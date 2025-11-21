Родион Меглин во главе отряда маньяков: обзор первой половины сериала «Метод 3»

Есть у российской сериальной индустрии славная традиция — раз в пять лет выпускать новый сезон «Метода». Первый и лучший сезон вышел в 2015 году, когда еще никто не слышал о Никите Кологривом. Свою карьеру новосибирский актер начнет только год спустя и к 2025 году станет делить съемочную площадку с маэстро Хабенским. Каким получился третий сезон культового проекта и помогло ли возвращение Юрия Быкова в кресло режиссера — читайте в обзоре СЭ.

Сюжет первой половины сериала «Метод-3»

В последний бесснежный день осени, 20 ноября, появилось сразу четыре эпизода нового сезона «Метода». Волгоградский новостной портал считает, что «решение отойти от привычного графика выхода новых эпизодов связано с тем, чтобы уложиться до Нового года и не нагружать зрителя финальными сериями в предпраздничной суете и на январских каникулах». У меня другое мнение — в конце четвертой серии происходит сюжетный поворот, который полностью меняет общую канву повествования. И разделение необходимо для сохранения режиссерского замысла.

Теперь давайте нырнем непосредственно в проект:

— Кто вы?

— Необычные менты.

Такой диалог происходит в первой серии между студенткой математического факультета Лерой и сотрудником особого отдела СК Женей Зверем в исполнении Никиты Кологривого. Почему «необычные»? Потому что на самом деле Кологривый — маньяк. Нет, не в реальной жизни, как многим может показаться, а в мире сериала. Только за первую серию он умудрился оторваться в стриптиз-клубе, переспать с мэром (женщиной) и побегать по городу голым. И это не говоря о вертушках, летящих от стриженого каратиста налево и направо — таких же великолепных, как и актерская игра Никиты.

Фото Кадр из сериала «Метод-3», реж. Юрий Быков, Кинопоиск

Выясняется, что легендарный следователь-маньяк Родион Меглин собрал целую команду насильников, головорезов, убийц и прочих приятных личностей для расследования «маньячных» дел. По сути, это аналог комиксового «Отряда самоубийц», а персонаж Хабенского выступает в роли эдакого художественного руководителя убийственно профессионального коллектива. Каждый из этих ненормальных встал на путь исправления и теперь трудится на благо общества — ищет других ненормальных, которые приносят этому самому обществу вред. В обмен на помощь полиции членам дружной команды разрешается вершить самосуд — убивать преступников, чтобы подавить свою жажду крови. Собственно, в этом отряде супергероев в итоге и оказывается новая главная героиня Лера, которой Родион дает позывной Бабочка.

Структура сериала привычна. В каждой серии нас ждет новый маньяк, который будет успешно разоблачен и убит. Параллельно общее внимание удерживает генеральная сюжетная линия. В первом сезоне зрителю потихоньку рассказывали о личности самого Меглина, во втором — шла охота на убийцу-консультанта, скрывавшегося под псевдонимом «Ты меня не поймаешь». Поскольку его личность удалось установить, то в третьем сезоне ставится новый вопрос. Что же на самом деле произошло с Есеней (Паулина Андреева) — верной напарницей Меглина в 2015 и 2020 годах? Скоро все узнаем, а пока попытаемся разобраться, что же не так с новым «Методом».

Хабенский устал сниматься

Зрителю могло показаться, что в последнее время начался новый прайм Константина Хабенского как актера. По совпадению, в день выхода нового «Метода» на «Кинопоиске» начался прокат фильма «Авиатор» по бестселлеру Евгения Водолазкина в кинотеатрах страны с Константином в одной из главных ролей. Но настоящая трагедия в том, что, несмотря на большое количество проектов с Хабенским, в действительности он снимается очень мало.

Фото Кадр из сериала «Метод-3», реж. Юрий Быков, Кинопоиск

Причина этому объяснима. Хабенский не только концертный директор ВИА «Маньяки» в сериале Юрия Быкова, но и художественный руководитель МХТ им. Чехова в реальной жизни. Вот и получается, что времени на съемки нет, а поучаствовать в крупных проектах надо. Сыщик в «Бременских музыкантах», профессор Селезнев в «Сто лет тому вперед», Рубинштейн в «Майоре Громе» — все эти персонажи задействованы в двух-трех сценах, а экранное время ролей Хабенского в каждом из проектов занимает не больше десяти минут. Зато это работает как инструмент продвижения — мол, смотрите, у нас снялся Хабенский.

«Метод 3» от этих грехов страдает меньше (все-таки Меглин всегда был центральным персонажем сериала), но все равно его очень мало в кадре. Фактически Родион появляется только на маньячных «летучках», где рассказывает своему штабу о новых делах, назначает ответственных за их раскрытие и после этого пропадает. Если бы не центральная сюжетная линия с судьбой Есени, зритель бы вообще не видел Хабенского.

