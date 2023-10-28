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Невероятный Джокер и еще 4 лучшие роли Хоакина Феникса

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Джокер»
Фото Кадр из фильма «Джокер»

28 октября день рождения у одного из самых талантливых актеров современности — Хоакина Феникса. Совсем скоро он предстанет в образе Наполеона в фильме Ридли Скотта, а пока вспоминаем пять других ярких ролей Феникса.

Мастер

Год: 2012
Страна: США
Режиссер: Пол Томас Андерсон
В главных ролях: Хоакин Феникс, Филип Сеймур Хоффман, Эми Адамс, Лора Дерн, Джесси Племонс и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8
Рейтинг IMDb: 7.1

Кадр из фильма «Мастер»
Фото Кадр из фильма «Мастер»

Драма Пола Томаса Андерсона о неприкаянном алкоголике, попадающем в религиозную секту. Картина стала коммерческим провалом, но благодаря роли Фредди Куэлла Хоакин Феникс получил третью номинацию на «Оскар». Предыдущие были за фильмы «Переступить черту» и «Гладиатор» (поклонники актера даже смонтировали видео с фрагментами церемоний, где Феникс уступает победу). До триумфального «Джокера» ему остается еще несколько лет.

Я все еще здесь

Год: 2010
Страна: США
Режиссер: Кейси Аффлек
В главных ролях: Хоакин Феникс, Энтони Лэнгдон, Кэри Перлофф, Ларри Макхэйл и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7
Рейтинг IMDb: 6.2

Кадр из фильма «Я все еще здесь»
Фото Кадр из фильма «Я все еще здесь»

В фильмографии Хоакина Феникса немало мрачных ролей, а мокументальный (псевдодокументальный) фильм «Я все еще здесь» — редкое исключение. В нем герой Феникса бросает Голливуд, оставляя актерскую карьеру, чтобы стать рэпером.

Джокер

Год: 2019
Страна: США, Канада
Режиссер: Тодд Филлипс
В главных ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллени и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0
Рейтинг IMDb: 8.4

Кадр из фильма «Джокер»
Фото Кадр из фильма «Джокер»

«У вас бывают негативные мысли?» — спрашивает у Артура психотерапевт. «Все мои мысли негативные», — отвечает он. Можно написать диссертацию о том, почему и насколько это блестящая работа. Хоакин Феникс сыграл Артура Флека, которому еще только предстоит стать Джокером. За роль, в которой отражена трансформация сломленного человека в принца-клоуна преступного мира Готэма, Феникс получил «Оскар». В октябре 2024 года выйдет сиквел, который получил название «Джокер: Безумие на двоих». Роль Харли Квинн в нем исполнила Леди Гага.

Она

Год: 2013
Страна: США
Режиссер: Спайк Джонс
В главных ролях: Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон, Эми Адамс, Руни Мара, Крис Пратт, Оливия Уайлд и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6
Рейтинг IMDb: 8.0

Кадр из фильма «Она»
Фото Кадр из фильма «Она»

Одинокий писатель Теодор (Хоакин Феникс) влюбляется в операционную систему Саманту (ее озвучила Скарлетт Йоханссон). Между ними завязываются отношения, но со временем ИИ выходит на новый уровень способностей: теперь Саманта должна уйти в другое измерение за пределами физического мира. За сценарий картины «Она» Спайк Джонс получил «Оскар».

Тебя никогда здесь не было

Год: 2017
Страна: Великобритания, Франция, США
Режиссер: Линн Рэмси
В главных ролях: Хоакин Феникс, Екатерина Самсонова, Алекс Манетт, Джон Доумен, Джудит Анна Робертс, Алессандро Нивола и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6
Рейтинг IMDb: 6.7

Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»
Фото Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»

В фильме «Тебя никогда здесь не было» Хоакин Феникс сыграл Джо, бывшего агента ФБР, спасающего несовершеннолетнюю дочку политика из сексуального рабства. Главный герой замкнут, страдает от посттравматического синдрома и галлюцинаций, но старается быть лучшим в своем деле и заботиться о пожилой матери.

Это одна из самых немногословных ролей Феникса, что, впрочем, не мешает актеру передавать состояние своего героя максимально точно. За эту картину Хоакин Феникс получил награду Каннского кинофестиваля.

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