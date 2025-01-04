8 лучших российских сериалов 2024 года
В наступившем 2025 году, без сомнения, выйдет немало ярких российских многосерийных проектов, среди которых — третий сезон «Метода», продолжение «Монастыря», «Лихих» и четвертый сезон «Триггера». А пока они ждут своего часа, вспоминаем лучшие российские сериалы 2024-го.
Комбинация (мини-сериал)
Дата выхода: 6 сентября.
Жанр: музыка, биография, драма, комедия.
Режиссер: Никита Власов.
В главных ролях: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.
Рейтинг IMDb: 6.0.
Где смотреть: Wink.
Многосерийный музыкальный байопик Никиты Власова рассказывает о создании первой женской группы в СССР, однако повествование в нем ведется от лица мужчины. Проект выстроен вокруг продюсера Александра Шишинина, который решил в очередной раз попытать удачу в шоу-бизнесе.
Конечно, цели и стремления Александра на словах благородны: он хочет дать лучшую жизнь своей любимой дочери Виктории и жене Наталье (к слову, ее сыграла Ульяна Кравец — дочь Натальи Шишининой), но на деле продюсер следует за своими амбициями, используя всевозможные средства для достижения цели.
«Комбинация» — идеальная адаптация истории музыкальной группы, которая легко может посоревноваться с сериалом «Король и Шут» 2023 года, даже в чем-то его превзойдя.
К слову, в день премьеры финального восьмого эпизода сериала «Комбинация» Wink опубликовал кавер-версию одного из главных хитов группы Russian Girls в исполнении Наталии Орейро. Создавать зажигательную атмосферу певице помогал актер Владимир Канухин, сыгравший в сериале композитора Виталия Окорокова.
Молодежка. Новая смена (1 сезон)
Дата выхода: 5 ноября.
Жанр: драма, комедия, спорт.
Режиссер: Андрей Головков, Андрей Силкин.
В главных ролях: Влад Канопка, Владимир Зайцев, Иван Жвакин, Иван Мулин, Игорь Огурцов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.9.
Рейтинг IMDb: 6.2.
Где смотреть: СТС.
Сюжет продолжения легендарной «Молодежки» строится вокруг хоккейной команды «Акулы Политеха», которая переживает серию спортивных неудач и находится на грани расформирования.
Не теряя веру в то, что «Акулы» еще проявят себя во всей красе, Вадим Юрьевич Казанцев приглашает бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка тренировать команду. С ним у «Акул Политеха» появляется возможность выйти в плей-офф, а сам Кисляк цепляется за внезапно замаячившую на горизонте надежду изменить свою жизнь.
Трасса (1 сезон)
Дата выхода: 5 сентября.
Жанр: детектив, драма, триллер.
Режиссер: Душан Глигоров.
В главных ролях: Карина Разумовская, Александр Ильин мл., Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Рейтинг IMDb: 7.2.
Где смотреть: Okko.
Психологический триллер Душана Глигорова рассказывает о маленькой девочке, которая ранним утром убивает своих родителей из ружья. Следователи не могут разобраться в мотивах ребенка. Найти к ней подход и распутать дело пытается Эльвира Бараева, даже не подозревающая о том, чем ей придется пожертвовать ради истины.
Параллельно сюжет «Трассы» сосредоточен на жизни петербургской судьи Светланы Незнамовой и ее пропавшей дочери Киры. Незнамова прилагает все усилия, чтобы ее найти. Для этого героиня идет на многое, сталкиваясь с ужасами своего прошлого.
Последний богатырь. Наследие (мини-сериал)
Дата выхода: 27 сентября.
Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Антон Маслов.
В главных ролях: Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Елена Яковлева, Владислав Ветров.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.
Рейтинг IMDb: 6.4.
Где смотреть: START.
События многосерийного фэнтези «Последний богатырь. Наследие» разворачиваются спустя 20 лет после финала трилогии. По сюжету проекта 50-летний Иван живет спокойной размеренной жизнью со своей семьей — женой Василисой и двумя дочерьми, «богатыркой» Марьей и начинающей колдуньей Софьей.
