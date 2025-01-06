Лучшие роли Адриано Челентано: от бунтаря до романтика

6 января 87-й день рождения отмечает Адриано Челентано — человек, который смог покорить не только сцену, но и экран. Его харизма, природное обаяние и способность создавать запоминающихся персонажей сделали его символом итальянского кинематографа.

За свою долгую карьеру он исполнил десятки ролей, каждая из которых добавляла новые грани к его артистическому образу. День рождения артиста — повод не только поздравить итальянскую икону с юбилеем, но и вспомнить его самые известные кинематографические работы, которые навсегда вошли в историю кино.

Укрощение строптивого

Год: 1980.

Страна: Италия.

Режиссер: Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча.

В главных ролях: Адриано Челентано, Орнелла Мути.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Укрощение строптивого», реж. Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча/ Capital Film

Это романтическая комедия, ставшая одной из самых известных работ Челентано. Его герой Элия — суровый и нелюдимый фермер, который живет в уединении и, кажется, всем доволен, пока в его жизни не появляется не менее упрямая, чем герой, красавица Лиза (Орнелла Мути).

«Укрощение строптивого» — поистине тонкая комедия о столкновении двух сильных характеров, где каждая сцена искрит эмоциями, недаром название отсылает зрителя к комедии Шекспира. Ирония, искренность и нежность, проскальзывающие в каждом диалоге, делают ленту нестареющей классикой.

Безумно влюбленный

Год: 1981.

Страна: Италия.

Режиссер: Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча.

В главных ролях: Адриано Челентано, Орнелла Мути.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Безумно влюбленный», реж. Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча/ Cinecitt?, United Artists Europa

Еще одна культовая комедия, где Челентано исполняет роль скромного водителя автобуса Барнабу, который неожиданно влюбляется в принцессу (Орнелла Мути).

Их история — это сатирическая комедия о любви, которая ломает барьеры социальных различий. Челентано играет Барнабу так, что зритель мгновенно чувствует его искренность и неподдельную страсть, а Орнелла Мути превращает свою героиню из недосягаемой принцессы в женщину, которая тоже ищет простое счастье.

Блеф

Год: 1976.

Страна: Италия, Франция.

Режиссер: Серджио Корбуччи.

В главных ролях: Адриано Челентано, Энтони Куинн, Коринн Клери.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Блеф», реж. Серджио Корбуччи/ Capital Films

В мире мошенников, афер и блестящих интриг Феликс (Адриано Челентано) сияет ярче всех. Его обаяние, остроумие и способность выбираться из любых ловушек делают героя настоящим магом аферистской сцены.

Дуэт с Энтони Куинном, который играет старого врага Феликса, превращает «Блеф» в динамичный и стильный коктейль из юмора и азарта.

Гранд-отель «Эксельсиор»

Год: 1982.

Страна: Италия.

Режиссер: Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча.

В главных ролях: Адриано Челентано, Энрико Монтезано, Диего Абатантуоно.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 5,8.

Фото Кадр из фильма «Гранд-отель «Эксельсиор», реж. Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча/ Intercapital

«Гранд-отель» — это легкая и динамичная лента с калейдоскопом юмора, романтики и курьезов. Тадеус в исполнении Челентано — эксцентричный директор отеля, он балансирует между хаосом своих гостей и личной жизнью. Актер превращает своего героя в сердце этой картины, играя с невероятным чувством юмора и мягкой самоиронией.

Серафино

Год: 1969.

Страна: Италия.

Режиссер: Пьетро Джерми.

В главных ролях: Адриано Челентано, Оттавия Пикколо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Серафино», реж. Пьетро Джерми/ Francoriz Production, RPA Rizzoli Film

Серафино (Адриано Челентано), простой пастух, неожиданно наследует огромное состояние. Однако наивный и добродушный герой быстро понимает, что богатство приносит не только радости, но и массу проблем.

Челентано здесь — символ чистоты, которую так легко потерять в циничном обществе. Трагикомический сюжет тонко показывает борьбу человека с соблазнами, а лирическая подача делает фильм настоящим алмазом. Интересно, что «Серафино» стала одной из трех лент с Адриано Челентано, которые были официально дублированы в СССР.

Бинго-Бонго

Год: 1982.

Страна: Италия.

Режиссер: Паскуале Феста Кампаниле.

В главных ролях: Адриано Челентано, Кароль Буке.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Бинго-Бонго», реж. Паскуале Феста Кампаниле/ Intercapital

Экспериментальная и комичная роль Челентано, ставшая для него вызовом. В этом фильме он играет человека, который вырос в джунглях и попал в цивилизованный мир.

Эта роль позволила актеру продемонстрировать свой уникальный подход к комедийным персонажам. В итоге «Бинго-Бонго» — это не только комедия, но и философская притча о том, что такое человечность и где на самом деле находятся наши корни.

Безумец Джеппо

Год: 1978.

Страна: Италия.

Режиссер: Адриано Челентано.

В главных ролях: Адриано Челентано, Клаудия Мори

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 5,6.

Фото Кадр из фильма «Безумец Джеппо»

Джеппо — популярный в Европе певец, который при этом хочет покорить заокеанский музыкальный рынок, но есть одна загвоздка. Главный герой, сыгранный Адриано, совсем не знает английского языка. Ради решения проблемы Джеппо обращается к привлекательной учительнице Гильде. Несмотря на изначальную холодность к герою, только любовь преподавательницы сможет показать герою, что есть вещи важнее славы.