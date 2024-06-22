Узница концлагеря, журналист и химик-технолог: 10 незабываемых ролей Мэрил Стрип

Сегодня, 22 июня исполняется 75 лет одной из величайших актрис современности, девятикратной обладательницы премии «Золотой глобус» и трехкратной — «Оскара». За свою почти пятидесятилетнюю актерскую карьеру уроженка штата Нью-Джерси не раз оказывалась в центре внимания критиков и зрителей.

В случае Мэрил Стрип легко потеряться и начинать перечислять через запятую все ее роли, ведь почти каждое ее появление на экране превращается в яркий актерский перфоманс. Собрали самые важные роли в честь юбилея актрисы.

Линда — «Охотник на оленей» (1978)

Фильм рассказывает историю трех американцев русского происхождения, волею судьбы участвующих во Вьетнамской войне, а также об их жизни до и после службы.

В фильме Мэрил Стрип играет Линду, подругу героев Ника и Майкла. Все вместе они пытаются справиться с потерями и травмами, причиненными войной.

Фото Кадр из «Охотник на оленей»

Это одна из первых ролей Мэрил Стрип в кино, принесшая ей первую номинацию на премию «Оскар». Удивительно, что сама актриса, делившая экран с Робертом Де Ниро и Кристофером Уокеном, не была сильно заинтересована в роли. Ее героиня не была подробно прописана в сценарии, что, с одной стороны, давало исполнительнице роли большую творческую свободу, а с другой, казалось, делало героиню менее важной. Мэрил Стрип согласилась на съемки в «Охотнике на оленей» в том числе и потому, что в фильме Майкла Чимино снимался уже смертельно больной Джон Казале, с которым Стрип тогда состояла в отношениях.

Джоанна Крамер — «Крамер против Крамера» (1979)

Этот фильм сделал из Мэрил Стрип звезду наградного сезона и принес ей множество наград, самыми заметными из которых стали первые «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Удивительно, но на 52-й церемонии вручения самой заметной кинопремии мира драма Роберта Бентона обошла такой шедевр, как «Апокалипсис сегодня» режиссера Френсиса Форда Копполы — легенды «Нового Голливуда».

Фото Кадр из «Крамер против Крамера»

Фильм «Крамер против Крамера» рассказывает историю Теда Крамера, который вынужден самостоятельно воспитывать своего сына Билли после того, как его жена Джоанна уходит из семьи. Вскоре супруга возвращается и требует опеку над ребенком. Это приводит к напряженному судебному разбирательству, где Тед борется за право остаться с сыном.

В ленте о расставании и распаде семьи много импровизации: Стрип во время работы над фильмом переработала образ и переписала речь героини, произнесенную во время суда, так как не была удовлетворена изначальным вариантом.

Софи Завистовски — «Выбор Софи» (1982)

Фильм режиссера Алана Пакулы — экранизация одноименного романа Уильяма Стайрона. Актриса исполнила в нем роль Софи Завистовски. По сюжету бывшая узница концлагеря эмигрирует в США, но новая жизнь не приносит героине спокойствия — тяжелые события и решения прошлого плотно отпечатались в ее памяти. Эта лента принесла Стрип вторую премию «Оскар».

Фото Кадр из «Выбор Софи»

Мэрил Стрип не была первой кандидаткой на роль. Она фактически умоляла режиссера разрешить ей сыграть Софи в фильме. При подготовке к роли Стрип научилась имитировать акцент и даже выучила польский язык, а для съемок сцен, действие которых происходит в концлагере, вынуждена была сбросить вес. Такие старания были замечены, и роль не просто принесла американке множество наград, но и была признана одной из лучших актерских работ в истории кино.

Карен Силквуд — «Силквуд» (1983)

Фильм основан на истории американской химика-технолога и активистки Карен Силквуд. Героиня Мэрил Стрип работает на заводе по переработке плутония, а в свободное от опасной работы время навещает своих детей, живущих с бывшим гражданским мужем. Руководство завода халатно относится к безопасности и не ценит здоровье и жизни сотрудников, заставляя тех работать сверх меры.

Фото Кадр из «Силквуд»

Обнаружив нарушения техники безопасности, героиня занимает активное место в борьбе профсоюза за безопасность условий труда и поднимает тревогу. Впрочем, сама Карен также становится жертвой нарушений и получает большую дозу облучения.

