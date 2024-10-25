Понравился только тиктокерам: рецензия на фильм «Мегалополис» Френсиса Форда Копполы

До широкого проката наконец-то добрался «Мегалополис» — magnum opus (великая работа. — Прим.ред.) Фрэнсиса Форда Копполы и фильм, о создании которого он грезил четыре десятилетия.

Несмотря на то, что творение проваливается в прокате, кажется, что самому режиссеру, нет дела ни до низких кассовых сборов, ни до разгромных рецензий. Даже учитывая то, что ради осуществления своей мечты он продал виноградники и вложил в проект собственные 120 миллионов долларов.

«Мегалополис» — это не первый провал в карьере 85-летнего автора и, кажется, что-то доказывать критикам и зрителям режиссер не собирается. Еще в 70-е он занял свое место в списке великих и важных режиссеров, и его оттуда уже никто не вычеркнет. Рассказываем, чем критикам так не угодил проект и стоит ли все же его смотреть.

Сюжет фильма «Мегалополис»

Говорить о сюжете «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы кажется просто бессмысленным. Лента, жанр которой сам автор охарактеризовал, как басня, формально опирается на историю Римской Империи. В частности, на Заговор Катилины, когда часть знати пыталась захватить власть. На практике же показанные события имеют мало общего с первоисточником. И дело вовсе не в том, что место действия перенесено в Нью-Йорк, громко именуемый в фильме не иначе как Новый Рим, и не в том, что на населенный пункт в какой-то момент упадет старый советский спутник.

Фото Кадр из фильма «Мегалополис», реж. Френсис Форд Коппола/ American Zoetrope, Lionsgate Films

Впрочем, в центре основного конфликта все же находятся Цезарь Катилина и его противник — Франклин Цицерон. Первый — интеллектуал, архитектор, идеалист и обладатель Нобелевской премии за изобретение инновационного материала мегалон. Его герой, воплощенный на экране Адамом Драйвером, планирует использовать для перестройки старого города в утопию.

Цицерон, занимающий должность мэра Нового Рима, гораздо более приземленная фигура. Он скептически и с нескрываемым раздражением относится к идеям архитектора и регулярно вступает с тем в публичные перепалки. Герой Джанкарло Эспозито верит в старые способы и в противовес инновационному мегалону ставит на проверенные годами сталь, бетон и стекло.

Фото Кадр из фильма «Мегалополис», реж. Френсис Форд Коппола/ American Zoetrope, Lionsgate Films

Интересно, что архитектурное бюро Катилины располагается не абы где, а на самых верхних этажах небоскреба. В то время как Цицерон оказывается приземлен не только на словах, но и на деле, предпочитая для жизни не пентхаусы, а старый добрый особняк.

Сложности сложившемуся конфликту придает то, что новаторские идеи архитектора-идеалиста очаровывают дочь мэра — Джулию. А вслед за идеями в сердце девушки проникает и сам Катилина, что явно не нравится ее отцу.

В конфликте фильма принимают участие и другие власть имущие Нового Рима. Самые заметные из них — скандальная телеведущая Вау Платинум, престарелый банкир Хамильтон Красс III и кузен Катилины — завистливый Клодио.

Фото Кадр из фильма «Мегалополис», реж. Френсис Форд Коппола/ American Zoetrope, Lionsgate Films

Каким получился фильм «Мегалополис»

85-летний режиссер явно видит в герое-идеалисте, сыгранном Адамом Драйвером, себя. «Мегалополис» можно критиковать за отсутствие вкуса и за чрезмерность, а можно и вовсе использовать для этого слова Франклина Цицерона. В одной из сцен фильма герой напоминает Катилине, что любая утопия в конце концов превращается в антиутопию. Как сложно найти четкую грань, где случается этот переход, и в случае Копполы непонятно: то, что происходит на экране — это хорошо или плохо? Или настолько плохо, что даже хорошо?

Казалось бы, перед зрителем должна была развернуться вполне себе стандартная история о борьбе за власть, античная трагедия в декорациях современного мегаполиса. Но Коппола даже не планировал создавать что-то обычное. Чем дольше идет фильм, тем сильнее разделяется его сюжет. При этом моментами режиссер возвращается к основному конфликту, который медленно утопает в нагромождении визуальных эффектов, странных до комичности сцен и диалогов.

