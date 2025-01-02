Что посмотреть на январских: лучшие зарубежные сериалы 2024 года

В 2024 году мир телевидения порадовал зрителей множеством захватывающих и разнообразных сериалов, каждый из которых оставил свой след в сердцах аудитории. От черно-белых экспериментов до мощных возвращений — этот год предложил что-то особенное для каждого. В этой статье собрали самые громкие сериалы года по версии издания TimeOut, которые стоит добавить в список обязательных к просмотру.

10-е место — Рипли

Год: 2024.

Страна: США.

Шоураннер/Создатель: Стивен Зеллиан.

Платформа: Netflix.

В главных ролях: Эндрю Скотт, Дакота Фаннинг, Джонни Флинн, Маурицио Ломбарди.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из сериала «Рипли», шоураннер Стив Зеллиан/ Netflix.

Экранизация романов Патриции Хайсмит о мошеннике Томе Рипли. Сериал погружает в мрачный мир лжи, манипуляций и моральной амбивалентности, создавая сложного, обаятельного и при этом пугающего антагониста. Кроме интересных и неоднозначных персонажей проект Стива Зеллиана запоминается красивым и уникальным визуалом в черно-белых тонах.

9-е место — Пацаны (4-й сезон)

Год: 2024.

Страна: США.

Шоураннер/Создатель: Эрик Крипке.

Платформа: Prime Video.

В главных ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из сериала «Пацаны», шоураннер Эрик Крипке/ Prime Video.

Продолжение антигеройского хита, в котором обычные люди борются против коррумпированных супергероев, созданных под покровительством корпорации Vought International. Новый сезон содержит в себе еще больше жестоких сцен, неожиданных поворотов и сатиры на современное общество, а знаковые кадры из серий разлетелись на мемы.

8-е место — Черные голуби

Год: 2024.

Страна: Великобритания.

Шоураннер/Создатель: Джо Бартон.

Платформа: Netflix.

В главных ролях: Кира Найтли, Бен Уишоу, Сара Ланкашир, Эндрю Бакан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из сериала «Черные голуби», шоураннер Джо Бартон/ Netflix.

Шпионский триллер про жену высокопоставленного политика Хелен Уэбб (Кира Найтли), тайно ведущую шпионскую деятельность. Женщина работает на организацию «Черные голуби», которая торгует секретными сведениями.

В какой-то момент героиня заводит роман, но после убийства любовника лондонским преступным миром оказывается втянута в водоворот событий невиданного масштаба. Ее тайная личность находится под угрозой раскрытия, и организация посылает на защиту Хелен старого друга по имени Сэм (Бэн Уишоу).

За главную роль в сериале Кира Найтли номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в телевизионном сериале — драма».

7-е место — Колин из бухгалтерии (2-й сезон)

Год: 2024.

Страна: Австралия.

Шоураннер/Создатель: Харриет Дайер, Патрик Браммелл.

Платформа: Foxtel, BBC.

В главных ролях: Харриет Дайер, Патрик Браммелл, Zak, Эмма Харви.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из сериала «Колин из бухгалтерии», шоураннер Харриет Дайер, Патрик Браммелл/ Easy Tiger Productions, CBS Studios, Binge.

Второй сезон австралийского драматического ситкома продолжает историю Эшли и Гордона — двух совершенно разных людей, судьбоносной для которых стала авария и получившая травму собака.

Гордон — добродушный, но несколько замкнутый мужчина средних лет, сдержанный в проявлении эмоций. Эшли — энергичная и взбалмошная девушка, чья жизнь представляет собой нескончаемую череду импульсивных решений. Несмотря на разницу в характерах, между ними возникает химия, которая, пусть и не сразу, начинает менять их взгляды на жизнь и друг на друга.

6-е место — Олененок

Год: 2024.

Страна: Великобритания.

Шоураннер/Создатель: Ричард Гэдд.

Платформа: Netflix.

В главных ролях: Ричард Гэдд, Джессика Ганнинг, Нава Мау, Майкл Уилдман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из сериала «Олененок», шоураннер Ричард Гэдд/ Netflix.

Экранизация нашумевшей пьесы Ричарда Гэдда. Автобиографическая история о сталкинге, одержимости и последствиях навязчивых отношений, c которыми столкнулся автор сериала. Тревожная атмосфера и психологическая напряженность делают шоу незабываемым и актуальным.

«Олененка» можно назвать одним из главных феноменов этого года. Изначально небольшой авторский проект, основанный на моноспектакле Гэдда, не просто нашел отклик в сердцах многих, но и оказался в центре множества обсуждений и скандалов, включая обвинения автора в клевете.

