодня, 28 октября, отмечается Международный день анимации (другое название — Всемирный день мультфильмов). Именно в этот день в 1892 году французский изобретатель Эмиль Рейно представил парижской публике аппарат, который показывал движущиеся картинки. По такому случаю собрали несколько знаковых мультфильмов из разных стран мира.
Ирландия: «Тайна Келлс»
Год: 2008.
Режиссеры: Томм Мур, Нора Туми.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,5.
Полнометражный мультфильм «Тайна Келлс», действие которого разворачивается в средневековой Ирландии, был номинирован на «Оскар» и премию Европейской киноакадемии. В центре сюжета — 12-летний Брендан, который живет в Келлском аббатстве и вместе с другими монахами участвует в строительстве стены, которая должна защитить их от набегов викингов. Жизнь мальчика меняется, когда он знакомится с братом Эйданом — иллюстратором, который начинает учить главного героя рисованию.
Франция: «Я потеряла свое тело»
Год: 2019.
Режиссер: Жереми Клапен.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,5.
Еще один номинант на «Оскар» и премию Европейской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм» — это фэнтези-драма «Я потеряла свое тело». Еще в копилке картины есть «Награда от прессы», полученная в рамках Каннского кинофестиваля, и сразу два «Сезара». Ну а сам мультфильм представляет собой две сюжетные линии, которые — казалось бы — совсем не связаны. В одной из них доставщик пиццы Науфель влюбляется в свою клиентку Габриэль, а в другой отрубленная рука пытается найти свое тело.
Венгрия: «Четыре души Койота»
Год: 2023.
Режиссер: Арон Гаудер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,2.
Венгерский мультфильм «Четыре души Койота» посвящен индейской мифологии. Проект затрагивает актуальную проблему защиты окружающей среды. В центре повествования — группа активистов, которые протестуют против строительства нефтепровода через священную для местных индейцев гору. Однажды в палаточном городке старейшина решает рассказать молодым людям удивительную историю о сотворении мира. В ней-то и фигурирует тот самый койот с четырьмя душами.
Мексика: «Книга жизни»
Год: 2014.
Режиссер: Хорхе Р. Гутьеррес.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,2.
В основу номинированной на «Золотой глобус» «Книги жизни» легли традиции Дня мертвых — праздника, посвященного памяти умерших. Торжество широко отмечают в Мексике, Гватемале и других странах Центральной Америки. Главными героями мультфильма выступают друзья детства — Маноло, Мария и Хоакин, а также боги мира мертвых Катарина и Шибальбе, которые заключают между собой пари. Их спор неожиданным образом меняет судьбу неразлучной троицы.
Япония: «Истинная грусть»
Год: 1997.
Режиссер: Сатоси Кон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8,0.
Психологический триллер «Истинная грусть» повествует о молодой поп-звезде Миме Киригоэ. Девушка объявляет, что уходит из группы и начинает актерскую карьеру, однако не всем поклонникам такое решение приходится по душе. Мима находит блог, который кто-то ведет от ее имени, и понимает, что его автор знает о ней слишком личные вещи. В 1997 году «Истинная грусть» была отмечена на международном кинофестивале «Фантазия».
Южная Корея: «Станция «Сеул»
Год: 2016.
Режиссер: Ен Сан-хо.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.
Рейтинг IMDb: 6,1.
Поклонникам историй о зомби стоит обратить внимание на мультфильм «Станция «Сеул». Это анимационный приквел южнокорейского хоррора «Поезд в Пусан», причем оба проекта снял один и тот же режиссер. Кроме того, в озвучивании проекта приняли участие некоторые актеры из оригинального фильма. Ну а сюжет мультипликационного ужастика разворачивается вокруг девушки Хе Сон, которая неожиданно оказывается на улице в тот самый момент, когда город начинают заполонять первые зараженные.
Австралия: «Мэри и Макс»
Год: 2009.
Режиссер: Адам Бенжамин Эллиот.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 8,1.
В 2009 году австралийская трагикомедия «Мэри и Макс», созданная оскароносным Адамом Бенджамином Эллиотом, получила одну из наград Берлинского кинофестиваля. Мультфильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о необычной дружбе. Одинокая восьмилетняя девочка из пригорода Мельбурна наугад выбирает имя в адресной книге и отправляет письмо, которое получает 44-летний Макс из Нью-Йорка. На протяжении 18 лет они ведут переписку о своих переживаниях, историях из жизни и людях вокруг.
Россия: «Старик и море»
Год: 1999.
Режиссер: Александр Петров.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 8,0.
Нельзя не отметить и короткометражное анимационное кино. В 1999 году российский мультипликатор Александр Петров выпустил 20-минутную картину «Старик и море», основанную на одноименной повести Эрнеста Хемингуэя. Экранизация истории о бывалом рыбаке Сантьяго и его юном помощнике принесла режиссеру заветную статуэтку «Оскар», а также номинацию на BAFTA.