Франческа Джонсон — «Мосты округа Мэдисон» (1995)

В ленте, основанной на одноименном романе Роберта Джеймса Уоллера, Мэрил Стрип исполнила роль итальянки Франчески Джонсон. Ее дневник находят дети героини, разбирая вещи умершей матери. Записи рассказывают историю четырех счастливых дней 1965 года.

Фото Кадр из «Мосты округа Мэдисон»

В то время девушка, вышедшая замуж за американского солдата, казалось бы, живет благополучной жизнью. Героиня будто бы смирилась с простотой быта. Но однажды, когда муж и двое детей уезжают в Чикаго, Франческа знакомится с фотографом. Эта встреча пробуждает в героине океан страстей и дарит лучшие четыре дня в ее жизни. «Мосты округа Мэдисон» принесли Стрип очередную номинацию на «Оскар».

Сьюзан Орлеан — «Адаптация» (2002)

Имея литературную основу в виде книги Сьюзан Орлеан «Похититель орхидей», эта картина является, по большому счету, абсолютно оригинальным произведением.

Фото Кадр из «Адаптация»

Фильм рассказывает историю Джона Лароша — бизнесмена, который соглашается доставить индейцам семена редких сортов орхидеи. На первый взгляд обычная сделка имеет под собой криминальную подоплеку. Джон оказывается впутан в темную историю. Мэрил Стрип исполнила роль писательницы, желающей написать книгу о бизнесмене.

Миранда Пристли — «Дьявол носит Prada» (2006)

Кассовый хит середины нулевых годов, комедийная драма, основанная на одноименной книге Лорен Вайсбергер. Лента рассказывает историю из мира модного глянца. Молодая девушки Энди приезжает в Нью-Йорк в попытке построить журналистскую карьеру. Судьба приводит ее на место секретаря Миранды Пристли — главного редактора модного издания Runway.

Фото Кадр из «Дьявол носит Prada»

Фильм привлек к себе большое внимание еще и потому, что многие увидели в героине Стрип сходство с Анной Винтур, возглавляющей журнал Vogue с 1988 года. При этом сама актриса заявляла, что своей игрой намеренно дистанцировалась от образа Винтур. За свою актерскую работу Мэрил Стрип удостоилась 14-й в своей карьере номинации на «Оскар» и премии «Золотой глобус».

Дона Шеридан — «Мамма MIA!» (2009)

Экранизация одноименного мюзикла, в основе которого лежат песни шведской группы ABBA. Действие ленты происходит на греческом острове Калокаири. Мэрил Стрип играет роль матери-одиночки по имени Дона. Ее дочь, не знающая своего настоящего отца, все-таки решается выяснить правду. Из дневника матери девушка по имени Софи узнает имена трех потенциальных отцов и тайно приглашает их на свою свадьбу.

Фото Кадр из «Мамма MIA!»

Картина режиссера Филлиды Ллойд наполнена огромным количеством музыки, при этом все музыкальные номера были исполнены Мэрил Стрип самостоятельно. Проект стал хитом проката, саундтрек к фильму был номинирован на «Грэмми», а сама Стрип была выдвинута на премию «Золотой глобус».

Маргарет Тэтчер — «Железная леди» (2011)

Лента принесла Мэрил Стрип третий «Оскар» в ее карьере. Биографическая драма рассказывает историю жизни одной из самых ярких и противоречивых политических фигур второй половины XX века — Маргарет Тэтчер.

Фото Кадр из «Железная леди»

Несмотря на то что «Железная лента» не была слишком тепло принята критиками, яркая роль одного из главных британских политиков удостоилась похвалы и была справедливо оценена критиками.

Флоренс Фостер Дженкинс — «Примадонна» (2016)

Биографическая лента Стивена Фрирза рассказывает историю Флоренс Фостер Дженкинс — оперной певицы, не имеющей слуха, но страстно желающей добиться успеха. Главная мечта светской львицы — выступление в «Карнеги-холле». И несмотря на, казалось бы, невозможные преграды, она целеустремленно идет к своей цели, в чем ей помогает близкое окружение.

Фото Кадр из фильма «Примадонна»

Трагикомедия пусть и не стала триумфатором наградного сезона, но уже традиционно принесла Мэрил Стрип номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».