5-е место — День шакала

Год: 2024.

Страна: Великобритания, США.

Шоураннер/Создатель: Ронан Беннетт.

Платформа: Sky Atlantic/Peacock.

В главных ролях: Эдди Редмэйн, Лашана Линч, Элинор Мацуура, Чукуди Ивуджи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из сериала «День Шакала», шоураннер Ронан Беннетт/ Sky Atlantic, Peacock.

Третья по счету экранизация одноименного романа Фредерика Форсайта — писателя и бывшего агента британской разведки. На этот раз от первоисточника осталась только основа, в центре сюжета — профессиональный наемник, пытающийся устранить влиятельного политического лидера, в исполнении Эдди Редмэйна.

Охотится за киллером героиня Лашаны Линч — агент MI6 по имени Бьянка. Новый сериал добавляет современный контекст и более сложную моральную дилемму, что задает классическому шпионскому триллеру более актуальный и злободневный тон.

4-е место — Один день

Год: 2024.

Страна: Великобритания.

Режиссеры: Люк Снеллин, Джон Хардвик, Кейт Хьюит и др.

Платформа: Netflix.

В главных ролях: Амбика Мод, Лео Вудалл, Эмбер Греппи, Брендан Куинн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из сериала «Один день», реж. Люк Снеллин, Джон Хардвик, Кейт Хьюит и др/ Netflix.

Романтическая драма по мотивам одноименного романа Дэвида Николлса. История охватывает два десятка лет отношений двух друзей, которые встречаются каждый год в одну и ту же дату, а сами события стартуют в 1988 году.

Интересно, что проект Netflix является не первой экранизацией романа Николлса. В 2011 году на экраны выходит одноименный фильм с Энн Хэтэуэй и Джимом Стерджессом, которых в этой сериальной адаптации заменили Амбика Мод и Лео Вудалл.

3-е место — Медленные лошади (4-й сезон)

Год: 2024.

Страна: Великобритания, США.

Шоураннер/Создатель: Уилл Смит.

Платформа: Apple TV+.

В главных ролях: Гари Олдман, Джек Лауден, Кристин Скотт Томас, Дастин Демри-Бернс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из сериала «Один день», шоураннер Уилл Смит/ Apple Studios.

Возвращение шпионского триллера о группе агентов MI5, отправленных в отдел для неудачников за совершенные на службе ошибки. В новом сезоне группа сталкивается с очередной угрозой, которая может обернуться катастрофой для всей Британии.

Харизматичный Гэри Олдман возвращается в роли циничного, вечносквернословящего и находчивого Джексона Лэмба. Наполненный черным юмором проект уже продлен на пятый сезон, что наверняка порадует фанатов сериала от Apple TV+.

2-е место — Волчий зал (2-й сезон)

Год: 2024.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Питер Козмински.

Платформа: BBC.

В главных ролях: Марк Райлэнс, Дэмиэн Льюис, Томас Сангстер, Клэр Фой.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из сериала «Один день», режиссер Питер Козмински/ BBC One.

Продолжение исторической драмы, основанной на романах Хилари Мантел. В финале трилогии о Томасе Кромвеле рассказывается о его падении и последствиях политических интриг при дворе Генриха VIII.

Великолепная актерская игра и проработанные диалоги делают сериал обязательным не только для фанатов первой части сериала, вышедшей в 2015 году, но и для поклонников жанра исторических сериалов в целом.

1-е место — Сегун

Год: 2024.

Страна: США.

Шоураннер/Создатель: Джастин Маркс, Рейчел Кондо .

Платформа: FX.

В главных ролях: Хироюки Санада, Анна Сааваи, Таданобу Асано, Космос Джарвис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из сериала «Сегун», шоураннер Джастин Маркс/ FX Network, Hulu, Disney+

Новая экранизация культового романа Джеймса Клавелла. История британского мореплавателя Джона Блэкторна, оказавшегося в Японии XVII века. В центре сюжета борьба за власть в далекой стране и столкновение восточной и западной культур.

Главной движущей силой всего сюжета оказываются интриги и борьба за власть Еси Торанаги — дайме, чей образ основан на личности реального сегуна Иэясу Токугава.

Масштабный проект FX стал одним из самых ярких релизов года, который заслужил похвалу как критиков, так и зрителей, и стал триумфатором «Эмми», а также получил множество номинаций на предстоящую премию «Золотой глобус».