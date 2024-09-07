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Мегалополис фильм 2024: дата выхода, что известно — сюжет, актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

6 мин.

«Мегалополис»: что известно о фильме-мечте Фрэнсиса Форда Копполы

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из фильма «Мегалополис»
Фото Кадр из фильма «Мегалополис»
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В рамках 77-го Каннского кинофестиваля, проходившего с 14 по 25 мая 2024 года, состоялась премьера фильма живого классика — Фрэнсиса Форда Копполы. Режиссер задумал снять этот фильм еще 40 лет назад и только сейчас осуществил мечту. Но лента, в создание которой Коппола вложил не только свои силы, но и собственные деньги, была очень спорно принята публикой фестиваля.

В какое-то время казалось, что magnum opus (от лат. «великая работа») классика Нового Голливуда получился настолько странным и даже неформатным, что может вовсе не дойти до широкого проката. Но 16 июня 2024 года стало известно, что обязательство выпуска фильма на экраны взяла на себя студия Lionsgate. Правда, и здесь не все оказалось просто, ведь расходы на промо ленты частично легли на плечи режиссера. Рассказываем, что на данный момент известно про фильм «Мегалополис».

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Сюжет фильма «Мегалополис»

Сюжет первой более чем за десятилетие работы 85-летнего постановщика основан на трактате римского историка Гая Саллюстия Криспа «О заговоре Катилины», написанном в 40 годах до н. э. Текст Криспа описывает события неудавшегося государственного переворота, названного по имени организатора — патриция Луция Сергия Катилины. Впрочем, планам заговорщиков было не суждено сбыться, и попытка смены власти в Риме, произошедшая в 63 году до н. э., оказалась провальной и была подавлена Сенатом еще на ранних этапах.

Кадр из фильма «Мегалополис»
Фото Кадр из фильма «Мегалополис»

Такое стечение обстоятельств привело к укреплению позиций главного врага Катилины и его сторонников — Марка Туллия Цицерона — и было использовано им в качестве утверждения своих позиций одного из неформальных лидеров Рима.

Взяв за основу события античной эпохи, Фрэнсис Форд Коппола переносит действие в альтернативный Нью-Йорк будущего, именуемый тут Новым Римом, погрязший в коррупции и находящийся на грани уничтожения. Катилина — архитектор и идеалист, получивший Нобелевскую премию за изобретение уникального строительного материала, с помощью которого хочет отстроить мегалополис заново, создав на месте руин идеальный город.

Кадр из фильма «Мегалополис»
Фото Кадр из фильма «Мегалополис»

Противостоит ученому-идеалисту мэр — консервативный политик Франклин Цицерон. Власть имущий не хочет кардинальных сдвигов и видит выход не в революционных переменах, а в воссоздании старого, но лишенного недостатков города.

Конфликт между любителем перспективных возобновляемых материалов и адептом стекла и бетона подогревается еще и тем, что в Цезаря Катилину влюблена дочь мэра Джулия. Планы идеалиста вызывают отвращение у прагматичного Цицерона, и по сюжету каждому из героев придется столкнуться со своими амбициями, являющимися главными злодеями ленты.

Кадр из фильма «Мегалополис»
Фото Кадр из фильма «Мегалополис»

Создание фильма «Мегалополис»

«Мегалополис» — во многом уникальная лента. Крупные голливудские студии отказывались вкладываться в столь рискованный и масштабный проект. Коппола начал работу над будущей лентой еще в восьмидесятые годы прошлого века, но собранные материалы и черновики регулярно откладывались в дальний ящик.

Не играла на руку задумке режиссера и его репутация автора и несговорчивость, а также истории о затягивании съемок и регулярные выходы за рамки бюджета.

Кадр из фильма «Мегалополис»
Фото Кадр из фильма «Мегалополис»

В начале 2000-х годов начало казаться, что реализация мегаломанской задумки творца сдвинулась с мертвой точки. В этот период на роли в «Мегалополисе» рассматривались Роберт Де Ниро, Николас Кейдж и Рассел Кроу. В 2001 году Коппола приступил к работе над фильмом, но теракт 11 сентября заставил режиссера отложить проект по этическим соображениям.

Вернулся классик Нового Голливуда к своей идее лишь в 2019 году, но о старте полноценного производства проекта было объявлено только в 2021 году.

Кадр из фильма «Мегалополис»
Фото Кадр из фильма «Мегалополис»

Ради исполнения задуманного четыре десятка лет назад Фрэнсис Форд Коппола продал семейные виноградники, расположенные в центре калифорнийского виноделия и одном из лучших подобных регионов во всем мире — долине Напа. Полученные от продажи средства режиссер использовал для получения кредита на 120 миллионов долларов для съемок «Мегалополиса».

Актеры и персонажи фильма «Мегалополис»

Кроме известного постановщика, «Мегалополис» может похвастаться и достаточно именитым кастом, наполненным актерами разной степени звездности.

Главную роль Цезаря Катилины в ленте заслуженного голливудского режиссера исполнил Адам Драйвер. Место оппонента героя-идеалиста — мэра Франклина Цицерона — отошло актеру Джанкарло Эспозито. Его дочь сыграла Натали Эммануэль, известная зрителю по роли Миссандеи из сериала «Игра престолов» и хакера Рамзи из франшизы «Форсаж».

Кадр из фильма «Мегалополис»
Фото Кадр из фильма «Мегалополис»

Также в проекте приняли участие Джон Войт, исполнивший роль патриция Гамильтона Красса III, обладающего огромными финансовыми возможностями, Обри Плаза, сыгравшая влиятельную телеведущую Вау Платинум, и Шайя Лабафф, сыгравший кузена главного героя, несмотря на родство с Цезарем Катилиной, одинаково ненавидящего обе стороны конфликта и почти весь фильм щеголяющего в платье и макияже.

Кадр из фильма «Мегалополис»
Фото Кадр из фильма «Мегалополис»

Также в съемках принял участие и Дастин Хофман, исполнивший небольшую роль чиновника, способного решить почти любую проблему. Нашлось на экране место и представителям обширного семейства Копполы. Роли в «Мегалополисе» сыграли сестра режиссера Талия Шайр и ее сын Джейсон Шварцман. Ну а роль персонального помощника Цезаря Катилины досталась Лоуренсу Фишберну.

Трейлер фильма «Мегалополис»

Скандал с трейлером «Мегалополиса»

Рекламная кампании фильма решила не игнорировать отрицательные отзывы на фильм, а сделать их одной из особенностей, показав, что не всегда первая реакция критиков бывает верна. 21 августа компания Lionsgate выпустила трейлер, в котором цитировала негативные рецензии на прошлые фильмы Копполы, которые впоследствии были признаны шедеврами.

И, казалось бы, нет ничего предосудительного в подобной не самой стандартной рекламе, только вот почти все цитаты, приведенные в видео, оказались обманом, а впоследствии выяснилось, что большая часть из них была сгенерирована нейросетью. При этом неизвестно, почему компания не обратилась к действительно существующим отрицательным рецензиям на многие фильмы Копполы.

Когда выйдет фильм «Мегалополис»

Уже 27 сентября «Мегалополис» доберется до кинотеатров, и массовый зритель сможет самостоятельно оценить, каким получился фильм легендарного режиссера, и проникнуться тем, как классик Голливуда думает о Римской империи.

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