Но все меняется после внезапного визита колдуна Северина, который предупреждает персонажей о грядущих невзгодах.
Дочерям Ивана предстоит защитить от опасности обе реальности. Марья будет вынуждена бороться со злом в Белогорье, а Софья отправится в Москву наших дней, стремясь найти молодого Ивана и убедить его спасти волшебный город.
К слову, спин-оффом серии колоритных проектов стала недавно стартовавшая в прокате картина Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь».
Триггер (3 сезон)
Дата выхода: 19 сентября.
Жанр: драма.
Режиссер: Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов.
В главных ролях: Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.
Рейтинг IMDb: 7.4.
Где смотреть: «Кинопоиск».
Сериал «Триггер» рассказывает о психотерапевте-провокаторе Артеме Стрелецком, который разработал уникальный метод лечения пациентов. По мнению Стрелецкого, путь к исцелению глубоко травмированных людей лежит в том, чтобы окончательно выбить почву у них под ногами, выведя бедолаг из зоны комфорта. Разумеется, в сериале его методика работает безотказно. Пациенты как по волшебству излечиваются за один сеанс, а их многолетние деструктивные установки просто испаряются, ведь доводы главного героя были столь безупречны.
Тем не менее, главный плюс сериала не столько в его точном отражении реальности, сколько в целом обозначении проблемы в публичном поле и ее доступном донесении до массовой аудитории. О психотерапии, зачастую, отзываются недоверчиво, цинично или обесценивающе, а «Триггер» показывает, что порой она необходима для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
Лихие (1 сезон)
Дата выхода: 24 октября.
Жанр: криминал, драма.
Режиссер: Юрий Быков.
В главных ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.
Рейтинг IMDb: 6.6.
Где смотреть: Okko.
Сюжет многосерийной криминальной драмы Юрия Быкова сосредоточен на судьбе егеря и охотника на медведей Павле Лиховцеве, который, стремясь в корне изменить свою жизнь, стал частью криминального мира. Поначалу Лиховцев не чувствовал себя уверенно в новом деле, поэтому привлек своего ребенка для помощи, поддержки и передачи «наследия».
Параллельно «Лихие» показывают историю разрушенной семьи Лиховцева-младшего, который, следуя по пути своего отца, решил забрать сына у матери и толкнуть ребенка на преступный путь.
На автомате (мини-сериал)
Дата выхода: 5 июня.
Жанр: комедия, криминал.
Режиссер: Борис Акопов.
В главных ролях:
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.
Рейтинг IMDb: 6.1.
Где смотреть: Wink, «Кинопоиск».
В центре сюжета сериала Бориса Акопова «На автомате» — судьба братьев Ромы и Жени. На первый взгляд, они проживают одинаковые дни типичных подростков. Словно на автомате: подъем по будильнику, школа и полная дезориентация в перспективе. Рома и Женя еще точно не знают, чем заняться в жизни, но абсолютно уверены, что хотят сказочно разбогатеть как можно быстрее.
Для достижения своей цели в кратчайшие сроки братья приняли решение начать продавать автоматы в даркнете. Их план сработал, но позже в новоиспеченный «бизнес» Ромы и Жени оказались вовлечены как жители их городка, так и столичные бандиты.
Дети перемен (1 сезон)
Дата выхода: 21 ноября.
Жанр: драма, криминал.
Режиссер: Сергей Тарамаев, Любовь Львова.
В главных ролях: Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0.
Рейтинг IMDb: 4.5.
Где смотреть: Wink, START.
Действие сериала «Дети перемен» разворачивается в середине 90-х годов. Проект рассказывает историю троих сыновей водительницы троллейбуса Флоры: старшего Петра, среднего Юры и младшего Руслана.
Если в начале сериала они выглядят крепкой семьей, стоящей друг за друга горой, то со временем у каждого из членов семьи Флоры появляются другие приоритеты. Петр становится правой рукой криминального авторитета Михалыча. Юра стремится избегать жестокой реальности в творчестве, а Руслан пытается приспособиться к новому времени, бросая учебу ради призрачной перспективы заработать.