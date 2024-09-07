«Мегалополис»: что известно о фильме-мечте Фрэнсиса Форда Копполы

В рамках 77-го Каннского кинофестиваля, проходившего с 14 по 25 мая 2024 года, состоялась премьера фильма живого классика — Фрэнсиса Форда Копполы. Режиссер задумал снять этот фильм еще 40 лет назад и только сейчас осуществил мечту. Но лента, в создание которой Коппола вложил не только свои силы, но и собственные деньги, была очень спорно принята публикой фестиваля.

В какое-то время казалось, что magnum opus (от лат. «великая работа») классика Нового Голливуда получился настолько странным и даже неформатным, что может вовсе не дойти до широкого проката. Но 16 июня 2024 года стало известно, что обязательство выпуска фильма на экраны взяла на себя студия Lionsgate. Правда, и здесь не все оказалось просто, ведь расходы на промо ленты частично легли на плечи режиссера. Рассказываем, что на данный момент известно про фильм «Мегалополис».

Сюжет фильма «Мегалополис»

Сюжет первой более чем за десятилетие работы 85-летнего постановщика основан на трактате римского историка Гая Саллюстия Криспа «О заговоре Катилины», написанном в 40 годах до н. э. Текст Криспа описывает события неудавшегося государственного переворота, названного по имени организатора — патриция Луция Сергия Катилины. Впрочем, планам заговорщиков было не суждено сбыться, и попытка смены власти в Риме, произошедшая в 63 году до н. э., оказалась провальной и была подавлена Сенатом еще на ранних этапах.

Фото Кадр из фильма «Мегалополис»

Такое стечение обстоятельств привело к укреплению позиций главного врага Катилины и его сторонников — Марка Туллия Цицерона — и было использовано им в качестве утверждения своих позиций одного из неформальных лидеров Рима.

Взяв за основу события античной эпохи, Фрэнсис Форд Коппола переносит действие в альтернативный Нью-Йорк будущего, именуемый тут Новым Римом, погрязший в коррупции и находящийся на грани уничтожения. Катилина — архитектор и идеалист, получивший Нобелевскую премию за изобретение уникального строительного материала, с помощью которого хочет отстроить мегалополис заново, создав на месте руин идеальный город.

Фото Кадр из фильма «Мегалополис»

Противостоит ученому-идеалисту мэр — консервативный политик Франклин Цицерон. Власть имущий не хочет кардинальных сдвигов и видит выход не в революционных переменах, а в воссоздании старого, но лишенного недостатков города.

Конфликт между любителем перспективных возобновляемых материалов и адептом стекла и бетона подогревается еще и тем, что в Цезаря Катилину влюблена дочь мэра Джулия. Планы идеалиста вызывают отвращение у прагматичного Цицерона, и по сюжету каждому из героев придется столкнуться со своими амбициями, являющимися главными злодеями ленты.

Фото Кадр из фильма «Мегалополис»

Создание фильма «Мегалополис»

«Мегалополис» — во многом уникальная лента. Крупные голливудские студии отказывались вкладываться в столь рискованный и масштабный проект. Коппола начал работу над будущей лентой еще в восьмидесятые годы прошлого века, но собранные материалы и черновики регулярно откладывались в дальний ящик.

Не играла на руку задумке режиссера и его репутация автора и несговорчивость, а также истории о затягивании съемок и регулярные выходы за рамки бюджета.

Фото Кадр из фильма «Мегалополис»

В начале 2000-х годов начало казаться, что реализация мегаломанской задумки творца сдвинулась с мертвой точки. В этот период на роли в «Мегалополисе» рассматривались Роберт Де Ниро, Николас Кейдж и Рассел Кроу. В 2001 году Коппола приступил к работе над фильмом, но теракт 11 сентября заставил режиссера отложить проект по этическим соображениям.

Вернулся классик Нового Голливуда к своей идее лишь в 2019 году, но о старте полноценного производства проекта было объявлено только в 2021 году.

Фото Кадр из фильма «Мегалополис»

Ради исполнения задуманного четыре десятка лет назад Фрэнсис Форд Коппола продал семейные виноградники, расположенные в центре калифорнийского виноделия и одном из лучших подобных регионов во всем мире — долине Напа. Полученные от продажи средства режиссер использовал для получения кредита на 120 миллионов долларов для съемок «Мегалополиса».

Актеры и персонажи фильма «Мегалополис»

Кроме известного постановщика, «Мегалополис» может похвастаться и достаточно именитым кастом, наполненным актерами разной степени звездности.

Главную роль Цезаря Катилины в ленте заслуженного голливудского режиссера исполнил Адам Драйвер. Место оппонента героя-идеалиста — мэра Франклина Цицерона — отошло актеру Джанкарло Эспозито. Его дочь сыграла Натали Эммануэль, известная зрителю по роли Миссандеи из сериала «Игра престолов» и хакера Рамзи из франшизы «Форсаж».

Фото Кадр из фильма «Мегалополис»

Также в проекте приняли участие Джон Войт, исполнивший роль патриция Гамильтона Красса III, обладающего огромными финансовыми возможностями, Обри Плаза, сыгравшая влиятельную телеведущую Вау Платинум, и Шайя Лабафф, сыгравший кузена главного героя, несмотря на родство с Цезарем Катилиной, одинаково ненавидящего обе стороны конфликта и почти весь фильм щеголяющего в платье и макияже.

Фото Кадр из фильма «Мегалополис»

Также в съемках принял участие и Дастин Хофман, исполнивший небольшую роль чиновника, способного решить почти любую проблему. Нашлось на экране место и представителям обширного семейства Копполы. Роли в «Мегалополисе» сыграли сестра режиссера Талия Шайр и ее сын Джейсон Шварцман. Ну а роль персонального помощника Цезаря Катилины досталась Лоуренсу Фишберну.

Трейлер фильма «Мегалополис»

Скандал с трейлером «Мегалополиса»

Рекламная кампании фильма решила не игнорировать отрицательные отзывы на фильм, а сделать их одной из особенностей, показав, что не всегда первая реакция критиков бывает верна. 21 августа компания Lionsgate выпустила трейлер, в котором цитировала негативные рецензии на прошлые фильмы Копполы, которые впоследствии были признаны шедеврами.

И, казалось бы, нет ничего предосудительного в подобной не самой стандартной рекламе, только вот почти все цитаты, приведенные в видео, оказались обманом, а впоследствии выяснилось, что большая часть из них была сгенерирована нейросетью. При этом неизвестно, почему компания не обратилась к действительно существующим отрицательным рецензиям на многие фильмы Копполы.

Когда выйдет фильм «Мегалополис»

Уже 27 сентября «Мегалополис» доберется до кинотеатров, и массовый зритель сможет самостоятельно оценить, каким получился фильм легендарного режиссера, и проникнуться тем, как классик Голливуда думает о Римской империи.