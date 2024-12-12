Хронология «Матрицы»: в каком порядке смотреть все фильмы франшизы

«Добро пожаловать в реальный мир», — гласит слоган культовой научно-фантастической картины сестер Вачовски «Матрица». Фильм 1999 года изменил сознание людей, поставив под сомнение устойчивое и нерушимое убеждение о подлинности окружающей нас реальности.

Со временем «Матрица» стала целой медиафраншизой (помимо картин сестер Вачовски, в нее входят комиксы, компьютерные игры и аниме).

На данный момент последняя часть истории под названием «Матрица: Воскрешение» вышла на экраны в 2021 году. Рассказываем о фильмах, вдохновленными киберпанком, «Призраком в доспехах» и «Алисой в стране чудес».

Фильмы франшизы «Матрица»

Матрица

Год выхода: 1999.

Страна: США, Австралия.

Жанр: фантастика, боевик.

Режиссер: Лана Вачовски, Лилли Вачовски.

В главных ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг, Глория Фостер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.

Рейтинг IMDb: 8.7.

Фото Кадр из фильма «Матрица», реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски / Warner Bros.

Картина «Матрица» 1999 года показывает мир будущего, где реальность, в которую верит большинство людей, на самом деле симуляция, созданная разумными машинами для подчинения и усмирения населения. Тепло и электрическая активность человеческих тел используются ими как источник энергии.

Чтобы изменить существующий порядок вещей, хакер по имени Нео отказывается от существования в комфортной симуляции, чтобы начать повстанческую борьбу против машин.

Фото Кадр из фильма «Матрица», реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски / Warner Bros.

Источниками вдохновения при создании «Матрицы» для сестер Вачовски стали киберпанк, хакерская субкультура, повесть Айзека Азимова «Профессия» (в ней централизованное земное общество шестьдесят шестого века, в котором дети обучаются практически мгновенным прямым взаимодействием компьютера и мозг, — Прим. Ред.), роман Артура Кларка «Город и звезды» (в нем на закате Империи неведомые гении придали городу новую форму, снабдив машинами, которые сделали его бессмертным, — Прим. Ред), аниме «Призрак в Доспехах» и «Алиса в Стране чудес», отсылки к которой не сможет не заметить даже самый неподготовленный зритель.

«Матрица» получила четыре «Оскара» (за лучший звук, монтаж, монтаж звука и визуальные эффекты) и оказала огромное влияние на киноиндустрию.

Матрица: Перезагрузка

Год выхода: 2003.

Страна: США.

Жанр: фантастика, боевик.

Режиссер: Лана Вачовски, Лилли Вачовски.

В главных ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Хьюго Уивинг, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 7.2.

Фото Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка», реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски / Warner Bros.

«Матрица» строится на идее о том, что Нео — избранный: только ему по силу противостоять Машинам и спасти человечество от рабства. Во второй части, получившей подзаголовок «Перезагрузка», персонаж Киану Ривза стремится встретиться с Архитектором Матрицы и сразиться с Агентом Смитом, который нашел возможность самопроизвольного копирования.

Матрица: Революция

Год выхода: 2003.

Страна: США, Австралия.

Жанр: фантастика, боевик.

Режиссер: Лана Вачовски, Лилли Вачовски.

В главных ролях: Киану Ривз, Хьюго Уивинг, Кэрри-Энн Мосс, Лоренс Фишберн, Хэролд Перрино.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.

Рейтинг IMDb: 6.7.

Фото Кадр из фильма «Матрица: Революция», реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски / Warner Bros.

По сюжету третьей части «Матрицы» Машины штурмуют Сион (единственный город людей), а у его защитников не хватает сил, чтобы отразить нападение. Нео тем временем отправляется в город Машин, чтобы продолжить свою миссию и предотвратить падение Сиона.

Агент Смит нашел способ подчинить себе Матрицу и вывести ее из-под контроля Машин. Дальше все зависит от Нео. Если он сможет противостоять Смиту, то у людей появится надежда на спасение. Однако если Нео не справится, это приведет к крушению Матрицы и гибели человечества.

Матрица: Воскрешение

Год выхода: 2021.

Страна: США, Австралия.

Жанр: фантастика, боевик.

Режиссер: Лана Вачовски.

В главных ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7.

Рейтинг IMDb: 5.6.

Фото Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение», реж. Лана Вачовски / Warner Bros.

Действие картины «Матрица: Воскрешение» разворачивается через шестьдесят лет после событий «Революции» и рассказывает о Нео, живущим обычной жизнью разработчика видеоигр. В какой-то момент главному герою начинает казаться, что он не может отличить свои фантазии от реальности.

Затем с помощью запрограммированной версии Морфеуса группа повстанцев освобождает Нео из новой версии Матрицы и сражается с новым врагом, который держит Тринити в плену.

Хронология фильмов «Матрица»

В легендарной франшизе всего четыре части, внутренняя хронология которых совпадает с фактической.