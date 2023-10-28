Невероятный Джокер и еще 4 лучшие роли Хоакина Феникса

28 октября день рождения у одного из самых талантливых актеров современности — Хоакина Феникса. Совсем скоро он предстанет в образе Наполеона в фильме Ридли Скотта, а пока вспоминаем пять других ярких ролей Феникса.

Мастер

Год: 2012

Страна: США

Режиссер: Пол Томас Андерсон

В главных ролях: Хоакин Феникс, Филип Сеймур Хоффман, Эми Адамс, Лора Дерн, Джесси Племонс и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8

Рейтинг IMDb: 7.1

Фото Кадр из фильма «Мастер»

Драма Пола Томаса Андерсона о неприкаянном алкоголике, попадающем в религиозную секту. Картина стала коммерческим провалом, но благодаря роли Фредди Куэлла Хоакин Феникс получил третью номинацию на «Оскар». Предыдущие были за фильмы «Переступить черту» и «Гладиатор» (поклонники актера даже смонтировали видео с фрагментами церемоний, где Феникс уступает победу). До триумфального «Джокера» ему остается еще несколько лет.

Я все еще здесь

Год: 2010

Страна: США

Режиссер: Кейси Аффлек

В главных ролях: Хоакин Феникс, Энтони Лэнгдон, Кэри Перлофф, Ларри Макхэйл и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7

Рейтинг IMDb: 6.2

Фото Кадр из фильма «Я все еще здесь»

В фильмографии Хоакина Феникса немало мрачных ролей, а мокументальный (псевдодокументальный) фильм «Я все еще здесь» — редкое исключение. В нем герой Феникса бросает Голливуд, оставляя актерскую карьеру, чтобы стать рэпером.

Джокер

Год: 2019

Страна: США, Канада

Режиссер: Тодд Филлипс

В главных ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллени и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0

Рейтинг IMDb: 8.4

Фото Кадр из фильма «Джокер»

«У вас бывают негативные мысли?» — спрашивает у Артура психотерапевт. «Все мои мысли негативные», — отвечает он. Можно написать диссертацию о том, почему и насколько это блестящая работа. Хоакин Феникс сыграл Артура Флека, которому еще только предстоит стать Джокером. За роль, в которой отражена трансформация сломленного человека в принца-клоуна преступного мира Готэма, Феникс получил «Оскар». В октябре 2024 года выйдет сиквел, который получил название «Джокер: Безумие на двоих». Роль Харли Квинн в нем исполнила Леди Гага.

Она

Год: 2013

Страна: США

Режиссер: Спайк Джонс

В главных ролях: Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон, Эми Адамс, Руни Мара, Крис Пратт, Оливия Уайлд и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

Рейтинг IMDb: 8.0

Фото Кадр из фильма «Она»

Одинокий писатель Теодор (Хоакин Феникс) влюбляется в операционную систему Саманту (ее озвучила Скарлетт Йоханссон). Между ними завязываются отношения, но со временем ИИ выходит на новый уровень способностей: теперь Саманта должна уйти в другое измерение за пределами физического мира. За сценарий картины «Она» Спайк Джонс получил «Оскар».

Тебя никогда здесь не было

Год: 2017

Страна: Великобритания, Франция, США

Режиссер: Линн Рэмси

В главных ролях: Хоакин Феникс, Екатерина Самсонова, Алекс Манетт, Джон Доумен, Джудит Анна Робертс, Алессандро Нивола и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6

Рейтинг IMDb: 6.7

Фото Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»

В фильме «Тебя никогда здесь не было» Хоакин Феникс сыграл Джо, бывшего агента ФБР, спасающего несовершеннолетнюю дочку политика из сексуального рабства. Главный герой замкнут, страдает от посттравматического синдрома и галлюцинаций, но старается быть лучшим в своем деле и заботиться о пожилой матери.

Это одна из самых немногословных ролей Феникса, что, впрочем, не мешает актеру передавать состояние своего героя максимально точно. За эту картину Хоакин Феникс получил награду Каннского кинофестиваля.