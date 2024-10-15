Биография Марка Эйдельштейна: история новой звезды российского кино

История парня из Нижнего Новгорода, который покоряет Голливуд.

Марк Эйдельштейн

Дата рождения: 18 февраля 2002 года

Место рождения: Нижний Новгород

Профессия: актер

Начало карьеры: 2021 год

Детство и юность Марка Эйдельштейна

Марк Эйдельштейн родился 18 февраля 2002 года в Нижнем Новгороде. Его мама Олеся Эйдельштейн — преподаватель сценической речи в местном театральном училище имени Евстигнеева. Отец Александр Эйдельштейн ранее работал в футбольной сфере, чем сейчас занимается мужчина, неизвестно.

В школьные годы мальчик ходил в музыкальную школу, где учился играть на скрипке и фортепиано. В 7-м классе Марка пригласили на пробы в сериал «Улица» от ТНТ. Без разрешения родителей Эйдельштейн один отправился в Москву, но не смог пройти кастинг.

В 2018 году юноша вышел в финал Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», где познакомился с деканом ГИТИСа Тарасом Белоусовым. Именно он посоветовал Эйдельштейну поступить в театральный вуз.

Также Марк пробовал себя в качестве модели. Парень принимал участие в проекте Faces of Russia, который организовал российский дизайнер Гоша Рубчинский.

После окончания школы Эйдельштейн подал документы во все театральные вузы Москвы. В 2020-м Марк стал студентом Школы-студии МХАТ, где обучался на курсе Марины Брусникиной и Сергея Щедрина.

Марк Эйдельштейн. Фото Global Look Press

Актерская карьера Марка Эйдельштейна

Эйдельштейн начал сниматься еще будучи студентом. Его первые роли в кино были эпизодическими. Марка можно увидеть в сериале «Сама дура» (2020) и в альманахе короткометражек «Шестнадцать+» (2021).

Впервые он снялся в главной роли в сериале «Смычок» (2022). Начинающий актер предстал в образе скрипача Арсения, которого втянули в торговлю наркотиками.

Также на его счету полнометражный фильм «Первый снег» (2021), получивший спецприз кинофестиваля «Окно в Европу». Высоко была оценена работа Марка в сериале «Монастырь» (2022) режиссера Александра Молочникова.

В 2022-м состоялась премьера романтической комедии «Страна Саша». В картине Эйдельштейн сыграл подростка Сашу, который находится в поисках своего жизненного пути. Проект был представлен на Берлинском кинофестивале. В Германии на него обратили внимание голливудские режиссеры. Предложение из Лос-Анджелеса не заставило себя ждать.

В 2024-м выходит фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. В каст вошли российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Более того, драма была отмечена Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля.

Зрители оценили и его роль Коли Герасимова в фантастическом фильме «Сто лет тому вперед» (2024) по мотивам одноименной повести Кира Булычева.

«Это было сложно физически и морально, но результат того стоил. Этот фильм пока единственный, в котором меня не режет, как я сыграл. Фильм настолько захватывает, что ты просто забываешь обо всем», — говорил Эйдельштейн.

Также на его счету такие проекты, как «Праведник» (2023), «Надо снимать фильмы о любви» (2024), «Витринный экземпляр» (2024), «Жар-птица» (2024).

Марк Эйдельштейн. Фото Кадр из фильма «Праведник»

Личная жизнь Марка Эйдельштейна

О своей личной жизни молодой актер не распространяется. В интервью Марк признается, что сейчас сосредоточен только на карьере.

Однако Марку часто приписывают романы с его партнершами по съемочной площадке. После выхода сериала «Монастырь» ходили слухи, что у него роман с Настей Ивлеевой. Но ни актер, ни блогерша свои отношения не подтвердили. Хотя Настя в День святого Валентина разместила в своих соцсетях видео с Эйдельштейном.

После премьеры фильма «Сто лет тому вперед» его заподозрили в романе с актрисой Дарьей Верещагиной, которая сыграла его возлюбленную. Марк даже публично признавался ей в любви, но официально молодые люди не подтверждали свои отношения. Вскоре стало известно, что Дарья встречается со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Львом Зулькарнаевым.

Марк Эйдельштейн и Селена Гомес. Фото соцсети

10 лучших фильмов и сериалов Марка Эйдельштейна по версии «Кинопоиска»

«Праведник» (2023)

«Надо снимать фильмы о любви» (2024)

«Монастырь» (2022)

«Сто лет тому вперед» (2024)

«Смычок» (2022)

«Сама дура» (2020)

«Надеждозаписывающая студия» (2023)

«Страна Саша» (2022)

«Шестнадцать +» (2021)

«Первый снег» (2021)

Марк Эйдельштейн. Фото Кадр из сериала «Смычок»

Награды Марка Эйдельштейна

Приз имени Юла Бриннера на фестивале «Меридианы Тихого» за роль в фильме «Страна Саша» (2022)

Премия «Аванс» журнала «КиноРепортер» за роли в фильмах «Праведник» и «Сто лет тому вперед» (2024)

Социальные сети Марка Эйдельштейна