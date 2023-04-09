5 сериалов о еде, которые не стоит смотреть на голодный желудок

Любите вкусно поесть и хорошее кино? Тогда эта статья для вас. Собрали пять сериалов с нетривиальными сюжетами, действие которых происходит на кухне.

Медведь, 2022

Рейтинг IMDb: 8.4

Совсем свежий, но уже нашумевший сериал о молодом шеф-поваре из Чикаго. Амбициозный Кармен Берзатто возвращается в родной город, чтобы управлять семейным рестораном, доставшимся ему по наследству от брата. Герой мечтает превратить забегаловку по продаже сэндвичей в престижный ресторан, но сталкивается с множеством препятствий. Прежде всего Карми предстоит найти общий язык с сотрудниками заведения и доказать свой авторитет.

Первый эпизод может отпугнуть зрителя своим сумбурным повествованием, нервозностью, обилием ссор и кулинарных терминов, которыми то и дело бросаются хамоватые повара. Зато такой нарратив отлично передает атмосферу забегаловки и с первых же минут погружает в мир Карми, полный суматохи и нерешенных проблем. Ну а тех, кто сможет преодолеть первую серию, ждет награда в виде многогранных историй сложных и очень живых героев.

«Медведь» понравится тем, кто хочет посмотреть «другое» кулинарное кино и окунуться в суровый мир простой чикагской закусочной с ее грязной и шумной кухней.

Маканай: готовим для дома майко, 2023

Рейтинг IMDb: 7.9

Сериал для любителей экзотической кухни (читай — японской).

Это история подруг детства, Кие и Сумирэ, которые приезжают в Киото, чтобы стать ученицами гейш — майко. В школе «Саку» девушек учат грациозно двигаться, петь, танцевать и правильно говорить. Сумирэ схватывает на лету, а Кие медведь на ухо наступил. Но девушка открывает в себе талант готовить и становится поваром при школе. Так подруги остаются под одной крышей, но находят свое предназначение в совершенно разных областях.

Это дорама о дружбе и поисках себя в лучших японских традициях: сюжет развивается неспешно, здесь много трогательных моментов. Пока Кие осваивает поварское мастерство, девушки-майко заглядывают к ней на кухню, делятся своими переживаниями и секретами. Сериал стоит смотреть ради красивых видов старинной столицы Японии и, конечно, традиционных блюд японской кухни, о которых, возможно, не слышали даже знатоки.

Полночная закусочная: Токийские истории, 2016

Рейтинг IMDb: 8.4

Еще один японский сериал о еде в нашей подборке (не зря японскую кухню считают одной из самых полезных в мире). Но его действие разворачивается не в тихом старинном городе Киото, а в шумном Токио, который никогда не спит.

Сериал был снят по мотивам популярной японской манги. В основе сюжета каждого эпизода — случайные встречи людей в той самой полночной закусочной. Каждая серия начинается одинаково: харизматичный владелец заведения по прозвищу Мастер готовит кафе к работе с полуночи до семи утра, а затем встречает клиентов.

Сериал понравится тем, кто любит за вкусным ужином неспешно рассуждать о смысле жизни. Здесь много забавных, трогательных и философских историй и, конечно, японской еды.

Сладкая горечь, 2018

Рейтинг IMDb: 7.0

Сериал по одноименному бестселлеру американской писательницы Стефани Данлер. В центре сюжета — молодая Тэсс, которая приезжает покорять Нью-Йорк. Девушка устраивается официанткой в один из самых престижных ресторанов города. Тэсс очень быстро затягивает водоворот ночной жизни, дорогого вина, изысканных блюд и закулисных интриг, без которых не обходится ни один уважающий себя ресторан, по крайней мере на экране.

Это фильм про жестокий ресторанный бизнес, хорошенько приправленный любовными переживаниями главной героини. Понравится тем, кто любит «Кухню» и «Эмили в Париже».

Шоколад, 2019

Рейтинг IMDb: 7.6

Перед просмотром этой корейской дорамы советуем приготовить пару-тройку носовых платков.

Основное действие сериала развивается не на кухне, а в хосписе (но не переживайте, сцен с готовкой в этой дораме достаточно!). В центре сюжета герои, которые по-настоящему любят готовить и относятся к этому ремеслу как к искусству. Однако Ли Ган, мечтавший стать поваром, выбрал профессию хирурга. Однажды жизнь сталкивает его с подругой детства, которая осталась верна себе и не бросила кулинарию.

Это кино подойдет тем, кто любит корейские дорамы, нетривиальные сюжеты и шоколад.

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