Фото Кадр из сериала «Метод-3», реж. Юрий Быков, Кинопоиск

Актер уже не молод, но хорош почти так же, как и в своих ранних ролях. Все-таки образ Меглина был очень точно схвачен еще десять лет назад, и Хабенский продолжает отлично играть на опыте. А в кадре он даже может приструнить самого Кологривого.

Что из себя представляет команда Меглина

Маньяков в коллективе всего восемь, не считая новенькой Леры — как раз по одному на серию. Собственно, и эпизоды проекта называются по кличкам тех «сотрудников» СК, с которыми придется работать персонажу Анны Савранской. Уже вышли эпизоды «Зверь» про персонажа Никиты Кологривого, «Кода» — про Льва Зулькарнаева, «Сталкер» — про Эльдара Калимулина, «Связист» — про Егора Кенжаметова. Двойки из других участников команды Меглин почему-то не составляет, но это объяснимо — сценаристам нужно раскрыть каждого персонажа по отдельности, чтобы он обрел для зрителя конкретные и понятные очертания.

Фото Кадр из сериала «Метод-3», реж. Юрий Быков, Кинопоиск

Хочется похвалить режиссера и сценаристов за проработку образа студентки Леры и выбор Анны Савранской в качестве исполнительницы главной роли. Девушка получилась хищной и опасной, но при этом чуткой и местами даже доброй. Выражу субъективное мнение — Анна Савранская здесь играет лучше и точнее, чем Паулина Андреева. Если Есеня была сначала спокойной занудой, а потом превратилась в жестокую сотрудницу полиции, то есть, по сути, играла два образа в разных временных рамках, то Лера — двойственная постоянно. По крайней мере, переключаться между эмоциями у нее получается лучше, чем у других персонажей.

Фото Кадр из сериала «Метод-3», реж. Юрий Быков, Кинопоиск

Остальные маньяки (как хорошие, так и плохие) получились разнообразными, но неглубокими. Да, здесь есть и женщины-маньяки, и мужчины, помешанные на ЗОЖе, и манипуляторы, но нет людей. Ни одна история психологической травмы искореженных жизнью преступников по-настоящему не цепляет. Все персонажи — это набор извращенств из учебника по криминалистике, выполняющих сюжетные функции. Из всего этого ансамбля можно выделить, пожалуй, Егора Кенжаметова. Его любит Юрий Быков, уже снявший парня в «Лихих», где актер выдал мощнейший перформанс.

Общие впечатления от «Метода-3»

Этот сезон определенно лучше спорного второго. Все-таки рука мастеровитого режиссера дает о себе знать. Но в первом сезоне «Метод» действительно пугал и выводил на эмоции — может, из-за вау-эффекта от качественного российского сериала, но скорее из-за проработанности истории и персонажей.

Сейчас же в проекте появилось слишком много вводных, что перегружает и мозг зрителя, и саму историю. Раньше мы концентрировались только на истории Есени и Меглина, добавляя по одному маньяку каждую серию. Теперь, помимо Меглина и Леры, зритель должен следить за большой горсткой чудиков, помнить о персонаже Андреевой и параллельно «участвовать» в расследовании новых дел. В таких условиях глубокая проработка психологических портретов — почти невыполнимая задача.

Новый «Метод» гораздо слабее как психологический триллер, которым он был изначально. Эту атмосферу бессилен создать даже чарующий голос Хабенского, каждую серию зачитывающего за кадром монологи о природе насилия. В этих речах слишком много пафоса, а в самом сериале слишком много крови, грязи и Кологривого, чтобы воспринимать его всерьез.

Фото Кадр из сериала «Метод-3», реж. Юрий Быков, Кинопоиск

Тем не менее это мощное жанровое кино, которое способно развлечь зрителя. Персонажи достаточно выпуклы, чтобы ощутить их харизму, а сценаристы по-прежнему способны придумать интересную историю с запоминающимся злодеем и уложить ее в один час хронометража. Может быть, «Метод-3» уже не такой глубокий и цепляющий, но он все-такой же яркий, сочный и кровавый.

Актеры и персонажи сериала «Метод-3»

Константин Хабенский — Родион Меглин

Анна Савранская — Лера

Никита Кологривый — Зверь

Эльдар Калимулин — Сталкер

Егор Кенжаметов — Связист

Лев Зулькарнаев — Кода

Снежана Самохина — Фрида

Денис Бургазлиев — Джин

Анна Банщикова — Ангел

Игорь Черневич — Бобер

Расписание выхода серий «Метода-3»

Первые четыре серии уже доступны к просмотру на «Кинопоиске». Вторая половина проекта будет выложена на стриминге через месяц — 18 декабря.

Трейлер сериала «Метод-3»