Фото Кадр из фильма «Мегалополис», реж. Френсис Форд Коппола/ American Zoetrope, Lionsgate Films

Впрочем, «Мегалополис» (наверняка нежданно для самого автора) стал популярен в соцсетях. Пользователи делятся эмоциями от просмотра и пытаются осмыслить увиденное. И действительно, при просмотре лента не раз вызовет у зрителя смех, ведь некоторые сцены невозможно воспринимать серьезно. Но самое удивительное во всем этом — то, что в ленте Копполы вновь нет четкой грани. Зрителя не раз посетит вопрос, задумывалась ли та или иная сцена столь комичной или вышла таковой случайно.

В какой-то момент может показаться, что гротескность происходящего — это намеренный шаг. И если в одной сцен догадки подтверждаются игрой актеров и явно театральной постановкой, то склейка с колхозными компьютерными эффектами огня жестко разбивают все подобные мысли.

В моменте может показаться, что перед зрителями не что иное, как насмешка над классическим жанром. Но в следующую секунду эта мысль превратится в ощущение насмешки над здравым смыслом. Начиная сцену с цитат на латыни, Коппола может закончить ее демонстрацией женской груди с нестандартного ракурса. И затем приправить все это непонятной метафорической сценой с ожившими скульптурами римских божеств, вроде Юстиции, уставшей от своей службы.

Фото Кадр из фильма «Мегалополис», реж. Френсис Форд Коппола/ American Zoetrope, Lionsgate Films

Хотелось бы сказать, что умудренный опытом режиссер сумел сохранить свой юношеский задор и жажду свершений молодого человека. Но похоже все эти черты, выраженные в множестве странных сцен, воспринимаются скорее как ностальгия по бурной и яркой юности, оставшейся где-то позади.

Актеры фильма «Мегалополис»

Удивительно как «Мегалополис» обращается с актерами. Многие известные артисты здесь просто есть. Кажется, что сестра режиссера Талия Шайр и племянник Джейсон Шварцман просто зашли поздороваться и из уважения перед родственником решили поучаствовать в его проекте. То же самое можно сказать и о Дастине Хоффмане, которому нашлось место перед камерами, но в сюжете он появляется лишь на пару не самых запоминающихся минут.

Фото Кадр из фильма «Мегалополис», реж. Френсис Форд Коппола/ American Zoetrope, Lionsgate Films

Больше времени уделено героям Джона Войта, сыгравшего знатного банкира Красса III, Шайи Лабафа, воплотившего на экране образ злобного кузена главного героя, и Обри Плазы, перевоплотившейся в телеведущую Вау Платинум. Последние двое формально оказываются главными антагонистами всего фильма, правда их коварные злодеяния чаще вызывают чувство неловкости и смеха.

Центральные же роли Катилины и Цицерона достались Адаму Драйверу и Джанкарло Эспозито, а дочь Джулию сыграла Натали Эммануэль. При этом в какой-то момент может показаться, что мэр Нового Рима вовсе пропадает из сюжета, но потом резко появляется вновь и к концу даже меняет свои взгляды на все происходящее.

Ну а место рассказчика всей истории и по совместительству личного водителя Цезаря Катилины отдано Лоуренсу Фишборну, чей бархатный голос действительно оправдывает его выбор на эту роль.

Стоит ли смотреть фильм «Мегалополис»

Неудивительно, что «Мегалополис» получил популярность в соцсетях, ведь несмотря на все странности фильма и множество «но», новую ленту Копполы невозможно назвать скучной. А обсуждение проекта может стать еще более интересным, чем разговоры о, например, «Крестном отце», с гениальностью которого все понятно.

Фото Кадр из фильма «Мегалополис», реж. Френсис Форд Коппола/ American Zoetrope, Lionsgate Films

У «Мегалополиса» есть все шансы обрести культовый статус, но совсем не так, как задумывал Фрэнсис Форд Коппола. Впрочем, быть может режиссер не расстроится от такого расклада, ведь фильм хоть и стал кассовым провалом, может найти свой успех среди зумеров в соцсетях.