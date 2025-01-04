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Лучшие российские сериалы 2024 года: Комбинация, Молодежка, Трасса и другие
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

9 мин.

8 лучших российских сериалов 2024 года

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов / Wink
Фото Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов / Wink
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В наступившем 2025 году, без сомнения, выйдет немало ярких российских многосерийных проектов, среди которых — третий сезон «Метода», продолжение «Монастыря», «Лихих» и четвертый сезон «Триггера». А пока они ждут своего часа, вспоминаем лучшие российские сериалы 2024-го.

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Комбинация (мини-сериал)

Дата выхода: 6 сентября.
Жанр: музыка, биография, драма, комедия.
Режиссер: Никита Власов.
В главных ролях: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.
Рейтинг IMDb: 6.0.
Где смотреть: Wink.

Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов / Wink
Фото Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов / Wink

Многосерийный музыкальный байопик Никиты Власова рассказывает о создании первой женской группы в СССР, однако повествование в нем ведется от лица мужчины. Проект выстроен вокруг продюсера Александра Шишинина, который решил в очередной раз попытать удачу в шоу-бизнесе.

Конечно, цели и стремления Александра на словах благородны: он хочет дать лучшую жизнь своей любимой дочери Виктории и жене Наталье (к слову, ее сыграла Ульяна Кравец — дочь Натальи Шишининой), но на деле продюсер следует за своими амбициями, используя всевозможные средства для достижения цели.

Группа &laquo;Комбинация&raquo;. История группы «Комбинация»: громкие хиты, криминал и сериал

«Комбинация» — идеальная адаптация истории музыкальной группы, которая легко может посоревноваться с сериалом «Король и Шут» 2023 года, даже в чем-то его превзойдя.

К слову, в день премьеры финального восьмого эпизода сериала «Комбинация» Wink опубликовал кавер-версию одного из главных хитов группы Russian Girls в исполнении Наталии Орейро. Создавать зажигательную атмосферу певице помогал актер Владимир Канухин, сыгравший в сериале композитора Виталия Окорокова.

Молодежка. Новая смена (1 сезон)

Дата выхода: 5 ноября.
Жанр: драма, комедия, спорт.
Режиссер: Андрей Головков, Андрей Силкин.
В главных ролях: Влад Канопка, Владимир Зайцев, Иван Жвакин, Иван Мулин, Игорь Огурцов.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.9.
Рейтинг IMDb: 6.2.
Где смотреть: СТС.

Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС

Сюжет продолжения легендарной «Молодежки» строится вокруг хоккейной команды «Акулы Политеха», которая переживает серию спортивных неудач и находится на грани расформирования.

&laquo;Молодежка. Новая смена&raquo;: что известно о&nbsp;2-м сезоне сериала с&nbsp;Владом Канопкой. «Молодежка. Новая смена»: что известно о 2-м сезоне сериала

Не теряя веру в то, что «Акулы» еще проявят себя во всей красе, Вадим Юрьевич Казанцев приглашает бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка тренировать команду. С ним у «Акул Политеха» появляется возможность выйти в плей-офф, а сам Кисляк цепляется за внезапно замаячившую на горизонте надежду изменить свою жизнь.

Трасса (1 сезон)

Дата выхода: 5 сентября.
Жанр: детектив, драма, триллер.
Режиссер: Душан Глигоров.
В главных ролях: Карина Разумовская, Александр Ильин мл., Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Рейтинг IMDb: 7.2.
Где смотреть: Okko.

Кадр из сериала «Трасса», реж. Душан Глигоров / Okko
Фото Кадр из сериала «Трасса», реж. Душан Глигоров / Okko

Психологический триллер Душана Глигорова рассказывает о маленькой девочке, которая ранним утром убивает своих родителей из ружья. Следователи не могут разобраться в мотивах ребенка. Найти к ней подход и распутать дело пытается Эльвира Бараева, даже не подозревающая о том, чем ей придется пожертвовать ради истины.

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Параллельно сюжет «Трассы» сосредоточен на жизни петербургской судьи Светланы Незнамовой и ее пропавшей дочери Киры. Незнамова прилагает все усилия, чтобы ее найти. Для этого героиня идет на многое, сталкиваясь с ужасами своего прошлого.

Последний богатырь. Наследие (мини-сериал)

Дата выхода: 27 сентября.
Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Антон Маслов.
В главных ролях: Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Елена Яковлева, Владислав Ветров.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.
Рейтинг IMDb: 6.4.
Где смотреть: START.

Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие», реж. Антон Маслов, START, Okko
Фото Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие», реж. Антон Маслов, START, Okko

События многосерийного фэнтези «Последний богатырь. Наследие» разворачиваются спустя 20 лет после финала трилогии. По сюжету проекта 50-летний Иван живет спокойной размеренной жизнью со своей семьей — женой Василисой и двумя дочерьми, «богатыркой» Марьей и начинающей колдуньей Софьей.

