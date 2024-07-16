Голливуд требует жертв: обзор фильма «Максин ХХХ»

В российский прокат вышел слэшер Тая Уэста «Максин ХХХ» с Мией Гот в главной роли. Разбираемся, каким получился фильм о стремлении к славе любой ценой.

О чем трилогия «Х»

«Максин ХХХ» — сиквел фильма «X» и заключительная часть трилогии о том, как порноактриса стремится построить карьеру в Голливуде.

Первая часть фильма рассказывала о группе киноматографистов, приехавших на техасскую ферму для съемок порнофильма, а приквел картины под названием «Пэрл» показывал путь становления главной антагонистки из «Х».

Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»

Сюжет фильма «Максин ХХХ»

Максин Минкс (Миа Гот) — единственная выжившая после событий фильма «Х» — продолжает дорогу к славе. Главную героиню держат на плаву мечты о карьерном прорыве, запрещенные вещества и периодически накрывающие приступы паники от травмирующих воспоминаний — нужно же как-то держать себя в тонусе. Что за творец без кровоточащей раны за душой?

Приверженность Максин своей цели впечатляет. Ее не могут остановить ни толпа конкурентов на кастинге в новый фильм Элизабет Бендер (Элизабет Дебики) «Пуританка 2», ни частный детектив (Кевин Бейкон), ни копы, ни серийный убийца Ночной Сталкер.

Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»

Каким получился «Максин ХХХ» и стоит ли смотреть

«Максин ХХХ» — достаточно нехитрая история. Максин хочет славы любой ценой. Одержимость главной героини вместе с бесчисленным количеством отсылок к киноклассике, на которые Уэст не поскупился, стоит принять как факт, не углубляясь в вопрос «зачем?». Ответа может не быть.

Но почему бы не попытаться его поискать? У Максин есть установка из детства не соглашаться на меньшее, комплекс выжившего и проблемы с отцом (у порноактрисы, кто бы мог подумать). В отличие от Пэрл (очевидно, героини отражают друг друга), для Максин слава — это не побег, а трофей. Не зря же она через все это прошла.

Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»

Или все-таки зря? «Максин ХХХ» показывает скоротечность популярности. В одном из эпизодов главная героиня бросает сигарету на звезду на Аллее славы. Звезду Теды Бары, если точнее — но кто сейчас вспомнит актрису немого кино и секс-символ конца 1910-х.

Хоррор Тая Уэста показывает: может, травму прошлого и нельзя исцелить, но ее можно использовать в своих целях. Необязательно оставаться в роли жертвы, ведь есть шанс стать кем-то поинтереснее. Режиссер даже любезно дает ответ на вопрос, кто главная ужасающая стихийная сила этой истории, приводя в начале фильма цитату Бетт Дэвис: «В этом бизнесе, пока тебя не считают монстром, ты не звезда».

Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»

Где смотреть «Максин ХХХ»

«Максин ХХХ» доступен для просмотра в российских кинотеатрах.