Последний богатырь наследие: обзор старта&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть сериал. Сериал «Последний богатырь. Наследие»: обзор старта продолжения сказочной трилогии

Но все меняется после внезапного визита колдуна Северина, который предупреждает персонажей о грядущих невзгодах.

Дочерям Ивана предстоит защитить от опасности обе реальности. Марья будет вынуждена бороться со злом в Белогорье, а Софья отправится в Москву наших дней, стремясь найти молодого Ивана и убедить его спасти волшебный город.

К слову, спин-оффом серии колоритных проектов стала недавно стартовавшая в прокате картина Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь».

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Триггер (3 сезон)

Дата выхода: 19 сентября.
Жанр: драма.
Режиссер: Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов.
В главных ролях: Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.
Рейтинг IMDb: 7.4.
Где смотреть: «Кинопоиск».

Кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов / «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов / «Кинопоиск»

Сериал «Триггер» рассказывает о психотерапевте-провокаторе Артеме Стрелецком, который разработал уникальный метод лечения пациентов. По мнению Стрелецкого, путь к исцелению глубоко травмированных людей лежит в том, чтобы окончательно выбить почву у них под ногами, выведя бедолаг из зоны комфорта. Разумеется, в сериале его методика работает безотказно. Пациенты как по волшебству излечиваются за один сеанс, а их многолетние деструктивные установки просто испаряются, ведь доводы главного героя были столь безупречны.

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Тем не менее, главный плюс сериала не столько в его точном отражении реальности, сколько в целом обозначении проблемы в публичном поле и ее доступном донесении до массовой аудитории. О психотерапии, зачастую, отзываются недоверчиво, цинично или обесценивающе, а «Триггер» показывает, что порой она необходима для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Почти как &laquo;Триггер&raquo;: 8 сериалов про психотерапевтов. Почти как «Триггер»: 8 сериалов про психотерапевтов и психологию

Лихие (1 сезон)

Дата выхода: 24 октября.
Жанр: криминал, драма.
Режиссер: Юрий Быков.
В главных ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.
Рейтинг IMDb: 6.6.
Где смотреть: Okko.

Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START

Сюжет многосерийной криминальной драмы Юрия Быкова сосредоточен на судьбе егеря и охотника на медведей Павле Лиховцеве, который, стремясь в корне изменить свою жизнь, стал частью криминального мира. Поначалу Лиховцев не чувствовал себя уверенно в новом деле, поэтому привлек своего ребенка для помощи, поддержки и передачи «наследия».

Лихие сериал 2024: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть проект Юрия Быкова. Каким получился сериал Юрия Быкова «Лихие» и стоит ли его смотреть

Параллельно «Лихие» показывают историю разрушенной семьи Лиховцева-младшего, который, следуя по пути своего отца, решил забрать сына у матери и толкнуть ребенка на преступный путь.

Лихие, 1 сезон. «Лихие. Глава 2»: что известно о продолжении криминального сериала Юрия Быкова

На автомате (мини-сериал)

Дата выхода: 5 июня.
Жанр: комедия, криминал.
Режиссер: Борис Акопов.
В главных ролях:
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.
Рейтинг IMDb: 6.1.
Где смотреть: Wink, «Кинопоиск».

Кадр из сериала «На автомате», реж. Борис Акопов / Wink, «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «На автомате», реж. Борис Акопов / Wink, «Кинопоиск»

В центре сюжета сериала Бориса Акопова «На автомате» — судьба братьев Ромы и Жени. На первый взгляд, они проживают одинаковые дни типичных подростков. Словно на автомате: подъем по будильнику, школа и полная дезориентация в перспективе. Рома и Женя еще точно не знают, чем заняться в жизни, но абсолютно уверены, что хотят сказочно разбогатеть как можно быстрее.

На&nbsp;автомате, 2024. Каким получился сериал «На автомате» и стоит ли его смотреть

Для достижения своей цели в кратчайшие сроки братья приняли решение начать продавать автоматы в даркнете. Их план сработал, но позже в новоиспеченный «бизнес» Ромы и Жени оказались вовлечены как жители их городка, так и столичные бандиты.

Дети перемен (1 сезон)

Дата выхода: 21 ноября.
Жанр: драма, криминал.
Режиссер: Сергей Тарамаев, Любовь Львова.
В главных ролях: Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0.
Рейтинг IMDb: 4.5.
Где смотреть: Wink, START.

Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START

Действие сериала «Дети перемен» разворачивается в середине 90-х годов. Проект рассказывает историю троих сыновей водительницы троллейбуса Флоры: старшего Петра, среднего Юры и младшего Руслана.

Дети перемен сериал 2024: обзор старта и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. «Дети перемен»: как стартовал сериал о лихих 90-х со Славой Копейкиным

Если в начале сериала они выглядят крепкой семьей, стоящей друг за друга горой, то со временем у каждого из членов семьи Флоры появляются другие приоритеты. Петр становится правой рукой криминального авторитета Михалыча. Юра стремится избегать жестокой реальности в творчестве, а Руслан пытается приспособиться к новому времени, бросая учебу ради призрачной перспективы заработать.

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